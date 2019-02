Překvapivá „posila“ Pardubic. Na soupisce je i manažer Salfický | iSport.cz

Bývalý reprezentační brankář Salfický kariéru skončil před pěti lety, v gólmanské kondici se ale dál udržuje: „Občas si chodím s A týmem zatrénovat stejně jako dřív. Vždy tak činím i ve snaze podpořit hráče morálně přímo v tréninkovém procesu.“

Do akce se ale prý nehrne. „V minulosti podobný krok udělala Sparta s Petrem Břízou v roce 2007. Nechal jsem se dopsat na soupisku pro případ opravdu zcela mimořádné situace. Aktuálně na ní máme včetně mě a juniorů šest brankářů. Musely by nastat opravdu nečekané okolnosti, abych do utkání zasáhl. Věřím, že k tomu nedojde,“ dodal Salfický.