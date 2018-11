SESTŘIHY: Sparta ovládla divočinu a je v čele, Třinec otáčel s Libercem

Oceláři skvělým způsobem anulovali bleskový start Liberce

Třinec prohrával po gólech Marka Kvapila po první třetině 0:2, ale otočil skóre mezi 24. až 36. minutou na 4:2. Na obratu se podílel dvěma trefami proti svému bývalému klubu útočník Vladimír Svačina.

Kvapil hned ve svém úvodním střídání natáhl bodovou sérii na patnáct zápasů. Nejproduktivnější hráč extraligy od modré čáry spíše nahazoval puk na teč, ten ale překvapivě prošel až za Hrubcova záda. Obrovskou herní pohodu ukázal Kvapil v 17. minutě. Mezi kruhy si rychle stáhl puk ze vzduchu a vymetl pravý horní růžek.

Otupil tím nápor Třince, který si předtím vypracoval dvě velké šance k vyrovnání. Chmielewski měl po přihrávce Rotha odkrytou branku, ale prováhal pravý moment k zakončení a Will se stihl proti jeho střele přemístit. Poté se liberecký gólman zaskvěl dvakrát proti Marcinkovi, který se před ním ocitl úplně sám po riskantní rozehrávce Teplého. Z následné dorážky trefil Gernát tyčku.

Liberec ještě mohl v závěru prvního dějství po šancích Jelínka a Krenželoka zvýšit, jenže ve druhé třetině zcela vypadl z role. Domácí lavinu spustil Chmielewski, který tentokrát po pasu Ciencialy trefil střelou z první prázdnou branku. Adámkovu ránu vzápětí zastavila tyč, brzy na to však další obránce Gernát z dorážky vyrovnal.

Obrat završil dvěma góly Svačina. Nejdříve ho hezkou přihrávkou uvolnil v předbrankovém prostoru Růžička a třinecký útočník našel místo mezi betony Willa. Poté udeřil Svačina v první přesilové hře Ocelářů střelou z levého kruhu.

Hosty dostaly zpět do zápasu i tempa početní výhody. Kvapil v ní nejdříve trefil tyč a Jelínek zamířil do hrudi Hrubce, ale na začátku třetí třetiny přece jen snížil Ševc střelou mezi betony gólmana Ocelářů.

V cestě za vyrovnáním zbrzdila hosty chyba Šmída. Liberecký obránce promáchl puk, který se od zadního mantinelu odrazil před branku, a pohotový Hrňa ho uklidil do sítě. Z úniku ještě mohl snížit Hudáček, jinak měl ale Třinec zbytek zápasu pod kontrolou.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): "Gól na 0:1 po čtyřiceti vteřinách nás poznamenal na celou první třetinu. Zmrazil nás, inkasovali jsme podruhé. Něco jsme potom trošku změnili, kluci zabrali a druhá třetina byla z našeho pohledu nejlepší třetinou za sedmnáct odehraných kol. Třetí třetinu jsme zase rychle inkasovali. Klukům jsme říkali, že musíme zůstat u naší hry, přidali pátý gól. Jsme rádi, že jsme zápas dotáhli k vítězství, poslední dvě třetiny jsme podali velmi dobrý výkon."

Filip Pešán (Liberec): "I když to vypadá, že se zápas rozhodl ve druhé třetině, tak si to nemyslím. Vedli jsme po gólech Marka (Kvapila), který dvakrát vystřelil a dal dva góly. A poté jsme měli v první třetině za stavu 2:0 dvě tři gólové šance do prázdné brány, které jsme neproměnili. A pachuť se přenesla i do druhé třetiny. Vstoupili jsme do ní nepokorně s tím, že dál budeme čekat, kolik gólů Třinci nasypeme, i když jsme si dopředu říkali, že druhá třetina nebude stejná. To se potvrdilo, prohráli jsme ji 0:4 a zápas začali domácí naprosto ovládat. Ještě jsme se dostali trošku zpátky do hry gólem na 3:4, ale přeskakováním hokejek a špatnými odrazy jsme zápas více nezdramatizovali. Prohráli jsme, protože jsme byli nepokorní po excelentní první třetině."

Góly Domácí: 23:08. Chmielewski, 27:15. Gernát, 31:02. Svačina, 35:18. Svačina, 47:40. Hrňa Hosté: 00:40. M. Kvapil, 16:16. M. Kvapil, 40:39. Ševc Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Gernát, Matyáš, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Adámek – Roberts Bukarts, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – Adamský (C), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Hrňa – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Hosté: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Maier – M. Zachar, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Teplý – Ordoš, J. Vlach, Lakatoš. Rozhodčí Bejček, Hribik – Tošenovjan, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec

Energie si smlsla na zlínských Beranech

Západočeši po sedmé výhře z posledních osmi utkání přeskočili Berany v tabulce, Zlínští naopak podruhé za sebou nebodovali. Hosté vedli 3:0 už na konci druhého dějství.

V úvodu byli nebezpečnější hosté a hned z první akce nastřelili tyč. Následně sevřeli soupeře i v přesilové hře, na gól si však museli počkat až do 16. minuty. Po odbráněném vlastním oslabení a vychytané Honejskově šanci se Karlovarští vydali do akce, kdy Roman Vlach u mantinelu dokázal zastavit hru a skvěle předložil puk skórujícímu Tomáši Mikúšovi.

Druhá třetina měla jasný vzorec: Zlín hrál a Vary hrozily. Hosté přečíslení chvíli po pauze nevyužili, to však na druhé straně ani Zlín, kdy Herman v oslabení trefil horní tyčku. Stav se měnil ve 34. minutě, kdy Zlínští chybovali v kombinaci a ze samostatného úniku se prosadil Gorčík. Další obrovskou možnost skýtala akce Beranů po ose Poletín, Kulda a Pavel Sedláček, i tentokrát byl Novotný úspěšný.

To o domácím brankáři se nedalo říci totéž z následného protiútoku, kdy parádní nahrávku Šenkeříka zužitkoval Balán. Dnes v koncovce špatný Zlín pohrdl i trestným střílením minutu před pauzou, když neuspěl Okál.

Gólová exhibice Energetiků pokračovala i v závěrečné dvacetiminutovce. Těžkou práci neměl v končící 42. minutě Gríger, na něhož čekala téměř prázdná branka. Hosté se následně stáhli a začali hlídat pohodlný čtyřbrankový náskok.

Hned za minutu sice snížil Šlahař, další pokusy o opětovné překonání Novotného ale byly marné. Naopak pátou trefu Západočechů měl na holi Flek, jehož pokus zastavila tyč. Vary se tak výhrou vyhouply právě před Zlín.

Ohlasy trenérů:

Martin Hamrlík (Zlín): "Vary dnes zaslouženě vyhrály, jejich hráči byli živější a měli více gólových šancí. My jsme ožili až po vstřeleném gólu, který ale přišel pozdě. Na body jsme nemohli vůbec pomýšlet. Odešli jsme fyzicky, reprezentační pauza nám přijde vhod."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Podali jsme velmi dobrý a obětavý výkon, který byl podpořený výborným výkonem Novotného. Podržel nás neskutečným způsobem. Ze Zlína se body nevozí, nám se to povedlo. Byli jsme disciplinovaní, vytvořili jsme si více gólových příležitostí a ustáli jsme místy až drtivý tlak soupeře. Do kabiny šla velká pochvala, stejně tak posílám velké díky fanouškům, kteří s námi v nemalém množství absolvovali celý moravský výjezd."

Góly Domácí: 42:51. Šlahař Hosté: 15:18. T. Mikúš, 33:38. Gorčík, 37:40. Balán, 41:58. Gríger Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Řezníček, Valenta, Nosek (A), Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Poletín, P. Sedláček, Okál – Anděl, Popelka, E. Kulda. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Rozhodčí Pavel Hodek, Roman Mrkva – Jaromír Bryška, David Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky

Souboj trápících se týmů ovládl v prodloužení Litvínov

Hokejisté Litvínova zvítězili na ledě posledního Chomutova 2:1 v prodloužení. Podkrušnohorské derby dvou rivalů rozhodl před vyprodaným hledištěm přesně po čtyřech minutách nastavení Juraj Mikúš. Verva tak přerušila sérii tří porážek, přestože Piráti skórovali 37 vteřin po začátku třetí části jako první.

Vyrovnaný a opatrný úvod šance nepřinesl, což se změnilo až v úvodní přesilovce Litvínova, jenomže ani Mikúš z prostoru mezi kruhy neupěl proti Petersovi. Od 15. minuty měli hosté dvě po sobě jdoucí početní výhody, ale i přes velký tlak skóre neotevřeli a bezbrankový stav se nezměnil.

