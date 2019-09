Mlha kolem Čiliaka. Opora Komety sedí, v brance září mladý Vejmelka | iSport.cz

Tohle není interní válka. Jen zdravý konkurenční boj dvou parťáků. Zatím s překvapivým vývojem. V brněnské brance září Karel Vejmelka, ze střídačky to sleduje Marek Čiliak. Čekalo se, že to bude opačně. Jenže mladší z gólmanů vykázal skvělé výkony v přípravě a plynule z ní přešel do extraligy. Máš na to, tak to ukaž, vzkázali mu trenéři a rodáka z Třebíče zahrnuli důvěrou. „Úplně jsme nepočítali s tím, že začne Karel,“ připouští kouč Petr Fiala.

Čtyři zápasy, kompletní porce minut. A Vejmelka chce být v sestavě dál. I zítra ve Vítkovicích. Cítí, že mu jde karta. Jeho inkasované góly v číslech: 1,1, 3,0. „Asi každý gólman vám potvrdí, že je vždycky lepší mít za sebou víc zápasů. Než sedět, pak jednou chytat a zase jít na střídačku,“ cení si pravidelného rytmu. „Nejde jen o to, že dostává málo gólů. Má i vysoké procento úspěšnosti zákroků. Jde to ruku v ruce. Sebevědomí pak stoupá,“ všímá si Fiala.

Nedělní čisté konto proti Spartě bylo zatím vrcholným představením urostlého gólmana, jenž má i pro tento ročník vyřízené střídavé starty v mateřské Třebíči. Nyní je ale plně ukotven na elitní scéně a naprosto oddaný své práci v Brně. Když mluví, cítíte z něj velké odhodlání, sebedůvěru a zároveň pokoru. „Když dostanu