Gulašovi se nepovedl nájezd. Byl to absolutní paskvil, kroutil hlavou

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:17. Gulaš, 31:30. D. Kindl Hosté: 06:28. Schleiss, 39:53. Szturc, . O. Roman Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Vráblík, Čerešňák, J. Kindl (A), Jones, Allen, L. Kaňák, Pulpán – V. Němec, Nedorost, Gulaš (C) – D. Kindl, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kratěna, Kantner – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý, de la Rose – Dej, Lev (A), Schleiss – Szturc (A), O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Svoboda, Kis Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4747 diváků

Jak byste popsal situaci, v níž se váš tým nachází?

„Už jsem zažil za svůj hokejový život takové krizovky. Je to nepříjemné. Musíme pracovat tak, že je třeba začít od černé práce na ledě. Jedině tak se z toho dostaneme. Pořád nám to tam chybí. Blokování a takové věci… Prostě nepěkný hokej, který se nelíbí, nikdo ho nemá rád. Ale my musíme začít produkovat, na krásu se hrát nedá. Teď nám to nelepí. Přitom předešlé zápasy jsou jako přes kopírák. Soupeře jsme přestříleli, přibruslili. Ale něco je špatně. Musíme zase začít fárat.“

Jak byste okomentoval svůj nepovedený nájezd?

„Absolutní paskvil z mé strany. Absolutní nesmysl. Patrik (Bartošák) je skvělý brankář, ale to mě neomlouvá. Ten nájezd jsem nezvládl. Mrzí mě to.“

Nemrzí vás i to, že jste inkasovali vyrovnávací gól na 2:2 sedm sekund před koncem druhé třetiny? Byl jste u toho na ledě, předtím jste měl zrovna vy šanci…

„Klasika, co na to mám říct. To je ta smůla… Tedy nechci říkat, že je to jenom smůla. Za to si můžeme my všichni sami. Začalo to u mě, byla to moje chyba. Pak se nakupily další. To jsou věci, které se potom odráží, že dostáváme góly v posledních minutách. To nás hrozně sráží. Ale aspoň je z čeho brát. Z toho, že soupeře přestřílíme. Máme od čeho začít.“

Potěšilo vás aspoň to, že jste dal po šesti zápasech gól?

„Kdybychom brali tři body, bylo by to lepší. To moje trápení… Já si svoji úlohu dobře uvědomuju, jakou mám v týmu. Moje góly chybí. Máme bod, ale z takového zápasu, kdy hrajeme relativně dobře, je to málo. Takže mě to netěší.“

Nejste na sebe až moc kritický?

„Měl jsem i horší krizovky. Když člověk nedá gól dvanáct až patnáct zápasů, je to v hlavě mnohem horší. Naučil jsem se s tím pracovat, není mi dvacet. Kdybychom vyhrávali, bylo by mi to fuk. Takhle si to člověk víc bere. Mám nějakou zodpovědnost za tým, za fanoušky. Za chod klubu. Takže mě to mrzí, když víc nepomůžu.“

Jste rád, že v úterý hrajete play off Ligy mistrů?

„Já osobně to beru velmi vysoko. V minulých letech jsem nikdy nepostoupil, takže si toho strašně vážím. Je to kvalitní soutěž, určitě chci postoupit dál. Pak je dobře, přijde reprezentační pauza. Vyčistíme si hlavy, musíme si pak hrábnout.“

Můžete se chytit už na Lize mistrů?

„Samozřejmě. Pro nás je to dobré v tom, že nejde o body do extraligy, takže můžeme být, v uvozovkách, uvolnění. Vylepšit věci, které nefungují. Potom si při volnu odpočineme a snad to do dalších ligových zápasů nakopneme.“

Ani přesilovky vám příliš nešly…

„Nějaké změny jsme udělali, byly střely, ale chyběl poslední krůček. Je to i o další práci. Všichni jsou to skvělí gólmani, je těžké se proti nim prosadit. Je to o detailech, o clonění. Když to doladíme, může nám to tam začít více padat. Věřím, že v dalším každém zápase se to zlomí. Jsem takový, že nikdy nechci klesat na mysli.“

Jak myslíte, že situaci prožívá klubový boss Martin Straka?

„To se musíte zeptat jeho, po zápase jsem ho ani neviděl. A to bych vůbec nechtěl komentovat, to je otázka na někoho jiného.“

