Stránský slaví premiérový gól: Extraligu nehrají žádní nazdárci | iSport.cz

Video k článku Třinec - Litvínov: Stránský dorážkou v rychlém sledu zvyšuje už na 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:21. P. Vrána, 36:28. Kofroň, 37:35. Stránský Hosté: 39:23. Zygmunt, 51:45. Kašpar Sestavy Domácí: Bartošák (Kváča) – Gernát, Roth, Galvinš, Haman, M. Doudera, Hrachovský, Zahradníček – Hrehorčák, P. Vrána (A), Stránský – Dravecký (A), Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík (C) – Adamský, Hladonik, Kofroň. Hosté: Honzík (Janus) – Kubát, Trončinský, Ščotka, J. Říha, Jánošík, Štich, L. Doudera – Zygmunt (A), V. Hübl, Gerhát (A) – Kašpar, Myšák, Jarůšek – Petružálek, J. Mikúš, M. Hanzl (C) – Trávníček, Helt, Jurčík. Rozhodčí Šír, Kubičík – Lederer, Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 037 diváků

Před sezonou jste říkal, že moc nevíte, co od extraligy čekat. Už jste se rozkoukal?

„Jo, myslím, že jo. Je to zase jiné, než kde jsem všude hrál, ale je to ve vysokém tempu. Hrají tu kvalitní hráči, kteří mají odehráno několik stovek profesionálních zápasů a nejsou to žádní nazdárci. Vůbec to není jednoduché. Ale líbí se mi, stejně jako náš styl, který hrajeme. Zatím jsem hodně spokojený.“

Proti Litvínovu jste měli sedm přesilových her, ale nevyužili jste je. V čem byla potíž?

„Myslím, že to musíme trochu zjednodušit, ale šance tam byly. Nesehráli jsme je špatně, nahrávali jsme si to v útočném pásmu docela slušně, jen možná štěstíčko chybělo. Máme na čem pracovat, ale ani to nebylo úplně hrozné.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 3:2. Mistr po třech porážkách zabral a přežil stíhací jízdu hostů

Nemáte trochu obavy z koncovek? Ve Vítkovicích (3:4) i na Spartě (2:4) jste náskok ztratili. I teď mohl Litvínov bodovat, byť jste vedli už 3:0.

„Byla tam určitá křeč. Když ztratíte dva zápasy, tak na to myslíte. Ale jsme strašně rádi, že jsme to dneska zvládli. Myslím si, že teď už bude křeč pryč a budeme odehrávat koncovky úplně v klidu.“

Stejně jako vy dal premiérový gól i David Kofroň, co jste říkal na práci čtvrté řady?

„Je super, že Kofa dal taky první gól a hlavně u těch mladých kluků je strašné plus, když dají gól a žádný nedostanou. Klobouk dolů před nimi.“

Jak hodnotíte vstup Třince do sezony?

„Chtěli jsme určitě více bodů, ale ztratili jsme v předchozích dvou zápasech vedení ve třetí třetině. Jedeme dál, je to pořád jenom začátek a můžeme se jenom zlepšovat.“