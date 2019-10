Čiliak si o hostování ve Zlíně řekl sám: Proti Kometě chytat nechci | iSport.cz

Je pravda, že jste sám požádal o odchod z Brna?

„Jeli jsme ze zápasu v Karlových Varech. Během té dlouhé cesty jsem přemýšlel, co dál. Dal jsem si pro a proti. Vyšlo mi z toho, že ideální pro mě bude nějaké hostování. Potom jsem četl, že má odejít Klimeš do Zlína. Napadlo mě, že půjdu a řeknu, že chci jít já.“

To jste šel přímo za majitelem klubu Liborem Zábranským?

„Ráno jsme se potkali. Sedli jsme si a shodli se, že to bude to nejlepší řešení pro všechny. Pro mě, pro Kometu a doufám, že i pro Zlín. Potřebuju chytat. Těšil jsem se sem.“

Budete těch sto kilometrů dojíždět?

„Budu, ale ne každý den. Před zápasem potřebuju mít klid. Spát budu tady.“

Co víte o své formě? Dlouho jste nechytal a příprava vám úplně nevyšla.

„Uvidíme v pátek. Mám čistou hlavu. Čeká mě první zápas. Beru to tak, že mi začíná sezona. Nachystám se na to. Přišel jsem do Zlína s tím, že mu pomůžu. Znám tu spoustu kluků. Se Žížou (Tomášem Žižkou) jsme toho hodně zažili, je tu Honejs (Antonín Honejsek) a další.“

Čekal jste, že budete mít v Kometě na začátku sezony jiné postavení?

„Karlovi (Vejmelkovi) se daří. Chytá dobře, trefuje ho to. Nemám s tím problém, jsem za něj rád. Doufám, že mu to vydrží co nejdéle. Dnes už to není postavené tak, že máte jedničku a dvojku. Já to tak nevnímám. Sezona je hrozně dlouhá, stát se může cokoliv. Nějak jsem to neřešil.“

Vnímáte rivalitu mezi oběma kluby?

„Vždycky byla. Ale hlavně mezi fanoušky. Na ledě jsem to tak nebral.“

Jdete ze špičkového týmu do posledního v tabulce. Vidíte rozdíl v atmosféře?

„Nálada je dobrá. Kluci nemají svěšené hlavy. Každý zápas teď bude důležité a je potřeba sbírat body. Neřeším soupeře, ale to, abychom v pátek nad Pardubicemi vyhráli.“

Záda vám budou krýt mladíci Huf s Kořénkem. Budete jim dávat rady?

„Určitě se budu snažit jim pomoct. Jsem ve věku, kdy jim můžu něco předat. Tak to i udělám. Zatím je osobně neznám.“

Proč nebudete chytat v neděli v DRFC Areně?

„Nechci.“