SESTŘIHY: Litvínov i Vary skončily sezonu výhrou, Myšák přepsal historii | iSport.cz

SOUHRN | Utrápená sezona bez play off je pro dvojici klubů již minulostí. Hokejisté Litvínova a Karlových Varů odehráli své poslední zápasy v nynější sezoně. V 6. kole play out si Verva připsala vítězství 4:2 nad oslabeným Chomutovem, Energie skolila Pardubice 2:1. Litvínovský útočník Jan Myšák se ve svých 16 letech a 273 dnech zapsal do historie extraligy jako nejmladší kapitán.