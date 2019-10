Šéf Pardubic Sýkora o konci Rolinka, roli Hadamczika a výběru trenéra | iSport.cz

Video k článku TOP MOMENTY: VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké jste slyšel důvody, že Tomáš Rolinek končí?

„Abych řekl pravdu, překvapilo mě to. Začal znovu trénovat a měl jsem pocit, že se vše vrací do normálu a zase se přestane o Dynamu psát ve všech novinách. Bohužel, budeme opět středem pozornosti.“

I podle jeho prohlášení, které vydal na facebooku své ženy to vypadá, že ho otrávily hlavně poměry v Pardubicích.

„To nevím, to je otázka spíš na něj. Já můžu říct jen to, že jsem za celou dobu udělal maximu pro to, aby vše fungovalo jak má.“

Je pro vás problém, že kapitán končí?

„Je to situace, se kterou se musíme popasovat. Podle nálady v kabině to vliv nemá, musíme se dívat dopředu a připravit se na zápas s Libercem.“

Pardubické fans ale Rolinkův konec asi úplně nenadchne...

„Nenadchne, nicméně je to jeho rozhodnutí. Opouští nás kapitán, jeho místo musíme nahradit.“

Vypadá to, jako kdyby najednou všechna klíčová rozhodnutí v klubu šla za vámi, i ta sportovní. Mělo to takhle od začátku být?

„Jsem komunikativní člověk a jsem takhle zvyklý pracovat.“

Jenže jste se pasoval do role, že řešíte i sport. Vy jste na Twitteru napsal, že Tomáš Rolinek nebyl nominován k zápasu kvůli tomu, aby tým dostal motivaci. Vy jste vyhlásil ultimatum pro trenéra Ladislava Lubinu.

„Jasně, protože jsem cítil tlak z pohledu akcionářů i veřejnosti.