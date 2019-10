SESTŘIHY: Kometa skolila Hradec 3:2. Pardubice ve Zlíně spadly na dno | iSport.cz

Pražané si (tentokrát) pohlídali náskok

Už po 27 vteřinách mohl otevřít skóre sparťanský útočník Forman, ale zcela osamocen nedokázal překonat sedmnáctiletého Bednáře, který dostal přednost před zkušeným Novotným. Juniorský reprezentant se během úvodních deseti minut vyznamenal ještě několikrát, kdy postupně zlikvidoval velké příležitosti Černocha a opět agilního Formana.

Nestačil až na střelu Pecha, který ve 12. minutě vymetl horní růžek karlovarské branky. Do té doby zakřiknutá Energie se dostala do zápasu v 15. minutě, kdy po spolupráci Rachůnka a Fleka vyrovnal Stříteský. V úvodních dvaceti minutách ještě zaujalo gesto fair play hostujícího Ďalogy, který odvolal na něj odpískaný faul.

Ve druhé třetině se již naplno projevila herní převaha hostů. V 26. minutě vrátil Pražanům vedení Kalina, který přesnou střelou zužitkoval Sukeľovu přihrávku. Při vyloučení Skuhravého prostřelil Bednáře ve 33. minutě nekompromisní ranou Košťálek.

O dvě minuty později další početní výhodu využil Řepík. Domácí Gríger pak v čase 39:03 při přesilovce trefil beton vlastního brankáře, od kterého se puk dokutálel za brankovou čáru. Branka byla nakonec připsána Rouskovi. Závěr se už dohrával jen z povinnosti a na konečných 2:5 zkorigoval z prostoru před brankou Beránek.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to byl třetí těžký zápas za sebou v rychlém sledu. Na začátku utkání nám dal Honza Bednář šanci zůstat v zápase, my jsme se v průběhu první třetiny zlepšovali a začali jsme hrát to, co jsme chtěli. I druhou třetinu jsme začali dobře, kdy jsme z naší strany měli nejlepší pasáž. Měli jsme i několik příležitostí, které jsme nevyužili a nedokázali za nerozhodného stavu odskočit. Soupeř nás potom potrestal z přečíslení, z rychlého protiútoku a potom po dvou našich zbytečných faulech. To mě mrzí, protože jsme o přesilovkách Sparty mluvili a ukazovali jsme si, jak je hrají. Před třetí třetinou jsme si řekli, že chceme se zápasem něco udělat, ještě se o výsledek porvat a vyhráli jsme alespoň poslední třetinu, což je určitě pozitivní do dalších zápasů."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "My teď máme takové divné rozlosování. U nás se hraje NHL, jsou tam nějaké koncerty, takže hrajeme vždy jednou za osm dní, takže trénujeme, trénujeme a zaměřujeme se na věci, které nám teď poslední zápasy nešly, ale nemáme takovou tu herní pohodu a rozehranost. Proto jsme sem jeli s tím, že chceme začít zápas opravdu dobře a bez chyb. Je samozřejmé, že trénink vypadá jinak než zápas. Ze začátku to bylo z obou stran opatrné, potom se začaly střídat šance a trošku se to rozjezdilo. Myslím si, že to byl i hezký hokej. Soupeř měl po vyrovnávací brance malinko navrch a měl tam pár šancí. Potom nás uklidnila dobře sehraná přesilovka a Machovský hodně pomohl klukům dobrou rozehrávkou za bránou. Pro něj to bylo taky těžké, protože také dlouho nechytal, ale zhostil se toho na výbornou. Druhou třetinu jsme odehráli výborně a do třetí třetiny jsme šli s cílem, abychom si dokázali, že umíme vyhrávat i poslední třetiny. To, že se nám to zase nepodařilo, je taková malá kaňka na dnešním zápase."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Sparta 2:5. Pražanům pomohl k výhře i vlastní gól Energie

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:07. Stříteský, 54:56. O. Beránek Hosté: 12:05. Pech, 25:06. Kalina, 32:59. Košťálek, 34:46. Řepík, 39:03. Rousek Sestavy Domácí: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, O. Beránek, Raška I – Michnáč, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Polášek (A), Kalina, Blain, Ďaloga, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Forman, Pech (A), Řepík (C) – Smejkal, V. Růžička, Říčka – Rousek, Sukeľ, Buchtele – Dočekal, Černoch, Kudrna. Rozhodčí Pražák, Kika – Frodl, Jelínek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3945 diváků

