Bomba v extralize! Čiliak jde z Komety do Zlína, nahradí zraněného Kašíka | iSport.cz

V neděli je na programu právě derby mezi Brnem a Zlínem, ovšem do něj prý slovenský brankář na vlastní přání nezasáhne. Nechce jít proti klubu svého srdce.

Kašík by se měl po zranění kolena vrátit do hry někdy v prosinci. Brankáře na delší dobu klub nehledal. K dispozici má nyní mladé duo Daniel Huf-Michal Kořének. K nim přichází mazák Čiliak.

„Chceme dát těm mladým klukům jistotu do zad. Nějaké zápasy jsou schopní odchytat, ale určitě ne dva měsíce. Zatím neuvažujeme o nikom, kdo by tady měl být dlouho. Je to řešení po dobu Kašíkovy absence,“ podotkl k hledání náhrady Martin Hosták, generální manažer Beranů.