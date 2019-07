Svoboda o divočině v zámoří: V ECHL byly horší podmínky než v Šumperku | iSport.cz

Šel za snem a byla z toho noční můra. Brankář Miroslav Svoboda, extraligová posila Vítkovic, má za sebou divokou sezonu. Zámoří, Finsko, Rakousko. Sice se smlouvou z NHL v kapse, ale věčně se sbalenými kufry. Do toho nepříjemné zranění. „Bylo to na hlavu,“ otřepe se Svoboda při vzpomínkách. Nelituje. „Spousta lidí mi říká, že to bylo špatné rozhodnutí. Zpětně uznávám, že bylo. Ale udělal bych to znova.“