Berani slaví první body, skončí Lubina v Dynamu

Berani načali sedmý pokus o zisk prvních bodů dobře. Již po 58 vteřinách šli do vedení, když střelou z úhlu zaskočil Štěpánka Dufek. Náskok mohli Zlínští navýšit při úniku Sedláčka či vyloučení Koláře, povedlo se jim to ale až následně. Ve 13. minutě vypálil od modré kapitán Žižka a i když si pardubický brankář na jeho pokus sáhl, gólu nezabránil.

Již za minutu ale Dynamo dokázalo snížit. Blümel při premiéře v extralize dokázal překonat za pomoci teče Ference novou posilu Beranů do brankoviště Čiliaka. A v čase 19:40 hosté zvládli dokonce vyrovnat. Na brankoviště dostal nahrávku Tybor a smazal náskok soupeře. Krátce před tím přitom Zlínští přišli o obránce Buchtu, který s krvavým šrámem odjel do šatny a utkání nedokončil.

Gólové hody pokračovaly i v prostředním dějství. Nejdříve si vzali zpět vedení domácí, kdy se přesnou ranou do růžku branky prosadil Okál. Dynamo našlo odpověď krátce před polovinou duelu, kdy při své první přesilové hře uspělo zásluhou rány Kloze taktéž pod horní tyč. Do kabin šli ale spokojenější za stavu 4:3 Moravané, když si Žižkovu střelu od mantinelu srazil Štěpánek nohou za vlastní záda.

Do třetí části šli hosté bojovat za svého kouče Lubinu, který měl při neúspěchu skončit na lavičce Pardubic. Oba celky však spíše udržovaly průběžný stav, neboť střely mezi tyče byly ve třetí třetině šest minut před koncem pouze 1:2. Dynamo ani v závěru duelu nedokázalo výrazně svou střelbu vylepšit a propadlo se na dno extraligové tabulky. Od něj se odrazil naopak Zlín, který oslavil první body v sezoně.

Vedení Pardubic před zápasem avizoval, že pokud ve Zlíně padnou, trenér Ladislav Lubina zřejmě skončí na střídačce Dynama.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Spadl nám všem obrovský kámen ze srdce, bylo to náročné na psychiku všech. Hráči dnes nechali na ledě všechno. Měli jsme skvělý nástup, ale lajdácká chyba na konci první třetiny nám to ztížila. Začali jsme pochybovat, ale naštěstí jsme se znovu a znovu dostali do vedení. Marek Čiliak nás podržel, snad se od toho odrazíme."

Radek Bělohlav (Pardubice): "Nebyl to jednoduchý zápas pro nikoho, oba týmy na tom byly stejně špatně. Udělali jsme o chybu víc, ale bojovali jsme až do konce. Mladí kluci udělali dvě chyby, my jsme zase dali málo gólů, jen tři. V přesilovkách jsme měli šance, ovšem neproměnili jsme je. Když už jsme prohrávali potřetí, nepodařilo se nám znovu srovnat."

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 4:3. Ševci poslali hosty ke dnu, ti jsou poslední

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:58. Dufek, 12:02. Žižka, 21:28. Okál, 33:47. Žižka Hosté: 13:17. Blümel, 19:40. Tybor, 29:14. J. Kloz Sestavy Domácí: Čiliak (Huf) – Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Buchta, Řezníček, Gazda – J. Ondráček, Honejsek, Kubiš – Okál, P. Sedláček, Herman – Dufek, Palmberg, Köhler – Šlahař, Popelka, Szturc. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář, Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machač, Blümel, Matýs. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Rampír, Špringl Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4 197 diváků

Bruslaři jsou po kanonádě v čele

Domácí tým začal náporem, ale ani hosté se nenechali v úvodu zápasu zahanbit. V první velké šanci se zjevil v sedmé minutě mladíček ze čtvrté boleslavské formace Flynn, ale v samostatném úniku trefil po bekhendovém blafáku jenom tyčku Janusovy branky.

První přesilovku měli hosté, ale mohli sami inkasovat z Kousalovy hole. Při druhé přesilové hře už se hosté dostali k ohrožení domácího brankoviště, ale Myšák na zadní tyči netrefil puk před odkrytou brankou.

A byla to právě čtvrtá boleslavská formace, kdo se jako první trefil ve druhé třetině. Flynn využil závaru před brankou hostů a po jeho střele se dostal k puku Kousal, který už neměl problém se podruhé v sezoně zapsat mezi střelce.

Hned vzápětí mohl srovnat skóre Jarůšek, ale nájezd z levé strany nasměroval jenom do Růžičkovy výstroje. Poté se s pukem po levém mantinelu prosmýkl Zohorna, dojel až před branku, kde práci dokončil pohotovou dorážkou na 2:0 Stránský.

Domácí byli při chuti a čtvrtý útok domácích opět posunul skóre, když se prosadil Flynn. Ještě v téže minutě ujeli Skalický se Zohornou osamoceni na Januse a brankáře hostů si náležitě vychutnali. Třetina hrůzy pro hosty ale pokračovala. Když se z dalšího útoku trefil obránce Hrbas, bylo to už o pět branek.

Růžička přišel o čisté konto sedm minut před koncem zápasu, kdy se k odraženému puku dostal Petružálek a alespoň kosmeticky upravil skóre.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, nehráli jsme poctivý hokej. Litvínov měl daleko více příležitostí, ale díky gólmanovi (Janu Růžičkovi) to bylo 0:0. Ve druhé třetině jsme byli produktivní a rozhodli jsme v ní zápas. Kluci hráli výborně. Třetí třetinu už nemá cenu komentovat. Ale jsem rádi za tři body. Že jsme první? Vidíte, to jsem ani nevěděl. Ale po sedmi kolech nemá cenu koukat na tabulku. Samozřejmě nás těší, že jsme hned na začátku vysoko, ale nic to zatím neznamená."

Jiří Šlégr (Litvínov): "První třetina byla vyrovnaná. Ve druhé jsme předvedli absolutní kolaps, nebylo to ale poprvé, co se nám to stalo. Musíme se na to podívat. Když pak ve třetí třetině prohráváme 0:5, tak už to je těžké. Ale není prostě možné dostat v jedné třetině pět gólů."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 5:1. Verva schytala debakl, Janus zápas nedochytal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:54. P. Kousal, 28:25. J. Stránský, 34:06. Flynn, 34:45. Skalický, 36:54. Hrbas Hosté: 53:10. Petružálek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Klepiš (A), Zbořil, Vondrka (C) – Skalický, R. Zohorna, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Janus (41. Honzík) – Kubát, Jánošík, Ščotka, J. Říha, Šesták, Štich, L. Doudera – F. Lukeš (A), V. Hübl, Jarůšek (A) – Kašpar, M. Hanzl, Myšák – Petružálek, Gerhát, Válek (C) – Trávníček, Helt, Jurčík. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 345 diváků

Americký sniper Komety se poprvé trefil

Hradečtí chtěli pojmout zápas jako odvetu za jarní čtvrtfinále play off, v němž s Kometou vypadli výsledkově jednoznačně - v sérii nevyhráli ani jedno utkání. Na začátku to však nevypadalo, že by měli uspět. Hosté si ihned vypracovali dvě velké šance, Plášek a Orsava však mířili mimo bránu. Ale ve čtvrté minutě už byla Kometa přesnější: Zaťovič zakončil kombinaci prvního útoku, skóroval do prázdné brány po Muellerově přihrávce.

Hradec inkasovaný gól probudil, jenže narážel na výborného gólmana Vejmelku. Největší možnosti si domácí vytvořili v početní výhodě v polovině první třetiny. Jenže Vejmelka, bývalý hráč rivalských Pardubic, byl excelentní především při dorážkách Smoleňáka a Červeného. Co se Mountfieldu nepovedlo v početní výhodě, zvládl paradoxně v oslabení. Brňané ve 14. minutě chybovali a domácí se dostali do úniku tří proti jednomu, který zakončil Perret.

Přesto první část nakonec vyzněla pro hosty. Mountfield v 19. minutě už poněkolikáté chyboval při zakládání útoku, na vlastní modré čáře ztratil puk, jehož se zmocnil Mueller a z levé strany se trefil pod horní tyč. Mazanec neměl šanci, tak prudká to byla rána.

