Dvougólový mladík Pour: Snad mezi Gulašem a Mertlem nejsem jen do počtu | iSport.cz

Video k článku Olomouc - Plzeň: Gulaš nahodil puk do brankoviště, kde byl nejúspěšnější Pour, 0:4 VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 05:53. Pour, 19:52. Čerešňák, 27:29. Gulaš, 46:17. Pour Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Valenta, Švrček, Dujsík – Ostřížek, Klimek, Kořenek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Olesz – V. Tomeček, Skladaný, Hecl. Hosté: Frodl (Kolář) – Moravčík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Houdek, Čerešňák – Heřman, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, V. Němec, Indrák – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Rob, R. Vlach, Kolda – Kantner. Rozhodčí Hradil, Stano – Bryška, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4120 diváků

Jakube, jak těžké to bylo utkání?

„Dost, ale jsme rádi, že jsme si pomohli přesilovkami a dali v nich tři góly. Měli jsme dobrý vstup, hned se nám hrálo lépe, protože s Olomoucí je to vždycky těžké. Jsou silní v soubojích, při hře pět na pět je těžké se proti nim prosadit. Jsme moc rádi, že jsme se takhle dokázali po tom posledním nepovedeném utkání zvednout. A doufám, že se od toho odrazíme.“

Odrazit se můžete i od vašich gólů.

„Kéž by, v minulých zápasech jsem tam měl šance, tyčky, bylo to trošku na hlavu. Konečně mi to tam spadlo a prolomil jsem to. První? Přede mnou někdo zlomil hokejku, já dostal rychlou přihrávku a povedlo se mi vymést horní růžek. Druhý gól jsem jen dorážel do prázdní brány po perfektní střele Gulyho (Milana Gulaše).“

Olomouc - Plzeň: Gól v přesilovce! Kotouč poslal do brány Pour, 0:1

Přesilovky máte smrtící, že?

„Protože máme skvělé hráče – Gulaš, Mertl a další to umí perfektně. Já musím clonit gólmanovi a starat se o ty dorážky. Ale někdy i rozehrávat, takže snad nejsem do počtu. (smích) Dívali jsme se na video a přizpůsobili jsme se. Bylo vidět, že to bylo účinné.“

Vnímal jste trošku drsnější atmosféru v hledišti? Olomoučtí fanoušci nezapomněli, že jste je na jaře vyřadili ve čtvrtfinále play off...

„Nevnímal jsem je vůbec, nevím, co řvali. Ale na čtvrtfinále jsem si vzpomněl, protože oni nám nedají ani kostičku zadarmo, jdou po nás jako psi. Jsem rád, že jsme to tentokrát uhráli s nulou i kvůli Frodlíkovi.“

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 0:4. Jasnou výhru hostů zařídil Gulaš