Simulant? Jasný faul, tvrdí o Dlapově píchnutí liberecký bijec Vlach | iSport.cz

vyjádření trenérů k faulu Ondřeje Dlapy na Jaroslava Vlacha Radim Rulík, kouč Mladé Boleslavi: „Za mě to bylo přihraný od toho hráče, ale byl chytrej. Ale je to hráč, který je bitkař a ten nepadá. A teď se skácel. Vyprovokoval Dlapu a to samozřejmě taky patří k taktice. Tam to náš hráč nezvládl, měl to udělat úplně jinak.“ Patrik Augusta, kouč Liberce: „Ze střídačky jsem to neviděl naživo, teď jsem se na to podíval na videu. To píchnutí hokejkou mezi nohy tam bylo. Někteří z vás určitě vědí, jak moc to bolí, když dostanete mezi nohy hokejkou, někteří to nevědí. To je vše, co bych k tomu řekl.“