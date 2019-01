Lubinu v Hradci napadli dva fanoušci: Tohle se může stát jen tady! | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 2:1. Derby rozhodl Pavlík, Paulovič a Marosz neproměnili nájezd VŠECHNA VIDEA ZDE

Můžete ze svého pohledu popsat, co se dělo?

„Dva fanoušci soupeře mě napadli. A to je tak asi celé. Nejdřív standardně slovně a pak po jednom fyzicky, což je neuvěřitelné, že se může stát v extraligovém utkání.“

Měl jste v tu chvíli strach?

„Ne, je to normální, tady se to stalo už takovým koníčkem, v Hradci je to standardní. Spíš s tím počítáte.“

Liberecký trenér Filip Pešán chodí v Hradci přes led, aby unikl pivním sprchám. O tom jste nepřemýšlel?

„Ne, šel jsem přes led jenom po zápase, kdy mi to řekl pořadatel, jinak ne.“

V ruchových mikrofonech bylo slyšet, že jste rozhodčí upozorňoval, jestli se okamžitě nezajistí pořadatelská služba, odvedete mužstvo a začátku třetí třetiny z ledu. Byl to vážně reálný scénář?

„Incident pokračoval dál. Další příznivci domácího týmu bušili za střídačkou na plexisklo. To bylo taky docela nedůstojný. Jen jsem chtěl, aby nás nechali v klidu hrát.“

Jak zvládl Hradec pořadatelskou službu při derby vašima očima?

„Myslím, že úplně perfektně. Mají to takhle připravené, aby všechno takhle fungovalo. Bylo to přesně podle plánu, jak to mělo být. Na extraligovém stadionu by se to hlavně stávat nemělo, s tím bude asi každý souhlasit.“

Chcete tím naznačit, že do toho zapadal i zásah pořadatelské služby, která vás nechránila?

„Myslím, že pořadatel by měl předpokládat, že derby je vyhrocené. Určité věci tady v minulosti proběhly a mohly by se opakovat.“

Vypadalo to, že jste se chvíli bránil sám, než nastoupili pořadatelé...

„Musel jsem se bránit sám, ano. Bránil jsem se celkem statečně. Ale budou ještě horší věci.“

Například?

„No teď budu mít ještě nějaké další starosti.“

Můžete být konkrétní?

„Myslím, že incident neskončil tím, že skončil zápas.“

Co tím chcete říct?

„Vůbec nic.“

Byl jste napaden, budete zvažovat nějaké právní kroky?

„Ano, byl jsem napaden. Nezvažuju ale vůbec nic, je brzy po utkání. Ale minimálně disciplinární komise by to měla hodnotit.“

Přišel se vám po zápase někdo omluvit?

„Po utkání jsem potkal někoho v hradecké bundě, ten člověk se mi omlouval. Pak za mnou přišel ještě Dominik Graňák.“

A třeba lidé z hradeckého vedení?

„Čekám, že se staví u mě doma ještě večer.“ (usměje se)

Oficiální prohlášení Mountfieldu HK k incidentu: „Hokejový klub Mountfield HK se distancuje od chování dvou návštěvníků sobotního utkání a incidentu, který způsobili před začátkem třetí třetiny. Hokejový klub ve spolupráci s pořadatelskou službou chtěl podobnému problému předejít, proto hlavního trenéra hostujícího celku doprovázeli na hráčskou lavici dva členové pořadatelské služby. Ti se také snažili celý incident co nejdříve vyřešit a následně předali oba viníky Policii České republiky k dalšímu řízení. Vedení klubu Mountfield HK nesouhlasí s podobnými excesy a takové chování důrazně odsuzuje. Zároveň se za způsobené problémy hlavnímu trenéru hostujícího celku omlouvá.“