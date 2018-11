Pech po další výhře Sparty: Pořád to není náš strop, umíme to líp

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:53. Marosz, 30:36. Treille, 46:13. Bubela, 56:25. Rolinek Hosté: 24:12. Říčka, 43:40. Blain, 47:47. Buchtele, 54:48. Jarůšek, 62:55. Blain Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Trončinský, Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Budík – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Treille (A), Bubela, Skokan – Perret, Dušek, Vondráček – Kusý, Poulíček, Mandát. Hosté: Machovský (Honzík) – Košťálek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Delisle, Blain, Gregorc – Kumstát, Pech (A), Říčka – Rousek, Sill, Jarůšek – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Pšenička, Smejkal, Beran. Rozhodčí Hradil, Kika – Lhotský, Malý Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Byl to bláznivý zápas?

„Určitě, nahoru a dolů, hodně gólů i šancí. Jsme rádi, že jsme třikrát dokázali náskok Pardubic smazat a nakonec urvali bod v prodloužení my.“

Rozhodující gól byl ve vaší režii, naznačil jste střelu a nahrál Blainovi na volej. Víc jste mu pro ránu věřil?

„Řeka (Robert Říčka) to tam dobře zatáhl, někdo z domácích ztratil hokejku a pak se těžko brání... Takže jsem přemýšlel, že vystřelím, byl jsem přímo proti gólmanovi. Ale přišlo mi, že Jérémie je líp postavený, on to propálil, byla to dobrá volba.“

Byl to Blainův večer, z pěti gólů Sparty měl podíl na čtyřech.

„Fakt? Čtyři body? Tak to ho hned zkasírujeme.“ (usměje se)

Přijde mi, že oproti začátku sezony má hra Sparty hlavu a patu. Víte, co chcete hrát, dobře to vypadá. Jaký je váš pocit?

„Jak kdy, abych řekl pravdu. Uwe Krupp ví moc dobře, co po nás chce, neuhne o píď. Snaží se to na tréninku cvičit dokola, abychom to měli v hlavě a každý pochopil systém. Máme najeté nějaké šablony, snažíme se je plnit. Pořád to ale není stoprocentní, máme se kam zlepšovat. Je to ještě strašně daleko, ale klíčové je, abychom se dostali do play off a formu časovali.“

Pardubice - Sparta: Pech měl na hokejce vyrovnání! Ztroskotal na Kacetlovi

Takže zdaleka to ještě není strop?

„Určitě ne. Myslím, že v přípravě jsme hráli i lepší hokej, byli pevnější v obraně, lépe drželi systém. Je pořád na čem makat.“

Aby se vám vyhnuly výpadky, jaký jste měli třeba naposledy doma s Vítkovicemi?

„Hlavně je to o důslednosti, každém souboji, o tom, jak to máte nastavené v hlavě. Stane se, že zápas nevyjde, ale v Pardubicích jsme zase ukázali, že hokej umíme. I když prohráváme, snažíme se přemýšlet pozitivně, abychom zápas zvládli.“

Pardubice - Sparta: Je rozhodnuto! Bod navíc pro hosty zařídil Blain po spolupráci s Pechem, 4:5

Pardubice - Sparta: Rolinek poslal kotouč do poloprázdné brány a bylo znovu vyrovnáno, 4:4

Pardubice - Sparta: Jarůšek šikovně tečoval puk za Kacetla a poslal Spartu do vedení, 3:4