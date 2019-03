Lubina burcuje Pardubice: Baráž? Jako finále MS. Taky máme co získat | iSport.cz

Nálada je ve vašem týmu teď jaká?

„Taková, jaká má být. Všichni jsou v očekávání a myslím, že se i těší, až všechno vypukne. Čekání na nejdůležitější zápasy v sezoně není moc příjemný.“

A co říká nějaký vnitřní pocit trenéra, jak jsou Pardubice vyladěné na baráž?

„Ještě ladíme a vyladěný budeme v pátek. Doufám, že pocity budou jenom pozitivní.“

Stál jste na lavičce ve 34 zápasech a vyhráli jste jich jen šest. Pokud se všichni nepřepnete do vítězného módu, Pardubice spadnou. Nebude to po tolika porážkách složité?

„Máte pravdu, porážek bylo hodně. Ale nemůžeme na to koukat. Průběh sezony byl, jaký byl. Teď před sebou máme ale dvanáct nejdůležitějších zápasů, v pátek na ně budeme připraveni. Velkou roli bude hrát mentální stránka a psychika. Bez zdravého sebevědomí a správného nastavení baráž hrát nejde.“

Začíná vám nejtěžší hokejový měsíc kariéry?

„Je to tak. Mám z baráže respekt, hrál jsem ji ještě za Jihlavu, vím, co to je. Před dvěma lety jsem se na ni chodil do Pardubic dívat z pohledu diváka. Teď mám jinou roli. Šel jsem sem s tím, že baráž asi hrát budeme a všichni, včetně mě, uděláme maximum, aby tenhle klub hrál extraligu i příští rok.“

V Pardubicích jste vyrostl, vyhrával s nimi medaile. Daří se nepustit do hlavy kousavou myšlenku stylu: „Co když budu první trenér, se kterým spadnou?“

„Nemůžete si ji tam pustit. Jinak by vás takové myšlenky ve velké spoustě věcí ovlivnily. Horší spíš je, jestli po baráži najdu doma paní.“

Má už hokeje plné zuby?

„Manželka to celé prožívá neskutečně. Říká, že by nejradši odletěla na jinou planetu.“ (usměje se)

Asi se dá říct, že Pardubice mají lepší hráče než soupeři. Ale budete mít i lepší tým?

„Lepší hráč, horší hráč... Tohle je vždycky hodně ošemetné. Teď přichází baráž, úplně jiná soutěž. Pár hráčů z kabiny s ní má už zkušenost, když ji hráli dva roky zpátky, ale nevím přesně kolik procent hráčů baráží prošlo. Každopádně tam určitě rozhodují jiné věci než v play off.“

A jde do baráže extraligový tým s tím, že nemůže vyhrát, jen zatáhnout za brzdu, aby všechno nebylo ještě horší? Přijde mi, že zvítězit může jen tým z 1. ligy...

„S tím nesouhlasím, máme co získat. Máme možnost získat sebevědomí a extraligu pro další sezonu. To je náš cíl. Jsem přesvědčený o tom, že důležitost utkání přiměje hráče, aby v maximální míře dodržovali taktiku, systém hry. Nebudu se bavit o nasazení a obětavosti, to je samozřejmost.“

Měl jsem pocit, že do půlky února byl vidět ve hře vašeho týmu progres, sice jste prohrávali, ale o gól, hra vypadala lépe a lépe. Pak se ale najednou něco zlomilo zase zpátky. Přišli jste na důvod?

„Upřímně, tím se teď nezabývám. Mě zajímá, co jsme schopni teď produkovat.“

Dobře, jen mi přišlo, že tam byla pasáž, kdy jste přehrávali Liberec, Spartu i Kometu. Tam vaše možnosti vypadaly chvíli docela zajímavě...

„Jo, byl tam vzestup asi na tři týdny. Pak se všechno vrátilo do kolejí, které byly nataženy předtím. Nedělal jsem si nějaký hlubší rozbor. Nemá to ani cenu, asi bych na to ani nepřišel.“

Vypadá to, že sestava se před baráží postupně ustálila. Máte ale jasno o roli pro Rostislava Marosze? Na jednu stranu geniální rozdílový hráč, na druhou problematický z pohledu herní disciplíny, na což jste narážel i během play out...

„Dnes o sestavě jasno už mám a v ní se taky budeme připravovat na první utkání. Nikde není ale dané, že to v sobotu pro nedělní zápas nebude třeba jiné.“

A Marosze jste z party vyvolených vyškrtl, nebo mu pořád věříte?

„Nelámu hůl nad nikým. Jsem přesvědčený, že to v něm je a v závěru sezony nám toho může hodně ukázat.“

Máte i jasno, i v tom, na kterého brankáře vsadíte pro baráž?

„Ano, tady jasno mám.“

Vaši gólmani si podle oficiální verze klubu platí vlastního trenéra brankářů Adama Svobodu. Byla tam fáze sezony, kdy jim to úplně nešlo. Nepřemýšlel jste, že by jim klub měl sehnat vlastního odborníka?

„To se vracíme k nějaké sérii článků, které... K tomu bych se nevyjadřoval.“

Dobře, ale oni mají svého trenéra, tedy nesou zodpovědnost za svoji výkonnost sami. Jen si říkám, jestli jste byl spokojený, jak jsou připraveni, když tým dostával hodně branek...

„Jsem přesvědčený o tom, že kolik gólů mužstvo inkasuje, nezáleží jenom na brankáři. Vždycky je to spojená nádoba mezi obrannou činností mužstva a brankářem. Z toho to vychází, není to tak, že bych vinil z inkasovaných branek jenom gólmany.“

