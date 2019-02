Když ani hattrick nestačí: Měli jsme to už nějak domlátit, mrzí Jarůška | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Plzeň: Čepice na led! Jarůšek zkompletoval hatrick, 3:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Utkání vám neuvěřitelně vyšlo, ale jako tým jste ho ztratili, nakonec nešťastně. Jak se to ve vás pere?

„Co k tomu můžu říct… Prohráli jsme vyhraný zápas, dá se říct, kdy jsme celou dobu vedli. Zlomový moment jsme nezvládli a už poněkolikáté jsme doma to takhle ztratili.“

Rozhodla o obratu promarněná přesilovka ve třetí třetině, během níž jste inkasovali vyrovnávací třetí gól?

„Místo, abychom to dobře sehráli v útočném pásmu a dali gól na uklidnění, nepřešli jsme modrou čáru a ztratili puk. Jejich hráč šel sám na bránu, to se nesmí stávat. Určitě je to nakoplo, dostali jsme ještě jeden a v závěru jsme to už nezvládli tak, abychom třeba ještě vyrovnali.“

Má po takovém zápase člověk aspoň trochu radost ze svého osobního výkonu?

„Určitě mám radost, že jsem po dlouhé době hrál. A ještě se mi podařilo dát gól, dneska vlastně tři. Ale určitě bych byl raději, kdyby vítězství bylo naše. Bojujeme o šestku, všichni víme, o co jde. Jenže jsme ztratili vyhraný zápas. Vedli jsme 3:2, měli to už nějak domlátit, jenže dostaneme gól při naší přesilovce. To je nešťastné, zase jsme to zbabrali.“

Jak se vám povedlo nabudit se poté, co jste několik zápasů čekal na další šanci?

„Nijak jsem se nenabuzoval. Trénoval jsem a jelikož jsem nehrál, dával jsem si i navíc. Je samozřejmě lepší hrát zápasy, než trénovat. Po této stránce jsem se i trošku těšil, ale že by to bylo nějaké extra, to ne.“

Jak bylo důležité udržet si pozitivní náladu, nebýt naštvaný a pořád pracovat?

(usměje se) „To je hodně těžké, zvlášť, když nehrajete. Ale poslední dobou jsem se od toho oprostil, chtěl jsem hlavně hrát svůj hokej. S kluky v lajně jsme si něco řekli, chtěli jsme hrát hlavně na puku, nenahazovat to a myslím, že se nám to docela podařilo.“

Čemu nejvíc přičítáte svůj povedený výkon?

„Určitě týmové práci a hlavně štěstí, protože bez něj by nikdo gól nedal, být na správném místě, ve správný moment.“

S Plzní jste se v dohrávce střetli doma po osmi dnech. Bylo těžké s ní hrát takhle krátce po sobě?

„Řekl bych, že to bylo spíš lehčí, věděli jsme co hrají. Celý týden jsme se na to připravovali, ale jak jste viděli, zase jsme to nezvládli.“

