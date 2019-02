Nový tahoun Pardubic Machala. Turbo ze Žďáru připomíná ikonu Dynama | iSport.cz

Má rychlé nohy. Oprava, má extrémně rychlé nohy. Když kopne do vrtule a obránce se otáčí, že se za ním rozjede, už je pozdě. Tohle je největší zbraň dvacetiletého Ondřeje Machaly. Vyrostl ve Žďáru nad Sázavou, stejně jako vrstevníci Martin Nečas a Martin Kaut. Jenže zatímco oba už si prošli draftem NHL a mají za mořem smlouvy, on se drápe nahoru postupně. V dospělém hokeji se ne a ne prosadit, přichází to až teď. Když sledujete zápasy Pardubic, jeho si všimnete. Pokud vám tedy hned neujede ze zorného pole.

Ve středu proti Spartě prožil mezi dospělými nejlepší zápas kariéry. Nezáleželo, kdo stál na ledě proti němu. Ujel. Pelášil do brejků. Dal dva góly, mohlo jich být víc. Tři, čtyři, pět... Jen kdyby dokázal v obrovské rychlosti ukočírovat ruce.

„Přál jsem mu hattrick. Hrál výborně se Spartou i ty zápasy předtím. Dělám si z něj ale trochu srandu, že je dřevák. Má v každém zápase třeba šest šancí, ale nedá to. Každému ujede, je strašně rychlý. Když zlepší koncovku, může dávat pravidelně dva góly na utkání, proč ne?“ usmál se brankář Dynama Milan Klouček.

Dřevák? Když Machala slyšel, co o něm gólman říká, jen se nesměle usmál: „Vždyť to je taky pravda. Já to klidně přiznám. Jsem dřevák.“ Po zápase se Spartou přicházel mezi novináře a jen vydechl: „Vás tady teda je.“

Jasně. A všichni čekali na něj. Na turbo ze Žďáru, dalšího člena velkého hokejového gangu, který plní už pár let mládežnické reprezentační výběry. Nečas je ten šikovný, který se upíchl vedle Martina Erata v Kometě a teď patří Carolině. Kaut zase platí za komplexního útočníka, jenž čeká na šanci v Coloradu. Třetí je právě Machala, suverénně nejrychlejší z celé sestavy. A čtvrtým do party je Tomáš Havránek, který si zvyká na dospělý hokej v 1. lize.

Po tréninku střelba

Drobný Machala připomíná lehkostí, s jakou se dostává do šancí, svého spoluhráče Petra Sýkoru. Tedy ne toho zabijáka, který ve svých nejlepších časech vypustil dělo ze své hokejky a uměl proměnit většinu svých úniků.