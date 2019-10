Zlín Stavjaňovi věří. Hosták naznačil záskok za Kašíka, popsal boj o peníze | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Liberec - Zlín 6:4. Gólové hody pod Ještědem, zaskvěl se Marosz dvěma góly VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaká je pozice kouče Antonína Stavjani?

„Jednoznačně stojíme za trenéry a necháme je dělat jejich práci. Tonda žádné ultimátum nemá a neočekávám, že někdo tohle téma nadhodí.“

Jistě ale slýcháte názory, že byla chyba neprodloužit kontrakt s Robertem Svobodou, jenž dvakrát přivedl Zlín do předkola play off.

„Pamatuji si, jak lidé nadávali na Roberta. Teď zase budou na Tondu. Člověk si rád pamatuje ty pozitivní věci. Ano, měli jsme v minulé sezoně dobré zápasy. Ale také jsme kolem Vánoc a Nového roku snad desetkrát po sobě nevyhráli. Fanoušci mají svůj názor. Jasně, že nejsem spokojený s výsledky a ani s tím, co na ledě předvádíme. Nicméně trenéři jsou natolik zkušení a kvalifikovaní, aby to zvládli.“

Šel jste vzhledem k výsledkům týmu pod Svobodou s angažováním kamaráda Stavjani do rizika?

„S Jirkou Šolcem (tehdejším sportovním manažerem) jsme se na tom shodli. Bylo to ale víceméně moje rozhodnutí. Nelituju toho. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdybych to nechal být, třeba by mi teď lidi nadávali, proč jsme Roberta nevyměnili.“

Prohráli jste všech šest utkání. Je situace vážná či dokonce kritická?

„Je samozřejmě velmi nepříjemná. Úvod sezony se nám nevydařil. Nehodnotí se to dobře. Většinu zápasů jsme prohráli po vyrovnané hře o gól. Jediný Liberec nás přehrál.“

Je to jen o tom, že vám chyběl k bodům jeden gól?

„V tuhle chvíli mi tam chybí víc sebevědomí, uvolnění.