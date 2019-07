Litvínov udržel svůj klenot, Myšák odmítl zámoří: Za nabídky děkuji! | iSport.cz

"Velký zájem klubů z CHL mě velmi mile překvapil. Byla to příjemná a profesionální jednání. Všem jsem nicméně sdělil, že mojí prioritou je hrát za Litvínov. I přesto si mě Hamilton Bulldogs vybrali v prvním kole. Za nabídku jim moc děkuji, na svém rozhodnutí zůstat v Litvínově však nic neměním," uvedl Myšák na oficiálním webu Vervy.

Myšák před rokem podepsal s Litvínovem čtyřletou smlouvu a hned na začátku sezony překonal klubový rekord, když v extralize nastoupil ve věku 16 let, dvou měsíců a 20 dnů. Šanci mezi seniory tak dostal dříve než Robert Reichel. V březnu pak nastoupil k jednomu utkání i s kapitánským "céčkem" v době, kdy mu bylo 16 let a 273 dnů, což je extraligový rekord.

O větší porci startů v soutěži Myšáka připravilo zranění. "Ze začátku sezony to bylo dobré, pak trošku horší a konec se mi povedl," uvedl talentovaný útočník, který včetně skupiny o umístění nasbíral 16 bodů za osm branek a osm asistencí. Hrál za reprezentační výběry do 17 a 18 let, s osmnáctkou se představil i na mistrovství světa.

Jan Myšák patří mezi největší naděje českého hokeje • Foto Jaroslav Legner (Sport)