Obraz hry bez vyložených střeleckých možností se přenesl i do druhého dějství. Lukeše v náznaku úniku vychytal brankář Pirátů. Před polovinou základní hrací doby Chomutovští nepotrestali první faul hostů, jenomže ani na druhé straně Březák z druhé vlny nevyužil volného prostoru.

Do závěrečné třetiny vstoupili Piráti ideálně, jelikož se po pohledné souhře s Klhůfkem prosadil zakončením do prázdné branky Fin Marjamäki a hned z dalšího útoku obránce Knot nastřelil horní tyčku za Janusovými zády. Rychle poté vyrovnal Trávníček, jenž odpověděl technickou střelou z nulového úhlu.

Vyrovnaný stav vydržel až do sirény, přestože mohl rozhodnout z rychlého protiútoku Marjamäki, druhou branku v zápase však nepřidal. V prodloužení pak rozhodl o čtvrté porážce Pirátů v řadě tečující Mikúš.

Ohlasy trenérů:

Jan Šťastný (Chomutov): "Než o krásný hokej šlo spíše o bojovné utkání. Oba týmy věděly, o co hrají. Litvínovu se nějaké zápasy nepovedly, takže začal hrát opatrně a čekal na naše chyby. Z naší strany byla nervozita taky kvůli tomu, kde se nacházíme. Dvě třetiny jsme si nevytvořili žádnou gólovou šanci, až ve třetí se nám hned na začátku podařilo skórovat. Hodně nás to nabudilo. Hned potom jsme dali tyč, která kdyby se proměnila a šli jsme do vedení 2:0, utkání bychom dotáhli do vítězného konce. Bohužel jsme inkasovali po smolném gólu a opět ztratili body. Prodloužení jsme sehráli velmi špatně. Místo, abychom dávali puk dopředu, přidrželi jsme si ho, Litvínov toho využil a bere zaslouženě dva body."

Milan Razým (Litvínov): "Bylo to bojovné utkání, které mělo nádech pravého derby na ledě i v hledišti. Bylo to vyrovnané. Ve druhé třetině jsme měli více gólových příležitostí, ale domácí brankář chytal velmi dobře. Ve třetí šli domácí do vedení, ale šťastnou brankou jsme vyrovnali. Remíza po 60 minutách byla spravedlivá. Prodloužení už je loterie, vítězný gól jsme zrovna dali my. Po zápasech, které jsme odehráli v poslední době, jsou to hodně cenné body. Je to dobré i před reprezentační přestávkou, protože budeme mít klid na práci. Chtěli bychom poděkovat fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, i když se nám v posledních zápasech nedařilo."

Góly Domácí: 40:37. Marjamäki Hosté: 45:48. Trávníček, 64:00. J. Mikúš Sestavy Domácí: Peters (Š. Lukeš) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Mrázek – Tomica, Klhůfek, T. Svoboda – Koblasa, Huml, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Chrpa, V. Růžička, J. Havel. Hosté: Janus (Hanuljak) – Březák, Baránek, Hunkes, Ščotka, Romančík, Suchánek – Petružálek, J. Mikúš, M. Hanzl – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – J. Černý, Gerhát, Trávníček – Jurčík, Řehoř, M. Havelka. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Brejcha, Jelínek Stadion ROCKNET ARÉNA

Boleslav po gólu z oslabení porazila Kometu

Mistrovská Kometa Brno padla v zápase 17. kola extraligy s domácí Mladou Boleslaví 1:2. Středočeši uspěli po dvou prohrách, Brno naopak nedokázalo navázat na tři předešlé triumfy. Gólově se pod výhru domácích podepsali Pavel Musil a Martin Procházka, za hosty snížil Lukáš Kašpar.

Domácí začali aktivně a jejich úvodní tlak podpořilo i vyloučení Gulašiho. Středočeši však první přesilovou hru nevyužili, nejblíže gólu byl Látal. V 6. minutě ale již Mladá Boleslav vedla. Pacovský sice nestihl po Látalově přihrávce zakončit, k puku se však dostal Musil a překonal Vejmelku v brance Komety.

