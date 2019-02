Nevídaný „trest“ za potupu. Krupp vyhnal sparťany na noční trénink! | iSport.cz

Znovu! A znovu! „Bazény“ tam a zpátky. Dokud nepadnete na led únavou. „Nedřete v zápase, tak budete dřít teď!“ Tak nějak zněla slova Herba Brookse na filmovém plátně, když nechal hráče jezdit přes celý led od jednoho mantinelu k druhému.

Stejně se ve středu zachoval Uwe Krupp. Sparta v Pardubicích podala jeden z nejhorších výkonů sezony. Německý kouč na hráče v šatně dlouhé minuty křičel, dveře kabiny zůstaly po utkání dobrých 25 minut zavřené. Po návratu do Prahy hráče překvapil. Nemile. Oblečte si výstroj a jdeme na led!

Pardubice - Sparta: Z lehkého přistrčení za domácí brankou vznikla další potyčka 720p 360p REKLAMA

„Udělal jsem to poprvé v životě, měl jsem ale pocit, že teď je ta správná chvíle. Hráčům to pošle jasný vzkaz. Nedělal bych z toho vědu. Je to lepší, než kdybych je shodil v novinách. Proti Pardubicím jsme prostě hráli hokej dvacet minut, takže jsem týmu řekl, že dalších čtyřicet si odpracujeme takhle,“ řekl pro iSport.cz Krupp ve čtvrtek dopoledne.

Po dalším tréninku. Dvoufázovém. Ze středy na čtvrtek se do postele dostali hráči nejdřív v 1 hodinu v noci. O pár hodin později se už znovu hlásili v Holešovicích a v 10 hodin vyjeli na led.

Dostali další půlhodinu svižného drilu na bruslích, pak jako bonus výběh v parku Stromovka. „Je devět kol do konce základní části. Nepotřebujeme trénovat techniku a tyhle věci. Posunout nás může jen tvrdá práce,“ dodal Krupp.

Znovu a znovu! Takhle péroval hokejisty filmový kouč Herb Brooks...