Trenér Pardubic se zlobil: První utkání, které jsme neodehráli dobře

Kráter na desáté místo se začíná zvětšovat. Pardubice padly doma po nájezdech s Plzní 2:3 a na pozici, která znamená předkolo play off, aktuálně ztrácejí šest bodů. Přitom Dynamo vedlo, pak ještě smázlo náskok soupeře. S klikou. Ale Plzeň se nepoložila. „Doufal jsem, že nás to víc zvedne, dostaneme se do nějakého tlaku a zápas dotáhneme k dobrému konci pro nás. Bohužel se to nestalo. Všechno dospělo do nájezdů, kde byla šťastnější Plzeň,“ mrzelo Patrika Poulíčka, autora druhé pardubické trefy.