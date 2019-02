Nejsem anděl, říká Trončinský. Otevřeně o pivu, pověsti i kariéře | iSport.cz

Kdybyste měli vybrat extraligového hokejistu s nejdivočejší pověstí mimo led, většina lidí vypálí, že je to Marek Trončinský. Hned si ho kvůli tomu dobírali i v Litvínově, když přišel z Pardubic. „Po prvním zápase jsem spal na zimáku, druhý den se totiž hned hrálo a Vanta Hübl si ze mě hned dělal srandu, jak je dobře, že první pátek ve městě jsem přežil. Ale beru, to je sranda, patří to k tomu. Musíte umět i přijímat,“ říká třicetiletý obránce.

Váš hokej je o tom, že bavíte sebe a bavíte lidi. Sedí tahle charakteristika?„Mám rád na ledě zábavu, takže docela jo. Nebo taky mám rád, když na mě někdo z tribuny pokřikuje. Shodou okolností byl v Litvínově vždycky jeden pán, který na mě hulákal. Jednou jsme tam hráli s Boleslaví a já měl zápas s jedním gólem a čtyřmi asistencemi. Po každém bodu jsem za ním jel a říkal mu, že ten je pro něj. Od té doby už mi říkal jenom čau.“ (usměje se)

To musel mít radost, když jste za Litvínov začal hrát...

„Hned hlásil, že jsem konečně ve správném dresu.“

Během kariéry jste se dostal do kolonky hráče, který zlobí, dělá problémy, občas uletí s alkoholem. Dotýká se vás to nějak?

„Samozřejmě, že to vnímám. A štve mě to. Nejsem anděl, to říkám na rovinu. Ale na druhou stranu, dost věcí, co se o mně říká, je nafouknutých. Je jednoduché říct, že zase v něčem létá Trončinský… Ještě víc to všechno vnímá ale moje okolí, babičky to čtou, máma taky, táta. Osobně jsem rád pod tlakem, myslím, že pod ním hraju i lépe. Ale kvůli nim mi to příjemný není.“

V čem nejste anděl?

„Pivo si dám rád, to se asi ví. Nebudu říkat, že jsem na něj nikdy nešel. Ale myslím, že je to pořád v nějakých mezích. Když je volno, tak s klukama zajdete. Ale že bych vyrazil před zápasy, to ne.“

Koluje ale hodně historek o tom, kde a na jak dlouho jste se zdržel. Asi se nemůžete divit...

„A to je právě věc, která je přehnaná. Já třeba komentáře na Facebooku a Instagramu nečtu. Když dám dva góly, nekouknu se tam, když je zaviním, tak taky ne. To vám neprospěje, beru to tak, že mi ničím nepomůže, když čtu chválu, to samé mám s kritikou. Ale občas se ke mně dostanou od kamarádů různé spekulace, které se šíří na sociálních sítích. Každý se toho pak chytí.“

Třeba?

„Když jsem odešel z Pardubic, tak někdo psal, jaká je to škoda, protože nebude mít s kým kalit. A víte, co je nejlepší? Toho člověka jsem v životě neviděl a nikdy jsem s nikým takovým nikde nebyl. Tohle se pak jen hrne.“