Kašpar po prohře se Spartou: Strašně důležitý zápas, selhali jsme | iSport.cz

Co bylo proti Spartě hlavní překážkou v cestě za body?

„Hlavně ty dva rychlé góly v první třetině. Bohužel. Neodehráli jsme ji tak špatně, abychom ji prohráli 0:2. Udělali jsme ale dvě chybičky, oni je využili. Pak jsme možná byli na ledě lepším týmem, vyrovnat se nám ale nepodařilo. Na konci jsme pak dostali třetí branku a byl konec.“

V minulých utkáních jste dokázali přehrát Kometu i Liberec. Proč se vám nedaří přenést si kvalitní výkony i na vlastní led?

„Nevím, strašně nás ale mrzí, že neděláme radost vlastním fanouškům. Venku jsme ubojovali dvě velké výhry a pak o tři body doma zbytečně přijdeme. Tak to někdy je. Další týden už tu musíme uspět.“

Po Vánocích jste ve čtyřech domácích zápasech dali jen tři góly. To není zrovna velká nadílka.

„To máte pravdu, je to bída. Musíme to víc cpát do brány, celkově málo střílíme. Ať od modré nebo ze všech různých pozic. Chceme to pořád házet až do nějakých tutovek, ale to se nám nedaří. Musíme to zjednodušit.“

Na rozdíl od minulých utkání však tentokrát aspoň váš výkon snesl nějaké měřítko. Souhlasíte?

„Určitě, ale nakonec je to úplně jedno, když z toho nejsou žádné body. Proti Spartě to byl důležitý zápas v boji o desítku, nebo klidně i šestku. Chtěli jsme strašně uspět, ale nepovedlo se. Selhali jsme.“

Jak se cítíte vy osobně? Přijde mi, že forma jde konečně nahoru.

„Je to stejné jako ty výsledky. Když to nepřinese body, je to k ničemu. Snažím se hrát každý zápas. Očekávání jsou ode mě vysoká, i já sám od sebe čekám hodně. Strašně moc jsem ale zameškal v létě, pořád se mi to nedaří úplně dohnat. Cítím se každým týdnem líp, je to ale jenom o práci. Můj hokej je hodně o bruslení a to bez kondice neuděláte.“

Asi vám nepomáhá ani to, že se u vás v lajně vinou zranění dost točí spoluhráči.

„Bohužel to tak je. Zranění máme hodně. Nenastoupil Jura Mikúš, nedohrál Franta Lukeš. Snad se kluci dají brzo do kupy.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:12. Trávníček Hosté: 03:20. Blain, 19:07. Pech, 53:24. Klimek, 57:09. Klimek Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Trončinský, Ščotka, Graborenko, L. Doudera, Suchánek, Baránek, Březák – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Petružálek (A), M. Hanzl, Trávníček (C) – Kašpar, Svoboda, Helt – Jícha, M. Havelka, Jurčík. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Blain, Kalina, Piskáček, Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek (A), Forman – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 6 011 diváků