Domácí se ve druhé části snažili Kometu zlomit, ale Vejmelka byl velmi klidný. Zastavil pokusy Červeného i Radovana Pavlíka, proto hosté drželi vedení. Navíc jim pomohla hradecká "nemoc": opět přišla jednoduchá ztráta a po přihrávce od levého mantinelu se prudkou ranou prosadil Hruška.

Od té chvíle však začal velký nápor Východočechů. Hrálo se prakticky jen v obranném pásmu hostů, zvyšovalo se napětí, protože oba týmy přidaly na důrazu. Dobrou střelu vyslal na Vejmelku Cingel, mladý gólman odolal. Překonán byl až ve 30. minutě, kdy přes něj puk doslova protlačil Smoleňák. Domácí kapitán byl tradičně proti Brnu hodně v permanenci, jeho otravný styl hosty provokoval. Přes hradecký tlak měla obří možnost Kometa: do úniku se dostal Holík, ale Mazanec jeho blafák vystihl.

Hradecký nápor pokračoval i ve třetí třetině. Jenže brněnská obrana v čele s Vejmelkou odolávala i při přesilovkách, které dostal Mountfield k dispozici. Domácí navíc neměli přehršel jasných šancí, pálili sice často, ale spíše z větší vzdálenosti. Naopak na druhé straně mohl skórovat Orsava, ale z úhlu netrefil.

Brno hrálo styl, který potřebovalo, uzavřelo prostor před svojí bránou, domácí hráče pouštělo ke střelám z větší vzdálenosti. K dorážkám se Hradečtí prakticky nedostávali. Jejich plány navíc pokazilo Rákosovo vyloučení necelé tři minuty před koncem. Poté už Brno lehce došlo pro výhru.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Jak jsme čekali, tak to bylo velice těžké utkání. Bohužel jsme byli hned od začátku o krok pozadu. Dělali jsme velké individuální chyby, které si v zápase s tak těžkým soupeřem nemůžeme dovolit. Tentokrát nás stály zápas. Tým opravdu tvrdě pracoval, proto jsme měli šanci vyhrát, ale teď musíme jen pogratulovat Brnu, které ukázalo, jak má kvalitní tým. Dokázali z minima vytěžit maximum."

Kamil Pokorný (Kometa): "Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, sedm minut bylo z naší strany velice dobrých. Dali jsme gól, ale pak přišla vyloučení, při nichž se Hradec dostal zpátky do zápasu. Pak už to byl typický zápas v Hradci, domácí byli velice aktivní. Naše obrana dělala, co mohla, kluci hráli obětavě. Navíc to bylo podpořené výborným výkonem brankáře Vejmelky. Co dostávalo domácí do tlaku hlavně ve druhé třetině, byla naše zbytečná vyloučení, na naše poměry jich bylo až moc. Samozřejmě jsme je ubránili, což bylo pozitivum tohoto zápasu."

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 2:3. Hosté si odvážejí tři body, poprvé se trefil Mueler

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:59. Perret, 30:27. Smoleňák Hosté: 03:32. Zaťovič, 18:43. Mueller, 26:48. Hruška Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, F. Pavlík, Rosandić, T. Voráček – Dragoun, Bičevskis, Perret (C) – Smoleňák, Koukal (A), Červený – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Jergl, Rákos, M. Chalupa. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Svozil (A), O. Němec, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Gulaši (C), Baranka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml. (A), Plekanec, L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Jenyš, Kusko, P. Kratochvíl. Rozhodčí Pešina, Šír – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Lídr Gulaš se na Hané bodově vyřádil

Hned v patnácté vteřině zahrozil nejproduktivnější hráč soutěže Gulaš, ale strážce domácí branky Lukáš ho vychytal. Za Hanáky odpověděl Klimek, ale Frodl se nenechal zahanbit. Následovala první přesilovka pro Plzeň, ve které Švrček zlomil hůl, od něho se puk dostal k Pourovi, který trefil horní roh a otevřel skóre.

Do šance se dostal i Kořenek, ale jeho střela mířila vysoko nad. Valenta střelou od modré čáry orazítkoval pouze tyč. Osm vteřin před koncem třetiny nepřesně nahrál Kaňák Čerešňákovi, ten ale napálil puk a trefil opět horní roh, čímž zvýšil vedení Plzně.

V přesilovce Olomouce zkraje druhého dějství Kolouch trefil nejprve obránce a poté Frodla. Kořenek střelou po vyhraném buly rozvlnil pouze boční síť. Škůrek v další přesilovce poslal puk pouze do Moravčíka, který vyslal do brejku Gulaše. Ten tváří v tvář Lukášovi dostal napodruhé puk do sítě. Blízko ke snížení měl Ondrušek, ale hostující brankář opět zasáhl. Frodl pak vyrazil i Nahodilovu střelu.

Ve třetí části se po nahrávce Buriana ocitl sám před brankou Nahodil, ani ten ale dobrou možnost neproměnil. Ve 47. minutě při přesilovce Plzně vystřelil Gulaš, puk se Lukášovi odrazil od zad a do sítě ho doklepl Pour. Překazit Frodlovi čisté konto se pokusil Irgl, ale ani on neuspěl. Mertl pak ještě nastřelil horní tyčku, ale Indiány to mrzet nemuselo.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to zasloužené vítězství hostí. Dělali jsme hloupé fauly v útočném pásmu, rozhodčí nás za to správně trestali, ale potrestali nás za to i hosté, kteří mají excelentní přesilovky. Resumé je úplně jasné. Byli jsme horší a zaslouženě jsme prohráli. Plzeň hrála velice dobře, ve všech činnostech byla lepší a proto vyhrála. Do zápasu vstoupili lépe a hned na začátku ukázali souboji u mantinelu svou sílu. Nebyli jsme k ničemu připuštěni, i když jsme chtěli bojovat do konce a do posledních sil. Někdy jsme bušili i do plných. Potřebujeme zjednodušit veškerou činnost. Plzeň má Gulaše, který má 18 kanadských bodů v sedmi zápasech. To vidíme všichni. Kořenek byl náhrada za Knotka. Hrál dobře, byl lepší než polovina našich útočníků. Potřebuje na sobě ještě pracovat, ale když bude výkony opakovat, není problém si říct o místo v mužstvu."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Za poslední roky jsme sehráli s Olomoucí hodně zápasů, ale myslím, že jsme dneska předvedli jeden z nejlepších výkonů. Vyrovnali jsme se v houževnatosti, v osobních soubojích a proměnili jsme šance, které jsme měli. Zaslouženě jsme vyhráli. V první řadě je to kvalitou hráčům, kteří ty přesilovky hrají a pomohlo nám to k vítězství. Jakub Pour má z mého pohledu jednu vlastnost, kterou má z našich útočníků nejlepší. Je silný na mantinelech. Vyhraje hodně soubojů, hodně jich ustojí. Zatím toho neumí využít tak, jak by mohl. Nejde potom do branky, ale lepšího útočníka na mantinelech nemáme."

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 0:4. Jasnou výhru hostů zařídil Gulaš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 05:53. Pour, 19:52. Čerešňák, 27:29. Gulaš, 46:17. Pour Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Valenta, Švrček, Dujsík – Ostřížek, Klimek, Kořenek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Olesz – V. Tomeček, Skladaný, Hecl. Hosté: Frodl (Kolář) – Moravčík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Houdek, Čerešňák – Heřman, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, V. Němec, Indrák – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Rob, R. Vlach, Kolda – Kantner. Rozhodčí Hradil, Stano – Bryška, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4120 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 7 4 2 0 1 25:13 16 2. Třinec 9 5 0 1 3 35:25 16 3. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 4. Brno 7 4 1 1 1 17:11 15 5. Plzeň 7 4 0 1 2 26:21 13 6. Olomouc 8 3 1 2 2 19:22 13 7. Vítkovice 8 3 1 2 2 22:25 13 8. Mountfield 7 4 0 0 3 22:23 12 9. Sparta 6 2 1 1 2 25:24 9 10. K. Vary 7 3 0 0 4 21:22 9 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 6 1 0 0 5 10:18 3 13. Zlín 7 1 0 0 6 17:25 3 14. Pardubice 7 1 0 0 6 12:22 3 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup