SESTŘIHY: Kometa vynulovala Spartu 2:0. Slaví Liberec, derby pro Hradec | iSport.cz

Sérii třineckých porážek ukončil Stránského gól

Trenéři Ocelářů, kteří postrádají pět obránců základního kádru, proházeli po třech prohrách za sebou složení všech útočných formací. Do branky se postavil Bartošák. Na druhé straně se Litvínovu rozpadla elitní řada, nehrál Lukeš ani Válek, i proto si premiéru odbyl Zygmunt.

Hosté chtěli nepříjemnou sérii s Třincem zlomit s gólmanem Honzíkem, který nahradil poprvé v sezoně Januse a měl v úvodní třetině mnohem více práce než jeho protějšek. Nestačil ale pouze na teč Vrány.

Domácí hrozili i v přesilové hře, kde po Rothových střelách neuklidili puk do odkryté branky bratři Kovařčíkové. Hosté málem ve 20. minutě vyrovnali. Tečovaný puk prošel Bartošákovi mezi betony, třinecký gólman ale volný puk v brankovišti stihl zalehnout.

Druhou třetinu odstartovaly šance Vrány a Kovařčíka, hosté kontrovali dvěma přečísleními, ale Jurčík ani Petružálek si na Bartošáka nepřišli. Skóre se pohnulo až v 37. minutě. Kofroň ukryl Honzíkovi střelu zpoza kruhu a Stránský se prosadil o 67 sekund později dorážky. Čtvrtý gól mohl přidal Chmielewski, místo toho udeřil Litvínov: Zygmunt tečoval střelu Ščotky.

Litvínov gól povzbudil a kontaktní branku měli v úvodu třetí třetiny na hokejce Trávníček s Jurčíkem. Bartošák ale odolal. Hosté byli přesto za aktivitu odměněni: Kašpar krásnou trefou do růžku snížil. Vyrovnat mohl zblízka Hübl, ale třinecký gólman skvěle zasáhl. O další drama připravil Litvínov Jarůšek, který fauloval Vránu a dostal za zásah vysokou holí čtyři minuty. Po jeho vypršení zůstalo hostům na power play jen šestnáct sekund a vyrovnat se jim nepodařilo.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Do zápasu jsme dobře vstoupili. Měli jsme dobrý pohyb a dělali jsme Litvínovským problémy v jejich obranném pásmu, z toho pramenily fauly. Škoda, že jsme v první třetině nedali více branek. Párkrát jsme netrefili odkrytou bránu a bylo tam spousta takových ošemetných situací, které hostující brankář vyřešil dobře. Ve druhé třetině jsme odskočili, uklidnili se. Nalomil nás gól na 3:1 a po snížení na 3:2 byla na hráčích vidět tíha odpovědnosti a důležitostí tří bodů, které tým v poslední době lacině ztrácel. Bylo to těžké psychicky, ale zvládli to. Věřím, že kluky posílí, že jsme udolali houževnatého soupeře, který si vytvořil ve třetí třetině docela dost šancí a je možná pro něho kruté, že odjíždí bez bodů."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Šli jsme do utkání s plánem, který se nám dařilo zpočátku dodržovat. Pak přišla série vyloučení, dostali jsme domácí na koně a odskočili nám. Ještě jsme stav snížili a chtěli jsme ve třetí třetině za každou cenu vyrovnat. Dostávali jsme do šancí, ale opět jsme doplatili na disciplínu. V posledních čtyřech minutách jsme dohrávali v oslabení a to se zápasy těžko otáčí."

Góly Domácí: 13:21. P. Vrána, 36:28. Kofroň, 37:35. Stránský Hosté: 39:23. Zygmunt, 51:45. Kašpar Sestavy Domácí: Bartošák (Kváča) – Gernát, Roth, Galvinš, Haman, M. Doudera, Hrachovský, Zahradníček – Hrehorčák, P. Vrána (A), Stránský – Dravecký (A), Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík (C) – Adamský, Hladonik, Kofroň. Hosté: Honzík (Janus) – Kubát, Trončinský, Ščotka, J. Říha, Jánošík, Štich, L. Doudera – Zygmunt (A), V. Hübl, Gerhát (A) – Kašpar, Myšák, Jarůšek – Petružálek, J. Mikúš, M. Hanzl (C) – Trávníček, Helt, Jurčík. Rozhodčí Šír, Kubičík – Lederer, Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 037 diváků

Spásu Bílých Tygrů přinesl v závěru Vlach

Utkání bylo pikantní pro hostujícího obránce Ševce, který do Mladé Boleslavi zamířil v létě právě z Liberce. A byl to právě Ševc, který měl první šanci utkání, Peters byl ale na místě. Na druhé straně kontroval Šír, jeho střela jen těsně minula Krošeljovu branku. V 8. minutě hosté sehráli dobře rychlé přečíslení a po Najmanově přihrávce otevřel skóre utkání Stránský. Poté se v dobré pozici objevil boleslavský Skalický, Peters si ale dokázal poradit. Z následné dorážky se neprosadil ani aktivní Ševc.

Po přestávce měl na hokejce druhý gól Bruslařů Najman, z úhlu ale netrefil odkrytou branku. A hned z protiútoku vyrovnal povedeným blafákem Zachar. Hostům mohl vrátit vedení Kurka, jeho střelu ale zastavila horní tyč.

Do vedení tak šli v přesilové hře domácí. Šmídovu dělovku od modré čáry dorazil za Krošeljova záda Filippi. V polovině utkání ale bylo opět srovnáno. Po akci Hrbase překonal ležícího Peterse Zohorna. Hned vzápětí byl blízko druhému gólu v utkání Stránský, Petersovi ale znovu pomohla horní tyč. V závěru druhé dvacetiminutovky se ale kolem Dernera protáhnul Zohorna a svým druhým gólem v zápase poslal Středočechy znovu do vedení.

Ve třetí části měl nejprve velkou šanci Birner, Krošelj se ale proti jeho střele bez přípravy včas přesunul. Na opačné straně se blýsknul Peters, když vychytal osamoceného Musila. Blízko vyrovnání byl poté Lenc, také Krošeljovi však pomohla branková konstrukce.

Liberečtí se i nadále tlačili za vyrovnáním a ve velké příležitosti se objevil Filippi, Krošelj ale proti jeho střele vytáhnul skvělý zákrok. V 57. minutě už se ale Severočeši kýženého vyrovnání dočkali. Birner v přesilovce přesně nabil Hudáčkovi a ten střelou z první propálil Krošelje. V aréně ještě neutichla radost z vyrovnání a domácí se radovali znovu. Dvacet vteřin po Hudáčkově gólu rozhodl o libereckém vítězství dobře mířenou ranou Vlach.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to naprosto vyrovnané utkání. Nám se opět povedl závěr a díky tomu bereme tři body. Takto to ale dlouhodobě fungovat nebude, takže rozhodně máme na čem pracovat. Hráči mají můj respekt a opět ukázali velký charakter, když znovu dokázali zápas otočit."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Odehráli jsme vyrovnané utkání, nebyli jsme horším týmem. Bohužel jsme ale nezvládli koncovku utkání. Měli jsme ji odehrát vyspěleji a lépe takticky. Liberec toho dokázal využít a zaslouženě nás potrestal."

Góly Domácí: 22:51. M. Zachar, 26:38. Filippi, 56:14. L. Hudáček, 56:34. J. Vlach Hosté: 07:28. J. Stránský, 29:07. R. Zohorna, 38:09. R. Zohorna Sestavy Domácí: Peters (Schwarz) – T. Hanousek, Šmíd (A), Graborenko, Derner, Kotvan, Knot, Kolmann – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – A. Musil, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, J. Vlach, Šír. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (A), Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Šťastný, Žejdl (A), Vondrka (C) – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Pabiška, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hradil, Horák – Frodl, Komárek Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 002 diváků

Rytíři vydřeli první bod v extralize

První třetina začala z obou stran opatrněji. Domácí nechtěli opakovat špatné vstupy do zápasů a ani hosté si nevypracovali žádnou větší příležitost. Byl to především vyrovnaný boj se spoustou soubojů. Největší šance si domácí připravili ke konci třetiny v přesilové hře, kdy nejdříve z úhlu netrefil branku Machač a následně v dobré pozici Stach.

Do druhé části vstoupili aktivněji domácí a vypracovali si několik zajímavých příležitostí. Kladenští poté hrozili především z přesilových her, ale stále se jim nedařilo překonat hostujícího gólmana Svobodu. Na konci třetiny Středočeši nabídli hostům přesilovou hru pět na tři, největší šanci Malleta zlikvidoval Cikánek.

Hosté si dvojnásobnou početní výhodu přenesli do třetí dvacetiminutovky, nevyužili ji, ale dlouho je to mrzet nemuselo. Ve 42. minutě jim zařídil vedení střelou z úhlu do horního rohu branky Stránský. Domácí si opět vypracovali řadu příležitostí, ale ani jednu neproměnili, a tak ve 49. zvýšil na 2:0 Lakatoš, který využil přesnou Stránského přihrávku.

Domácí ale bojovali a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve se v 57. minutě prosadil po nahrávce Stacha od modré čáry Austin a o dvě minuty později překonal Svobodu Redlich a poslal zápas do prodloužení. To však trvalo jen krátce, už v první minutě jej ukončil Bukarts.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): "Zápas se mi hodnotí těžko. V průběhu druhé třetiny by pro nás byl bod málo, deset minut před koncem bychom bod brali všema deseti. Myslím si, že jsme dnes podali asi nejkompaktnější výkon z těch čtyřech zápasů, které máme za sebou. To je pro nás pozitivum, že jsme se zlepšili a uhráli první bod."

Jakub Petr (Vítkovice): "Zápas víceméně naplnil, co jsme od něho očekávali. Kladno bylo lepším týmem, my jsme byli silní na defenzivní straně. Nepouštěli jsme je ne vždycky, ale ve většině případů do vyložených příležitostí. Přiznávám, že bychom byli rádi i za bod, ale nakonec se štěstí v prodloužení přiklonilo na naši stranu."

Góly Domácí: 56:15. Austin, 58:05. Redlich Hosté: 41:36. Š. Stránský, 48:22. Lakatoš, 60:26. Roberts Bukarts Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Austin, Nash, Lakos, Kehar (A), Smetana, Barinka – Jágr, Zikmund, Valský – Hajný, Stach, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Jelínek – Melka. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Ondrášek, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2653 diváků

Berani po přestřelce stále s nulou

Hostům k dobrému vstupu do utkání pomohlo vyloučení Indráka. Palmberg ještě po individuální akci netrefil branku, Hermanovu dorážku stačil vyrazit gólman Frodl, ale ve čtvrté minutě se už prosadil z otočky důrazný Köhler. Berani vyhrávali osobní souboje a tlačili se do branky. Popelkův pokus z bezprostřední blízkosti vleže zlikvidoval Frodl, ale v 8. minutě už nemohl dosáhnout na střelu Ference, který nasměroval do sítě několikrát tečovaný puk.

Domácí se probudili až ve druhé desetiminutovce, kdy během početní výhody proti Mertlově pokusu z mezikruží lapačkou zasáhl Kašík. Zlínský gólman už však nestačil v dalším oslabení ve 13. minutě na přesnou ránu Roba bez přípravy z pravého kruhu. Rozjetí Indiáni si dobrým pohybem vynutili nápor. Straka ještě z úhlu netrefil odkrytou branku, ale v 18. minutě při vyloučení Ondráčka vyrovnal bombou od modré čáry Gulaš na 2:2.

Na začátku prostřední části pokračovala převaha domácích a Indrák po rychlém protiútoku švihem přidal třetí gól. Hosté ovšem již ve 27. minutě z ojedinělé akce vyrovnali na 3:3, když po šikovném přistrčení Freibergse skóroval z levého kruhu volný Dufek. Indiáni poté díky Frodlovi přestáli teč Köhlera a udeřili při čtyřminutovém trestu Šlahaře. Nejprve sice Kodýtek zblízka trefil levou tyčku, Pour ztroskotal na Kašíkovi a až po tlaku kolem branky Beranů vrátil Plzni vedení ve 32. minutě Rob.

O pouhých 18 vteřin později dokázal po vyhraném vhazování Šlahaře nenápadným pokusem odpovědět na 4:4 Herman. Probuzení hosté ožili a v závěru třetiny zahrozili během přesilové hry.

Po pauze se domácí tlačili směrem dopředu a Berani se soustředili na obranu. Ve 46. minutě Plzni pomohla dlouhá přesilovka pět na tři, během niž po přesné kombinaci upravil nekrytý Mertl na 5:4. Od další pohromy v pokračující přesilovce uchránil Zlín Kašik, jenž stačil akrobaticky vytěsnit mimo šanci Roba.

Hosté poté sahali po vyrovnání během 114 vteřin trvající dvojnásobné početní výhodě, domácí však odolali a přežili i další trest Indráka. Na výsledku už nic nezměnila ani zlínská hra bez brankáře.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Je teď na nás znát, jak jsme inkasovali příděly v prvním a třetím kole. Naše sebedůvěra v obraně je mizerná. Vzadu jsme opravdu špatní, o to cennější je, že jsme s takovou hrou vzadu získali tři body. Celý základ je v tom, že si kluci nevěří. Začíná to od osobních soubojů, pokračuje to čtením hry. Kluci jsou v tom nyní nervózní. Celkově nás zachraňuje produktivita, která je skvělá. Problém je momentálně vzadu."

Martin Hamrlík (Zlín): "Dneska to bylo hratelné a skončilo to ve třetí třetině, kdy Plzeň proměnila přesilovku pět na tři. My jsme stejnou výhodu neproměnili a tím se to celé zlomilo. Nesehráli jsme to vůbec dobře. Snažíme se na kluky působit pozitivně, žádné speciální mítinky. Jdeme zápas od zápasu. Čekáme, že se to zlomí. Dnes to bylo hodně blízko. Sráží nás produktivita, přesilovky máme opravdu špatné. Kdybychom je proměnili, tak jsme mohli odsud odvézt minimálně bod."

Góly Domácí: 12:53. Rob, 17:23. Gulaš, 21:45. Indrák, 31:41. Rob, 45:34. Mertl Hosté: 03:18. Köhler, 07:50. Ferenc, 26:04. Dufek, 31:59. Herman Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Moravčík, L. Kaňák, Pulpán (A), Vráblík, Houdek – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Rob, V. Němec, Indrák – Heřman, Přikryl, Kantner. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Gazda, Řezníček, Buchta, Ferenc – Köhler, P. Sedláček, Szturc – Šlahař, Herman, Dufek – Kubiš (A), Palmberg, Honejsek – Fryšara, Popelka, J. Ondráček. Rozhodčí Lacina, Kika – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5510 diváků

Sparťanskou střelnici zavřel v brance Vejmelka

Kometa se před zápasem rozloučila s bývalým kapitánem Leošem Čermákem, který na jaře ukončil kariéru, během níž tým přivedl ke dvěma titulům mistra. Jeho dres s číslem 12 byl vyvěšen u stopu haly a navždy vyřazen z klubových čísel.

Čermákovi nástupci začali odkaz svého kapitána naplňovat okamžitě. Po 31 vteřinách se dostali do vedení 1:0. Holík si vyměnil puk s Muellerem a zblízka jej zasunul za Sedláčkova záda.

Kometu gól nastartoval a během celé první třetiny měla více ze hry a také si vytvářela šance. Blízko druhé brance v zápase byl Holík, ale jeho bekhend neměl patřičný důraz.

Sparta měla ve druhé třetině k dispozici čtyři přesilové hry, ale počínala si při nich bezradně, což lze přičíst i perfektní obraně domácích, která nedovolila soupeřům dostat se do koncovky.

Naopak Brno bylo mnohem efektivnější. Ve 24. minutě byl blízko druhému gólu Plekanec, ale Sedláček jeho střelu zblízka chytil. Krátký byl až na Hruškovu dorážku Štencelovy střely, která navýšila brněnské vedení. To nezkorigoval ani v nejvyloženější šanci Pražanů Růžička, Vejmelka si s jeho střelou ze dvou metrů bravurně poradil.

Ve třetí třetině Kometa ještě více zpevnila defenzívu, dobře bruslila a kontrolovala střední pásmo, čímž výrazně snižovala možnost Sparty ohrozit její branku. Naopak Hruška a Plekanec byli celkem blízko ke třetímu gólu. Ten ale nakonec nebyl potřeba, Kometa zasloužené vítězství uhájila i přes více než dvouminutové power play hostí.

Ohlasy trenérů

Petr Fiala (Kometa): "Měli jsme fantastický start do zápasu, po půl minutě jsme vedli. Byl to pro nás velký doping, pak měla Sparta několik šancí, ale důležité bylo, že Vejmelka měl jisté zákroky a puky mu nevypadávaly z rukou. To je pro tým moc důležité. Ve druhé třetině jsme měli hodně vyloučených, ale podali jsme v obraně fantastický výkon, nedovolili jsme soupeři skórovat a tím že jsme odskočili do dvoubrankového vedení, tak jsme dospěli k zaslouženému vítězství. Mužstvu musím poděkovat za velice koncentrovaný výkon a i když jsme moc gólů nedali, tak musím dát klobouk dolů. S klidem na hokejkách jistě přijde i více gólů."

Uwe Krupp (Sparta): "Kometa měla dobrý start, byli rychlí na puku, zvlášť v několika prvních střídáních. Cítil jsem, že po pěti minutách jsme se zlepšili, ale celý zápas jsme doháněli skóre. Druhý gól byl dalším krokem pro Brno směrem k výhře. Měli jsme šance, ale celkově bylo Brno houževnatější, tvrdě pracovalo a vyhrálo většinu soubojů. To rozhodlo."

Góly Domácí: 00:31. P. Holík, 26:40. Hruška Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – Baranka, O. Němec, Pyrochta, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, L. Horký – Orsava, Lev, Kucsera – Plášek ml., Kusko, Jenyš. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Polášek, M. Jandus, Kalina, Ďaloga, T. Pavelka, Krutil – Smejkal, V. Růžička, Řepík – Kudrna, Pech, Forman – Rousek, Sukeľ, Říčka – Dočekal, Klíma, Buchtele. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Jelínek, Hynek Stadion DRFG arena

Loučící se Sýkora přihlížel porážce v derby

Duelu předcházel slavnostní úvod, při kterém Dynamo ocenilo kanonýra Petra Sýkoru. Čtyřicetiletý útočník, který s Pardubicemi získal dva mistrovské tituly, po minulé sezoně ukončil vrcholovou kariéru a působí v druholigovém Vrchlabí.

Domácí v úvodní třetině hráli tři přesilové hry v řadě, ale k vedení jim to nepomohlo. Při úvodním Cibulskisově trestu Mountfield domácí do větší šance nepustil, při Paulovičově vyloučení už musel hosty výrazně podržet gólman Mazanec. Zlikvidoval šance Kindla, Harjua a poradil si i s Tyborovou střelou.

Při Miškářově trestu už se Hradečtí bránili lépe a navíc zahrozil v oslabení Rosandič. Po Látalově faulu se dočkali hosté první přesilovky, v které měl možnost Červený. I Dynamo mohlo udeřit v oslabení, ale Mandát ztroskotal na Mazancovi.

V 17. minutě otevřel skóre Mountfield. Rosandič podpořil útok do přečíslení čtyř na tři a po Chalupově přihrávce z pozice mezi kruhy překonal Kacetla. Před pauzou měli ještě další možností hostů Rákos a Filip Pavlík.

V druhém dějství hráli naopak třikrát za sebou v početní výhodě hosté, když dvakrát pykal Holland a jednou Tybor. Dynamo ale odolalo a naopak v 26. minutě po Tyborově návratu na led mohl vyrovnal Machala, který ale z brejku bekhendem Mazance nepřekonal.

Domácí se dočkali v polovině utkání, kdy při vyloučení Zámorského prostřelil hradeckého gólmana mezi betony Hovorka. Ve 33. minutě ale při Machalově trestu vrátil hostům vedení Filip Pavlík, jehož pokus si nešťastně srazil do vlastní branky Mikuš. Vzápětí putoval na trestnou lavici potřetí Holland, ale Dynamo se ubránilo.

Pardubická snaha o vyrovnání byla v závěrečném dějství marná. Při Voráčkově vyloučení dokonce hosté uzamkli Dynamo i v oslabení v jeho obranném pásmu. Hradec domácí i nadále nepouštěl do šancí a na konci se Pardubičtí neprosadili ani při Cingelově trestu, kdy měl možnost Mandát. V 58. minutě neuspěl ani Tybor.

Ohlasy trenérů

Radek Bělohlav (Pardubice): "Proměnili jsme jen jednu přesilovku a to je málo. Utkání rozhodla druhá třetina, v které jsme měli pět vyloučených. Dostali jsme gól a druhá věc je, že jsme ztratili spoustu sil, které nám v závěru chyběly na vyrovnání."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Měli jsme dnes horší pohyb než v předešlých zápasech, z toho pramenila naše zbytečná vyloučení. Měli jsme jich opravdu spoustu a ani přesilovky jsme dnes nesehráli dobře. Bylo to opravdu upracované a ubojované. Třetí třetinu jsme zvládli takticky dobře, kluci tam nechali všechno, vítězství si strašně ceníme a děkujeme fanouškům za podporu."

Góly Domácí: 30:56. Hovorka Hosté: 16:55. Rosandić, 32:18. F. Pavlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Harju, R. Kousal, Tybor – D. Kindl, Mandát (A), Hovorka – Machala, Poulíček (A), Látal – M. Kratochvil, Pochobradský, Matýs. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Zámorský, Cibulskis, Gaspar, Rosandić, F. Pavlík, T. Voráček – Perret, Bičevskis, Dragoun (A) – Červený (A), Rákos (C), Smoleňák – Jergl, Cingel, Paulovič – Miškář, Kubík, M. Chalupa. Rozhodčí Pešina, Pražák – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 9253 diváků

Energie našla přemožitele na Hané

Domácí do zápasu s prozatím stoprocentními Karlovými Vary vstoupili velmi dobře. Do vedení se dostali hned v první přesilové hře, když pěknou Oleszovu křížnou přihrávku využil Kolouch.

Krátce na to mohl přidat druhou branku Nahodil, ale z bezprostřední blízkosti minul branku. Hostující gólman Novotný pak zvládl velký závar před svojí brankou v polovině první třetiny i několik nebezpečných střel v druhé přesilové hře domácích. Skóre se tak podruhé změnilo až 22 sekund před koncem první třetiny, kdy se po otočce kolem Novotného branky prosadil Nahodil.

Vstup do druhé části se naopak povedl mnohem lépe Karlovým Varům. Během úvodních dvou minut druhé třetiny se totiž prosadili Stříteský se Šenkeříkem a srovnali na 2:2. Vrátit vedení na stranu Olomouce mohl vzápětí Kolouch, ale proti jeho střele z ideální pozice dobře zasáhl Novotný. Puk do sítě se nepodařilo dostat olomouckým Nahodilovi s Tomečkem ani karlovarským Grígerovi s Rachůnkem. Zejména proti Rachůnkově pokusu z bezprostřední blízkosti se skvělým zákrokem lapačkou blýskl olomoucký brankář Konrád.

Přestože byli v úvodu třetí třetiny aktivnější hosté, třetí branky se jako dočkala olomoucká Mora. Rychlý protiútok Strapáče s Kolouchem zakončil prvně jmenovaný přesně nad beton Novotného. Olomouc v dalším průběhu třetiny byla nebezpečná zejména při dvouminutové hře čtyř proti čtyřem. Hráči Karlových Varů se sice tlačili za vyrovnáním, všechny jejich střely však končily jen u připraveného Konráda. Olomouc měla několik dobrých příležitostí definitivně rozhodnout zápas v přesilové hře tři minuty před koncem hry, čtvrtou branku se jí ale už přidat nepodařilo.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): "Hráli jsme dobře, možná až výborně, první třetinu, kdy jsme soupeře k ničemu nepustili a ovládli jsme ledovou plochu. Bohužel jsme o celou první třetinu přišli vlastní nedisciplinovaností a bohorovným přístupem během úvodních dvou minut druhé třetiny. Až v druhé polovině druhé třetiny jsme se dostali zpět do zápasu a jsem rád, že jsme do toho šli naplno i celou třetí část. Troufám si říct, že jsme byli o něco lepší a zvítězili zaslouženě. Začátek soutěže je vždy důležitý a my jsme rádi, že nám relativně vyšel. Výsledky a výkony nejsou úplně špatné, ale stále máme na čem pracovat. Teď to půjde v rychlém tempu, musíme se na to dobře připravit."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Čekali jsme tu velmi dobře fyzicky disponovaného soupeře, který dobře brání a je proti němu vždy těžké hrát. Do utkání jsme nevstoupili dobře, měli jsme špatný pohyb. V první třetině naše hra postrádala téměř vše z předchozích tří zápasů. Nedokázali jsme se vyrovnat s fyzickou hrou soupeře, který byl jednoznačně lepší. Po první třetině jsme si to museli vyříkat. Jsem rád za to, jak se k tomu kluci postavili. Zbylých 40 minut už to mělo parametry, které bychom od našeho mužstva chtěli. Škoda, že soupeř potrestal jedinou chybu, kterou jsme ve třetí třetině vyrobili. Poté už jsme žádnou šanci nestačili proměnit. Chtěli jsme odtud odvést aspoň bod, což se nám bohužel nepodařilo."

Góly Domácí: 07:56. Kolouch, 19:38. Nahodil, 43:31. Strapáč Hosté: 20:14. Stříteský, 21:48. Šenkeřík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Ondrušek (A), Dujsík, Švrček, Valenta – Irgl, J. Knotek (A), Ostřížek – Klimek, Kolouch, Strapáč – Olesz, Nahodil, Burian – Hecl, Handl, V. Tomeček. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák (A), Eminger, M. Rohan, Kubka – Flek, Gríger, T. Rachůnek (A) – O. Beránek, Raška I, T. Mikúš – Kohout, T. Knotek, Hlava – Vondráček, Skuhravý (C), Koblasa. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Rampír, Klouček Stadion Zimní stadion Olomouc (kapacita: 5500 míst) Návštěva 3635 diváků