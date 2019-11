Gulaš je jak Ovečkin. Dostane puk na kruh a jdeme se radovat, ocenil Rob | iSport.cz

Video k článku Plzeň - Mountfield HK: Indiáni odskočili o dva góly, přesnou přihrávku Budíka zužitkoval Rob, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vaše první trefa se zrodila celkem nevinně, po výpadu Jaroslava Kracíka. Po jeho přihrávce jste měl před sebou odkrytou bránu. On sám mohl střílet, věděl jste, že vám puk ještě pošle?

„Je pravda, že když přejeli modrou, trošku jsem tušil, že pálit nebude. Sjel jsem si na zadní tyč a čekal, naštěstí to prošlo. Jarda má to periferní vidění…“

Dalším gólem na 3:1, vaším druhým v zápase jste soupeře zlomili?

„Za stavu 2:1 už jsme tolik nenapadali. Ne, že bychom bránili, spíš jsme čekali, co přijde. Ale Hradec tlačil, objevilo se tam okénko. Vojta Budík mi výborně nahrál, strčil jsem tam hokejku a spadlo to tam.“

Mužstvo Plzně se musí obejít bez několika zraněných hráčů. Nicméně daří se, dá se říct, že se tým díky tomu ještě víc semknul?

„Chybí nám hráči základní sestavy, ale hrajeme slušně, zápasy celkem zvládáme, snad to urveme i v neděli, pak přijde přestávka. Když máme tři, čtyři výhry z pěti utkání, je to vždycky lepší, zvedne nám to sebevědomí.“

Po utkání s Mountfieldem zaznělo, že to byl nejsilnější soupeř, s jakým jste se dosud potkali. Souhlasíte?

„Co zatím hráli, tak možná ano. Už v předchozím utkání v Hradci si vedli výborně, těžko se proti nim hraje. Napadají, bruslí, což tentokrát ze začátku plnili taky. Mají výborné mužstvo.“

Vy zase máte Milana Gulaše. V přesilovce jste mu nahrál na gól, který byl nakonec vítězný, on sám prodlužuje bodovou sérii, už poskočil na číslo patnáct. Co mu říkáte?

„Je nejlepší hráč v lize. Dokazuje to pořád, je neskutečné, co předvádí. Hodně skóruje v přesilovkách, myslím, že ty nemáme špatné, ale daly by se využívat ještě víc. Když to Milan dostane na kruh, většinou se jdeme radovat. Má úspěšnost tak padesát procent. Pilujeme to na tréninku, nacvičujeme, v posledních zápasech si ho víc hlídali. Když to nevyjde, hledáme jiné řešení. Ale zase je nás na ledě o jednoho víc. A Milana je strašně těžké bránit. Je jak Ovečkin ve Washingtonu. O něm taky každý ví, že to pálí z kruhu. A nastřílel takhle stovky gólů.“

Má jich zatím sedmnáct. Kam se může dostat?

„Sedmnáct, to je víc než gól na zápas… