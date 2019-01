Sparta drží systém, chválí Sedláček. Zlín prý hraje kamikaze hokej | iSport.cz

Se Zlínem jste v Litvínově dvakrát neuspěl, se Spartou jste hned zapsal vítězství. V Čem to bylo jiné?

„Hráli jsme parádně. Nechci říct, že jsme to vyloženě kontrolovali, ale hráli jsme opravdu výborně. Stejně jako v pátek ve Varech. Poslední třetinu neměl soupeř prakticky žádnou šanci. Klobouk dolů před naším výkonem.“

Dá se nějak porovnat hra Zlína a Sparty?

„Zlín hraje úplně jiný hokej, takový kamikaze styl. Ve Spartě se víc drží systém, jsem rád, že tu jsem.“

Trenér Uwe Krupp vyžaduje precizní defenzivu, je to tak?

„Hrajeme dobře dozadu. Třetí hráč je nahoře, zbytečně nehafáme. Jsem rád, že takhle hrajeme, pak to není ani tolik o gólmanovi, ale o klucích přede mnou. Ať tam jsem já nebo Machy, funguje to.“

Čtvrtá výhra z posledních pěti zápasů. Tým se zvedá, čím to je?

„Výkony jdou nahoru. Hrajeme kompaktně, dobře bráníme. Soupeře téměř nepouštíme do brejků. Pro brankáře je to lehčí, zvyknout si na to bylo snadné.“

Jaká je vaše brankářská pozice, jak to máte s Matějem Machovským rozdělené?

„K tomu se nechci vyjadřovat, je to na trenérech. S Matějem ale máme v pohodě vztah, oba jsme hodní kluci, nekonfliktní.“

V úterý vás čeká Kometa. Bude to zápas o šesté místo, jak se na to těšíte?

„Doufám, že přijde plný dům, dáme góly a zase vyhrajeme. Body potřebujeme. Šestku nemáme daleko, ale měli bychom být skromní. Nemůžeme chtít všechno hned. Musíme jít postupně, pěkně od podlahy.“

