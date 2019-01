První emoce Pavlíka po gólu v derby: Udržíme to! Celou dobu se hrálo na krev | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Pardubice: Pavlík rozhodl minutu před koncem! Jeho dělovka skončila za zády Kloučka, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaká byla první emoce, když jste se po vaší gólové střele podíval na kostku?

„Byla minuta do konce, že už bychom to mohli udržet a zvítězit.“

Šancí jste měli víc než Pardubice. Nebáli jste se, že vám za stavu 1:1 jednou ujedou a potrestají vaši horší koncovku?

„Věděli jsme, že zápas budě těžký, je to derby, o to víc je to vyhecované. Věřili jsme si v tom, že rozdílový gól dáme my. Byl to hodně těžký zápas, hrálo se na krev. Tlačili jsme, ale o to cennější je, že jsme výhru nakonec urvali.“

Mountfield HK - Pardubice: Pavlík rozhodl minutu před koncem! Jeho dělovka skončila za zády Kloučka, 2:1 720p 360p REKLAMA

Měli jste skvělý nástup do zápasu, ale nevyužili jste asi pět šancí, Pardubice pak proměnili hned tu první. Byla to sprcha?

„Tlačili jsme se dopředu, ale nic tam nepropadlo, asi bych to viděl tak, že oni měli štěstí, my smůlu.“

Ovlivnila vás před třetí třetinou nějak situace, kdy byl napaden pardubický trenér Ladislav Lubina?

„Seděl jsem na lavičce a soustředil se. Vůbec jsem nejdřív nevěděl, že se něco stalo, až pak někdo řekl, že napadli trenéra Pardubic.“

V pátek jste v Boleslavi prohráli 5:8. Museli jste během jednoho dně něco změnit?

„Tam jsme dostali hodně gólů, nebyl to ideální zápas. O to víc jsme chtěli doma uspět, to bylo zásadní. Promluvili si o chybách a šli na Pardubice.“

Už jste si zvykl na náboj zápasů s Dynamem?

„V minulé sezoně jsem zažil derby poprvé, všude máte nějaké podobné rivality, ale tady je to obzvlášť vyhrocené, to musím uznat.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 2:1. Derby rozhodl Pavlík, Paulovič a Marosz neproměnili nájezd 720p 360p REKLAMA