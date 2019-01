Ladislav Lubina v Hradci: napadení fanoušků, Rolinek chtěl bitku | iSport.cz

Byl to opět vyhrocený zápas! Sobotní derby mezi Mountfieldem HK a Pardubicemi (2:1) ale zašel až za hranu. Start třetí třetiny se pozdržel poté, co se dva hradečtí fanoušci snažili napadnout hostujícího trenéra Ladislava Lubinu. Ten se ubránil, incident vzal s úsměvem a následně na střídačce ještě hecoval své svěřence. Mezitím to začalo vřít i na ledě, kdy Tomáš Rolinek vyzýval k bitce Daniela Rákose.