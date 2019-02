Pardubice: prohra č. 36! Vrátili jsme se zase o měsíc zpátky, mrzí Lubinu | iSport.cz

Vypadalo to, že pardubický trenér Ladislav Lubina konečně trefil něco, co Dynamu zafunguje. Ten tým, který páchal divoké hrubky a směrem dozadu byl značně nejistý, začal dobře bránit. To mu dávalo relativně solidní výhled pro záchranářské práce, kde nepůjde o krásu. V baráži se hraje na úplně jiné hodnoty.

Jenže proti Plzni i teď s Mladou Boleslaví to byla ta samá písnička. Falešná. Plná děr, že by jimi procouvala rolba. „Vrátili jsme se o měsíc v čase zase zpátky. Začali jsme dělat úplně stejné chyby, které pramení z nedůslednosti, třeba ze špatného bekčekingu. Ráno před zápasem jsme si ukazovali nějaké chyby z nedělního utkání a identicky jsme je zopakovali. A přesně to je věc, proč se musíme zamyslet, z toho jsem hodně zklamaný. Najednou jsme udělali zase krok dozadu,“ komentoval hru svého týmu Lubina.

Jediného Čecha v defenzivě Jana Zdráhala vypustil do akce jen na jedno střídání. Jinak vsadil na švédsko-americko-kanadsko-slovenský mix, který nebyl tak přesný. Ale spíš to bylo o hře celého týmu směrem vzad, ne jenom o šestce beků. Zajímavé také je, že v sestavě nebyl jediný zadák, který za Dynamo nastoupil v prvním kole, a nastoupili dva, kteří byli v akci ve 23. kole (Juraj Mikuš a Jacob Cardwell).

Defenziva Pardubic 1. kolo Čáslava, Trončinský, Budík, Hrabal, Wishart, Miromanov 23. kolo Hrabal, Děrvuk, Cardwell, Wishart, Štindl, Mikuš 46. kolo Porseland, Eklund, Schaus, Mikuš, Holland, Cardwell, Zdráhal * Tučně jsou vyznačení čeští hráči

„Zlepšili jsme se v oslabení, soustředili jsme se na něj. Ale pak inkasujeme ze situací tři na tři nebo z přečíslení čtyři na tři, je tam špatný a pomalý návrat zpátky. V nějaké euforii, že dáme třeba gól, propadneme v útočném pásmu a nestihneme to dobruslit, nebo situaci vyřešíme špatně takticky. Když má soupeř přečíslení, takovou situaci musíte řešit podle nebezpečnosti a my obsazujeme hráče, který je v danou chvíli nejméně nebezpečný,“ nechápal Lubina.

Boleslav si užívá dobrých zpráv podstatně víc. Nic nepodcenila, je sedmá, zase číhá tři body za Kometou a může chystat další útok na první šestku. Naposledy sice prohrála s Libercem, ale jinak zvládá hrát vyrovnané zápasy s českými obry. Už není zoufalec, nabírá na síle.

Vzepětí se dá dokumentovat i na objevu minulé sezony Davidu Šťastném. Před rokem vyletěl ve Zlíně, nastřílel 14 gólů, před MS patřil do reprezentace. Tuhle formu v Boleslavi dlouho hledal, ale třeba v Pardubicích byl lídrem ofenzivy. Než nahrál na druhý gól svého týmu, vymáchal Nicholase Schause, jeden pak sám dal.

„Jak se na začátku sezony nedařilo týmu, sám jsem se cítil po psychické stránce hrozně. Štvalo mě to. Vím, že ode mě byla očekávání. Poslední dobou se to nějak vrací a jsem rád. Snad to bude gradovat a zvládnu být pro Boleslav platný ještě víc,“ přeje si.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:20. Eklund, 42:41. P. Sýkora Hosté: 17:35. Skalický, 29:36. Kovačevič, 39:50. R. Zohorna, 53:17. Šťastný, 58:53. Klepiš Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Porseland, Eklund, Schaus, Mikuš, Holland, Cardwell, J. Zdráhal – L. Horký, Mandát, Machala – Hovorka, Bubela, Rolinek – P. Sýkora, Ihnačák, Marosz – Koffer, Poulíček, Dušek. Hosté: J. Růžička (Krofta) – Pláněk, Bernad, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa, Němeček – Vondrka, Klepiš, Skalický – Šťastný, Žejdl, Pabiška – Látal, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Bryška, Frodl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 5588 diváků