Mladoboleslavští byli výrazně střelecky aktivnější, druhý gól však nedal ani osamocený Musil. Aktivitu domácích hráčů nezastavila ani první přestávka, druhou branku po ní přidali v oslabení. Hosté hráli při Němečkově vyloučení špatně a vše vyvrcholilo brejkem Procházky, který zkušeně zakončil a s jistotou překonal Vejmelku.

Druhý gól hosty probudil a začali být nebezpeční v útoku. Krošelj v mladoboleslavské brance, který v předchozím duelu proti Kometě udržel čisté konto, byl ale pozorný. Snížení měl na hokejce v 48. minutě Zaťovič, slovinský gólman však jeho šanci zlikvidoval. V pokračující přesilové hře se ale úřadující mistr přece jen prosadil, za Krošelje dotlačil puk důrazný Kašpar.

Vyrovnat se ale již hostům nepodařilo, Krošelje nepřekonali ani ve více než dvouminutové power play.

Ohlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Asi jsme měli zápas rozhodnout už v prvních dvou třetinách, bylo tam plno šancí, ale trošku se potýkáme s koncovkou. Ve třetí třetině u nás byla zbytečná panika, začali jsme stát místo toho, abychom hráli pořád stejně dál. V závěru jsme měli štěstí, ale enormní snaha a výborný brankář nás dovedli k vítězství."

Kamil Pokorný (Brno): "Dvě třetiny jsme podali velice slabý výkon. Domácím stačil výborný pohyb a důraz v osobních soubojích k tomu, aby nás přehrávali. Šli do dvoubrankového vedení a nás ve hře o naději držel jen (brankář) Karel Vejmelka, který ještě pochytal řadu šancí. Ve třetí třetině jsme po přesilovkovém gólu vycítili šanci, že bychom si mohli domů něco odvézt, ale za dvě dvacetiminutovky se to k nám spravedlivě nepřiklonilo. Domácí vyhráli zaslouženě, náš výkon nebyl vůbec optimální. Myslím si, že tak špatně, jak jsme hráli v prvních dvou třetinách, jsme nehráli od začátku sezony. Neznám příčinu. Boleslavi byl plný led, ale s tím bychom se měli vyrovnat a byli jsme na to nachystaní. Prostě jsme to nezvládli."

Góly Domácí: 05:25. P. Musil, 28:49. Martin Procházka Hosté: 48:08. Kašpar Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Hanzlík (A), Dlapa, Kotvan, Bernad, Němeček, Pláněk, T. Voráček – Skalický, T. Knotek, Vondrka (C) – Pacovský, P. Musil, Látal – Martin Procházka, Pabiška, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), L. Horký – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, R. Zohorna, Köhler. Rozhodčí Lacina, Hejduk – Polák, Rampír Stadion ŠKOENERGO aréna

Hokejisté Sparty vyhráli v 17. extraligovém kole na ledě Pardubic 5:4 v prodloužení. Pražané po většinu utkání dotahovali náskok Dynama, když třikrát prohrávali, sami se poprvé dostali do vedení až v 55. minutě. Domácí ale rychle srovnali, zápas tak dospěl do prodloužení, které v 63. minutě ukončil svým druhým gólem a celkem čtvrtým bodem v utkání sparťanský obránce Jeremie Blain.

Sparta v úvodu divácky atraktivního zápasu nezužitkovala početní výhodu, a tak skóre otevřel až v osmé minutě Marosz, který se naopak při pardubické přesilovce trefil na bližší tyč. Dynamo mohlo přidat další dva góly, ale Cardwell v tutovce selhal a další trefu rozhodčí neuznal kvůli postavení Rolinka v brankovišti. Sparta se ke gólové možnosti dostala až v 15. minutě, kdy neuspěl osamocený Pech.

Pardubice byly lepší i na začátku druhé části, ale paradoxně skórovali hosté, když ve 25. minutě přečíslení dvou proti jednomu vyřešil přesnou střelou k tyči Říčka. Tentýž hráč poté v dobré příležitosti provětral jen Kacetlovu lapačku, a tak druhý gól slavilo ve 31. minutě Dynamo. Povedenou kombinaci v početní výhodě zakončil zblízka nehlídaný Treille.

Pražané byli od druhé inkasované branky lepší a zatlačili soupeře ke Kacetlovi. Dynamo třikrát v řadě vyhodilo puk na zakázané uvolnění. Trenér Kopřiva se proto snažil tým uklidnit oddechovým časem. Vyrovnat se Spartě nepodařilo, protože Vrána svou tutovku neproměnil a do branky se následně nevešla ani střela Pšeničky z mezikruží. Stinným momentem bylo krvavé zranění Pavelky, jehož nešťastně trefil Wishart pukem do obličeje.

Také Sparta na začátku třetí třetiny slavila gól předčasně, rozhodčí po poradě s kolegou u videa usoudil, že puk nepřešel celým objemem brankovou čáru. Hosté si ale vše vynahradili vzápětí, kdy za Kacetlova záda prolétla rána Blaina od modré čáry. Za dvě a půl minuty však Dynamo po nahození Bubely a šťastném odrazu kotouče od obránce znovu vedlo.

Divoká pasáž nekončila. Ve 48. minutě se totiž ke střele z první dostal Buchtele a znovu bylo srovnáno. Za chvíli mohla Sparta dokonce vést, jenže Pšeničkovi sebral radost Kacetlův beton. Na druhé straně byl blízko ke gólu Rolinek, kterého dobře vybruslil Machovský. V 55. minutě v početní výhodě tečoval Kudrnovo nahození Jarůšek a Sparta poprvé v zápase vedla. Jenže ne na dlouho. Při pardubické přesilovce po Trončinského pěkné přihrávce poslal Rolinek zápas do prodloužení.

Dynamo si do něj přeneslo ještě 100 vteřin přesilovky čtyři na tři, ale tu nevyužilo. V čase 62:55 tak mohl rozhodnout střelou ze strany svým druhým gólem v zápase Blain.

Ohlasy trenérů:

Břetislav Kopřiva (Pardubice): "Naše mužstvo podalo výborný výkon, navíc po včerejším zápase v Litvínově. Soupeř byl skvělý, přesto jsme měli momenty, kdy jsme Spartu přehrávali. Jsme rádi za bod, protože jsme mohli zápas úplně ztratit, ale díky přesilovce, které se obecně zlepšily, jsme zápas srovnali. Mužstvo se zvedlo a já klukům děkuji za to, jak k zápasu přistoupili, jsou opravdu servaní."

Jaroslav Nedvěd (Sparta Praha): "Přišlo hodně lidí, padlo hodně gólů, zápas byl nahoru dolů a mohlo se to zvrtnout i ve prospěch domácích. Děkuji našim klukům, že to za žádné situace nevzdali, už tu pauzu potřebujeme. Přijeli jsme se šesti obránci a nakonec dohrávali s pěti, zranil se i další útočník a neměli jsme sílu na to, abychom tolik bruslili, ale kluci se k tomu postavili dobře. Mrzí mě zranění Tomáše Pavelky, který měl jet hrát za národní tým, ale má polámané kosti v obličeji. Remíza byla zasloužená, prodloužení je už loterie a štěstí se přiklonilo k nám."

Góly Domácí: 07:53. Marosz, 30:36. Treille, 46:13. Bubela, 56:25. Rolinek Hosté: 24:12. Říčka, 43:40. Blain, 47:47. Buchtele, 54:48. Jarůšek, 62:55. Blain Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Trončinský, Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Budík – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Treille (A), Bubela, Skokan – Perret, Dušek, Vondráček – Kusý, Poulíček, Mandát. Hosté: Machovský (Honzík) – Košťálek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Delisle, Blain, Gregorc – Kumstát, Pech (A), Říčka – Rousek, Sill, Jarůšek – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Pšenička, Smejkal, Beran. Rozhodčí Hradil, Kika – Lhotský, Malý Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Strapáč hattrickem zajistil Olomouci vytoužené tři body

Hokejisté Olomouce porazili v 17. kole extraligy Hradec Králové 3:1. Hanáci v posledních 14 minutách otočili vývoj díky hattricku útočníka Petra Strapáče, jenž přitom dosud v sezoně neskóroval a za 13 předchozích vystoupení stihl jen dvě asistence. Zatímco Olomouc utnula sérii čtyř zápasů bez bodového zisku, Mountfield promarnil příležitost dostat se do čela celé soutěže.

Východočeši se v první třetině prezentovali rychlým bluslivým hokejem. Krátce po nevyužité přesilovce se i díky tomu prosadil hradecký Cibulskis, který předvedl své bruslařské umění i dobré zakončení. Obě mužstva se pak soustředila především na defenzivu a do více šancí se dostávali hosté z Hradce. Olomoucký brankář Konrád ale předvedl několik dobrých zákroků a také přehled v závarech před brankou, další kotouč do sítě už nepustil.

Ve druhé třetině Královéhradečtí na Olomouc doslova vletěli a hostující brankář si připsal první zákrok až po dlouhých pěti a půl minutách. Konrád v olomoucké brance byl naopak jako v ohni a jen díky jeho skvělým zákrokům Olomouc neprohrávala o více branek. Domácí byli nejnebezpečnější paradoxně v jednom ze svých oslabení, při němž musel Maxwell předvést dva těžké zákroky. V obrovské šanci se pak ocitl i domácí Nahodil, ale při úniku na osamoceného brankáře hostí skórovat nedokázal.

Zlepšený výkon Olomouce ve třetí třetině měl za následek vyrovnání z hole Strapáče, který úspěšně tečoval nahození Irgla. Hned při další akci hostů musel kontrolovat videorozhodčí záznam, protože puk z brankoviště domácích odehrál jeden z hráčů rukou a nebylo jasné, zda tomu tak bylo před brankovou čárou, nebo až za ní. Videozáznam prokázal, že puk brankovou čáru nepřešel. Štěstí stálo při domácích i při pokračování akce, kdy Zámorský trefil jen tyč Konrádovy branky.

V obrovské šanci se ocitl také hradecký Rákos, ale ležícího brankáře domácích překonat nedokázal. Neproměněné šance musely Hradec mrzet, protože Strapáč vzápětí přidal svůj druhý gól, když krásnou ranou do horního růžku nedal Maxwellovi šanci zasáhnout. Hradec v závěrečných minutách předvedl obrovský tlak, ale vyrovnat se mu nepodařilo. Hattrick gólem do prázdné branky zkompletoval v poslední minutě hry Strapáč.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): "Na nás byla ze začátku vidět nervozita, protože jsme poslední čtyři zápasy nebodovali. Hráči neměli herní sebevědomí a těžko jsme se do toho dostávali. Ve druhé třetině jsme hráli dost oslabení. Byl to pro nás těžký zápas. Řekl bych, že jsme si to zasloužili za bojovnost. Herně to nebylo úplně stoprocentní, ale my se musíme odrazit od těchto základních věcí. Hráčům patří díky za to, jak bojovali. Góly jsme dali ze dvou tečí, tak se k nám konečně trochu přiklonilo štěstíčko, kterému jsme ale šli naproti bojovností. Doufáme, že si to přeneseme také do zápasů po reprezentační přestávce."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Přestože jsme tu prohráli, tak jsme odehráli velmi dobrý zápas. Dokázali jsme si vytvořit velký počet šancí, ale brankář domácích byl vynikající. Možná jsme volili špatné řešení situací. To rozhodlo o tom, že si odtud neodvážíme ani bod. Ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí a přesilovek, kdy jsme ten zápas mohli zlomit a domácím odskočit. Olomouc nám dala lekci z produktivity a potrestala nás za to."

Góly Domácí: 46:17. Strapáč, 53:12. Strapáč, 59:44. Strapáč Hosté: 07:10. Cibulskis Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – J. Galvas, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Jaroměřský, Staněk – Irgl, Kolouch, Strapáč – V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek – Jergl, Nahodil, Burian – Holec, Skladaný, Laš. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandić, Piché – Vincour, Koukal, Rákos – R. Pavlík, Cingel, Vopelka – Miškář, Bičevskis, M. Chalupa – Bezúch, Dragoun, Karabáček. Rozhodčí Šír, Úlehla, – Lučan, Hanzlík, Stadion Zimní stadion Olomouc

Plzeň je nadále bez výhry

Hokejisté Vítkovic vyhráli v 17. kole na ledě trápící se Plzně 3:2 po samostatných nájezdech a zvítězili počtvrté za sebou. Domácím se sice podařilo v prostřední části dokonat obrat ve skóre na 2:1, ale hosté stačili krátce před druhou sirénou srovnat. Rozhodnutí přinesly až samostatné nájezdy, ve kterých hráči Vítkovic uspěli třikrát a Západočeši pouze jednou. Vítěznou trefu zaznamenal Ondřej Roman. Indiáni tak prohráli již počtvrté v řadě.

