Největší rivality v extralize: válka o východ, ocelářská klasika i král Severu | iSport.cz

Hokej? V Hradci dlouho chudý příbuzný, nic na tom nezměnil ani postup do nejvyšší soutěže v roce 1993. Po roce zase následoval sestup, za éry Zbyňka Kusého si tady chtěly Pardubice vybudovat farmu. Změna nastala v roce 2013, když do Hradce Králové přestěhoval svoji licenci Mountfield. Na začátku bralo hodně fanoušků z Pardubic střet s rivalem jako něco uměle vytvořeného. Spíš se mluvilo o tom, jak se hraje proti Českým Budějovicím, žádnému Hradci. Jenže čas všechno vyladil do úplně jiné podoby. Ten zamýšlený otloukánek začal být úspěšnější. V derby dominuje, v letech 2016-17 dokonce Mountfield vyhrál šest zápasů v řadě. Za poslední roky platí, že dole jsou Pardubice, favoritem je Hradec. Zápas provází i další emoce kolem. Příklady? Ukradená sektorová vlajka Pardubic, fanoušci Hradce v kotli Dynama nebo napadený trenér Lubina.

Sparta - Kometa

Nevraživost hrotí i trička

Sparta rozděluje nejen hokejový národ. Jedněm koluje v těle sparťanská krev, druzí by pražského obra nejraději nechali vykrvácet. Každý se chce vytáhnout, ať je to v Plzni, Litvínově nebo Zlíně, dokonce se vypisují zvláštní prémie. Pražská derby se Slavií nabrala grády hlavně po vzestupu nesmiřitelných rivalů z Edenu za éry Vladimíra Růžičky. V dávnějších dobách to nejvíc jiskřilo mezi Spartou a Kladnem. Zašlou slávu lítých řežeb oprášila výluka NHL v sezoně 2012/13. Na hvězdami nabité Rytíře s Jágrem, Plekancem, Tlustým a Židlickým měli plný dům. V posledních letech vládne největší nevraživost ke Spartě v Brně. Nejvíc se hrotila během soubojů v play off, i ve slabších dobách Sparty podnikali příznivci Komety nálety do O2 Areny a provokovali tričky s nápisy „Mistři“, nebo „Vaše město, naše pravidla.“ V Brně stačí hlesnout „Sparta“ a je malér.

TERMÍNY:

22. září v Brně

3. listopadu v Praze

26. prosince v Brně

2. února v Praze

Nejpamátnější bitva:

14. dubna 2014

Sparta - Kometa 4:5

Sedmé semifinále. Kometa získala mečbol už po vítězství 2:1 po rozstřelu v pátém duelu v Holešovicích, kdy Petr Ton překvapivě nešel na nájezd. Sparta si však vynutila návrat výhrou 5:2 pod Špilberkem. Vedla 2:0 a 3:1, pak přišel zlom. Po oddechovém čase se do brány Komety postavil Jiří Trvaj, třemi góly ve druhé části hosté otočili. Sparta stačila jen snížit, Brno šlo po vítězství 5:4 do finále, kde nestačilo na Zlín. Nejlepší střelec v historii Sparty Ton pak zamířil do Komety.

Sparta - Kometa: Šlágr na ledě i na tribunách. Jak souboj rivalů prožívali fanoušci?