Lakatoš: Můžeme na sebe leda koukat v kabině a říkat si, že jsme blbci | iSport.cz

Třinecký obránce Tomáš Kundrátek vstřelil Spartě dva góly, na vítězství to však nestačilo • ČTK

Sparťanskému obránci Petru Kalinovi museli po nárazu do mantinelu pomáhat z ledu • ČTK

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:22. Bulíř, 30:40. Lenc, 51:44. Birner Hosté: 09:52. Dej, 24:24. O. Roman Sestavy Domácí: Peters (Schwarz) – Knot, Šmíd, T. Hanousek, Kotvan, Kolmann, Graborenko (A), Havlín (A) – L. Hudáček, Bulíř, Birner – Lenc, Filippi (C), Marosz – M. Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok – D. Špaček, A. Musil, J. Vlach. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Bodák, Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Trška – Baláž, Roberts Bukarts, O. Roman (C) – Schleiss, Lakatoš, Š. Stránský – P. Zdráhal, Dej, E. Němec – Mallet, Vopelka, Werbik – Guman. Rozhodčí Pražák, Micka – Kajínek, Rampír Stadion Návštěva 6 513 diváků

Jak jste si užil návrat do Liberce?

„Zápas jsem si užíval od začátku do konce. Škoda, že jsem za stavu 2:0 nedal svou šanci, všechno mohlo být jinak.“

Únik zneškodněný Justinem Petersem v 35. minutě mrzí hodně, že?

„Liberec snížil a nakoplo ho to, pak už vše začalo být v jeho prospěch. Klasicky měl výborný pohyb, my jsme bojovali a kdybychom se drželi pokynů trenérů, mohl jsem tu stát a mluvit o výhře. Nestalo se, bohužel.“

Neukolébal vás trochu gól na 2:0? Bílí Tygři už pak až do konce diktovali tempo.

„Určitě nám to neuškodilo, každý ví, že vést o dva góly v Liberci je paráda. Nevím, jestli jsme se ale lekli, že máme navrch… Mysleli jsme si, že to půjde samo a že s Tygry můžeme hrát hokej, což se nám vymstilo. Upustili jsme od taktiky a teď na sebe můžeme leda koukat v kabině a říkat si, že jsme blbci.“

Liberec - Vítkovice: Teď už to vyšlo! Krásná souhra dvojice Bulíř - Birner přinesla vedení 3:2

Nakopnout vás mohla úspěšná Coach´s Challenge Jakuba Petra v 35. minutě, ne?

„Spíš nás udržela nad vodou. Po špatné desetiminutovce ve druhé třetině a po tom, co jsme na ledě předváděli, jsme mohli být jen rádi, že nás podržela.“

Jak se vám vůbec proti Liberci hraje? V minulé sezoně jste zažil proti Bílých Tygrům první zápasy.

„Zápasy s Libercem jsou pro mě jedny z nejtěžších utkání vůbec. Paradoxně jsem se cítil na ledě docela dobře, ale jinak mají Bílí Tygři výborný systém, dokáží perfektně nahrát a mají úžasný pohyb. Je to s nimi těžké, ale myslím, že jsme to měli tentokrát zvládnout.“

Liberec - Vítkovice: Kombinace Filippi - Lenc - Marosz - Lenc a bylo srovnáno, 2:2

Liberec - Vítkovice: Birner přesně našel Bulíře a Tygři snižují na 1:2