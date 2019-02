Nadávky v šatně! Krupp po další prohře Sparty zuřil, pak ji vzal na sebe | iSport.cz

Shit... Fuck... A párkrát dokola. Ve sparťanské šatně zuřila po zápase bouře. Slovník jste nepotřebovali, abyste pochopili. Role byly jasné, trenér Uwe Krupp myl kabině hlavy, hráči zpytovali svědomí. Tohle nebyla obyčejná porážka. V situaci, že se Sparta chce rvát o první šestku, to byl výbuch. Najednou má blíž dolů, k jedenáctému Zlínu, než aby proháněla Kometu.

Po dlouhém proslovu kouče Kruppa byly dveře šatny ještě dlouhé minuty zavřené. „Vypadá to, že bychom se měli bát spíš týmů pod námi. Z těch tří posledních zápasů nemáme ani bod,“ nastínil bídnou sparťanskou situaci Richard Jarůšek, jediný sparťanský střelec v Pardubicích.

Krupp pak po utkání držel svoji psychologickou linku. Nepéroval konkrétní hráče. Ale zkusil odklonit pozornost jinam. Na ten nejvyšší maják v týmu. Směrem k vlastní osobě. „Porážku beru jednoznačně na sebe. Po zápase jsme si to s hráči vyříkali v šatně, chtěli jsme, aby pochopili, že musíme hrát lépe,“ komentoval svůj hodně důrazný projev v kabině.

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 4:1. Pražany srazil dvěma góly Machala 720p 360p REKLAMA

Na ledě jste mezi týmy viděli velký kontrast. Spíš byste řekli, že hlavy dole a zápas o ničem má Sparta. Pardubice byly energické, v laufu. Měly chuť si hrát. Jeden moment za všechny? Sparťanský brankář Jakub Sedláček klečel na jednom koleni a zklamaně hleděl před sebe. Domácí parta v červeném skákala na lavičce a plácala se po helmách, ťukala si rukavicemi. Do konce druhé třetiny zbývalo 15 sekund a za Sedláčka proletěl puk z hole pardubického obránce Oscara Eklunda, Dynamo vedlo 3:1. Tam ten kontrast bil do očí. Nejhorší tým extraligy si užíval euforii, favorit, který se chce rvát o šestku, byl opařený.

Pro Spartu je alarmující, že takhle to bylo většinu zápasu. Neuměla soka ze suterénu mučit. „Vůbec to nebylo to, co jsme chtěli hrát. Strašně těžko se to hodnotí. Bylo to hlavně námi, neplnili jsme věci, které jsme měli. A pak se to vyvinulo tak, že Pardubice nám ujely a daly góly,“ ulevil si Jarůšek.

Další sparťanský malér zní, že vzadu dělala chyby, jako když před druhým inkasovaným gólem byl Jeremie Blain extrémně nedůrazný před vlastní bránou a Janu Klozovi jenom stačilo, aby zapojil svaly, přetlačil jeho hůl, zasunul puk do prázdné branky. „Myslím si, že ne všichni hráči si uvědomují situaci, v jaké se nacházíme. Pokud budeme hrát na 85 nebo 90 procent, tak budeme jen průměrný tým, a jak jsme viděli v Pardubicích, tak nemůžeme vyhrávat zápasy. Další utkání nás čeká v Boleslavi, kde musíme hrát lépe,“ dodal Krupp.

Na pardubické straně vládla spokojenost. Dynamo si dokázalo, že jeho hra má dobrý směr. Vynikala rychlost Ondřeje Machaly, komety ze Žďáru nad Sázovou, který proměnil jeden ze svých brejků, plus se prosadil při přesilovce. Klidný a jistý byl Milan Klouček v brance. To byly pardubické klíče.

„Poradili mi, abych se na nic moc nesoustředil a střílel tam, kam to cítím. Poslechl jsem. Konečně mi to tam už padlo. Při tom druhém gólu to tam Sejk (Petr Sýkora) nádherně rozjel, má zkušeností na rozdávání, já to tam jenom dorazil,“ užíval si svůj velký večer Machala. Šancí měl víc. „Mohl tam být i hattrick, nechci říkat, že mě vyloženě mrzí, že to nedopadlo, ale mohl se povést. Hlavně jsem šťastný ale za ten výsledek,“ usmíval se.

Pardubice - Sparta: Z lehkého přistrčení za domácí brankou vznikla další potyčka 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Sparta: Sedláček jen vyrazil a Machala se trefil podruhé v zápase, 4:1 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Sparta: Chaos před brankou dělovkou od modré propálil Eklund, 3:1 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Sparta: Machala vyhrál bruslařský i silový souboj a přesně zakončil, 1:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:47. Machala, 28:29. J. Kloz, 39:44. Eklund, 50:38. Machala Hosté: 27:06. Jarůšek Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – J. Zdráhal, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Budík, Porseland – Hovorka, Bubela, Dušek – P. Sýkora, Ihnačák, Marosz – L. Horký, Mandát, Machala – Poulíček, J. Kloz, Perret. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Blain, Kalina, Delisle, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Roberts Bukarts, Pech, Jarůšek – Forman, Klimek, Kumstát – Rousek, Klíma, Smejkal – Kudrna, Sill, Buchtele. Rozhodčí Pavlovič, Svoboda – Tošenovjan, Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA