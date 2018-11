Salfický ke kokainové aféře: Více hráčů v tom není namočených

Letní kokainová aféra Petra Čáslavy čeká na rozuzlení, jasno by mělo být v nejbližších dnech. Do toho se šíří informace, že interním testováním v klubu neměli projít další hráči. Dušan Salfický to v rozhovoru pro iSport.cz odmítá.

Případ Čáslava varuje, mluví se nahlas o tom, že namočení jsou i další. Vedete si v klubu vlastní vyšetřování?

„Jedna věc je, že jsme od policie nedostali jedinou oficiální informaci, že by mělo jít o Petra Čáslavu a doteď jsme žádnou zprávu neobdrželi. Není tedy z čeho dělat závěry. Abych mohl začít jednat, potřebuju mít v ruce oficiální výsledek a ten nemám. Jsou to zatím spekulace.“

Čáslava měl s testem na kokain překročit limit velmi výrazně. V případě, že tuto zprávu policie potvrdí, máte v hlavě scénář, jak dál postupovat?

„Budu jednat podle ujednání ve smlouvě hráče s klubem, určitě bychom to řešili. Jiné cesty není.“

Hrozí mu tedy ukončení smlouvy?

„V kontraktu jsou ujednání, které tento přestupek užití omamných látek řeší.“

Podnikl klub interní testy na přítomnost návykových látek u ostatních hráčů?

„Udělali jsme si klasické krevní testy v předzávodním období, při závodním období na přítomnost všech látek. Výsledky nás zajímaly z toho důvodu, abychom zjistili případné přetížení hráčů a podobně. Nešlo tedy v prvé řadě o zjišťování přítomnosti omamných látek. Nemám informace, že by v tom mělo být namočeno víc hráčů, respektive máme informaci, že jsou všichni ostatní hráči čistí.“

Proti životosprávě hráčů nemáte výhrad? Neměl by například obránce Marek Trončinský vést profesionálnější život?

„Kdo chce psa bít, vždycky si najde hůl. Kontroly hráčů provádíme namátkově, trenéři mají v tomto směru volnou ruku. Výkonnost Marka je určitě za očekáváním, čekáme od něj daleko víc. Nicméně že by porušoval životosprávu způsobem, o kterém se tu bavíme, to určitě ne.“

Pardubice se topí u dna tabulky, po krátkodobém vzestupu po výměně kouče znovu spadly dolů. Jak je hodláte nastartovat?

„Určitě mi to nepomůže nastartovat články tohoto typu. Image, obraz klubu je devastovaný od té doby, co ho koupilo město. A byť jsme letos dosáhli na šesté místo, klub je stejně špatnej, zadluženej, všechno je podle jiných na prd. Tak to je. Z pardubického hokeje se stal politický boj.“

To se při vlastnictví klubu městem nemůžete divit, že jde před volbami o politický nástroj. Ale o to nám nejde. Jak tedy dál? Jak zachránit sezonu, aby neskončila v play out či baráži?

„Před třemi nedělemi jsme vyměnili hlavního trenéra, na tým to krátkodobě zapůsobilo, teď je to vyloženě o hráčích. Trh je takový, jaký je. Něco nabízí, ale nabídka není taková, jak bychom potřebovali. Změny v mužstvu však nastanou, výkonnost klíčových hráčů je špatná. Dvacet zápasů už je měřítko, které nám ukazuje, že někteří nehrají podle očekávání. Začneme to řešit i cestou výměn, doplnění kádru, uvolnění hráčů, kteří si v Pardubicích nezaslouží být. Jinak to nepůjde.“

V týmu je řada zámořských hráčů, nabíráte i mladé neznámé Rusy. To asi není cesta, kterou byste chtěli razit, ale spíš nutné východisko?

„Je to tak. Z pardubických hráčů z venku nenajdete jediného s tendencí vracet se domů, posílit Dynamo. A u Plekance jsou karty v extralize rozdány jasně. Jiní hráči nyní na trhu nejsou. Cizince už nabírat nechceme, radši budu dávat šanci našim mladým a připravovat se na další období.“

Po vítězném zápase v Litvínově na vás fanoušci Dynama pokřikovali: Salfa ven! Jak těžké je to přijmout v osobní rovině?

„Skutečný důvod, proč to křičeli, musí vědět oni. Pro mě je důležité, jak funguje tým na ledě, v rámci našich možností, tam se snažím nedostatky odstraňovat. Projevům fanoušků těžko zabráním, mají plné právo říci svůj názor. Já jsem odjížděl domů spokojený, vyhráli jsme 4:3. Nevím, co k tomu víc říci.“

Cítil jste, že mužstvo s koučem Holaněm nefunguje v symbióze, proto musel odejít?

„Mužstvo stagnovalo a ať trenér dělal, co dělal, tým padal dolů, což pro mě byl jasný signál, že musím učinit zásadní rozhodnutí. Nebyl tam jediný zásadní pozitivní moment, který by mě zastavil. Herně i psychicky byl mančaft úplně dole a neviděl jsem jediný náznak možného progresu.“

V hokejovém prostředí často zaslechnete vyjádření typu, že Pardubice nemají peníze, nemohou si vyskakovat. Přeložíte to do reálií?

„Klub se v aktuálním finančním stavu nachází dlouhodobě, v českém extraligovém prostředí nijak nevybočuje, nejde o ojedinělý stav. Klub si nese nějaké problémy, řeší je různě. Snižujeme náklady, což se dotýká všeho. Provozu, hráčů. Není to na vyskakování, nicméně naposledy jsme dokázali, že i s ořezaným rozpočtem jsme schopni fungovat s výsledky. Stejně jsme na tom i letos. Dramaticky se to proti loňsku nezměnilo, ale je faktem, že peněz na sezonu je nyní spíš méně, než více.“