Domácí tým po sérii porážek nastoupil opět s pozměněným složením útočných trojic. Vstup do utkání však vyšel lépe se pohybujícím hostům. V sedmé minutě se protáhl až mezi kruhy explzeňský Schleiss a po prvním zblokovaném pokusu uspěl povedeným švihem pod horní tyč. Rychle odpovědět mohl Eberle, jenže proti jeho teči zasáhl pozorný Bartošák.

Vítkovický gólman kapituloval až v 15. minutě, kdy Kratěna dlouhým pasem našel Gulaše vracejícího se z trestné lavice a ten povedeným forhendovým blafákem vyrovnal. V závěru úvodní části ještě hosté zahrozili dvěma brejky, gólman Frodl ale zastavil střelu Zdráhala a agilní Schleiss v dobré pozici minul. Na druhé straně nekrytý Indrák zblízka nepřehodil ležícího Bartošáka a Gulaš během početní výhody napálil z pravého kruhu švihem levou tyčku.

Po pauze převzali iniciativu Indiáni, při přečíslení dvou na jednoho však Denis Kindl netrefil odkrytou branku a z protiútoku po krásném individuálním průniku nezakončil přesně Stránský. Rušnou pasáž před polovinou zápasu uzavřela šance Němce po další akci dvou na jednoho. Ve 32. minutě už se domácí radovali, když po objetí branky upravil na 2:1 Denis Kindl.

Poté pokračovali aktivnější Západočeši ve střelecké převaze, nezužitkovali ovšem ani přesilovku a sedm vteřin před druhou sirénou po šikovném překřížení v útočném pásmu vyrovnal Szturc z mezikruží na 2:2.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Stránský po vyhraném vhazování neuspěl z bezprostřední blízkosti. Jinak se směrem dopředu více tlačili domácí. V 50. minutě při přesilové hře Denis Kindl z pravého kruhu neprostřelil Bartošáka. Ten byl za chvíli za zdržování hry vyloučen, ale v oslabení dokázal vytěsnit bombu Gulaše a skvěle zasáhl i proti dorážce Eberleho. Opatrný závěr základní hrací doby zkomplikoval domácím 29 vteřin před jejím naplněním faulující Straka.

Jeho vyloučení se přeneslo i do prodloužení, ale hosté výhodu neproměnili. Bonusový bod navíc jim zajistil až vítězný nájezd Romana.

Ohlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Odehráli jsme špatné utkání. Na hráče určitě dolehly tři porážky v zápasech, které jsme lehkovážně prohráli naší nemohoucností. Přišla na nás ztráta sebedůvěry. Podali jsme suverénně nejhorší výkon v sezoně. Hráči pod tíhou porážek na ledě prováděli nestandardní věci. Trestná střílení jsou toho přesným obrázkem. V takovém rozpoložení jsou teď hráči. Důležité bude, jak se s tím teď každý hráč individuálně po psychické stránce srovná a kdy to zastavíme. Jde to dolů a čeká nás složitá práce. Bodů máme relativně dost, situace není tak katastrofální. Teď se ukážou charaktery hráčů. Když to jde, hrají dobře všichni. Bude teď důležité, jak se s tím hráči poperou."

Jakub Petr (Vítkovice): "Z našeho pohledu byla první třetina velice povedená. Dostali jsme se do zápasu pohybem a agresivitou. Bohužel to bylo vyjádřeno jen jednou brankou. Ve druhé třetině jsme od naší hry ustoupili a Plzeň nás přehrála. Klíčová byla naše druhá branka na 2:2 do kabiny. Ve třetí třetině už to bylo vyrovnané utkání. Musím dát obrovský kredit našemu mužstvu. Nevěřil bych, že budeme mít 11 bodů ze čtyř utkání v naší situaci. Jsem na kluky pyšný, jak se s tím poslední týden popasovali."

Góly Domácí: 14:17. Gulaš, 31:30. D. Kindl Hosté: 06:28. Schleiss, 39:53. Szturc, . O. Roman Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Vráblík, Čerešňák, J. Kindl (A), Jones, Allen, L. Kaňák, Pulpán – V. Němec, Nedorost, Gulaš (C) – D. Kindl, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kratěna, Kantner – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý, de la Rose – Dej, Lev (A), Schleiss – Szturc (A), O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Svoboda, Kis Stadion Home Monitoring Aréna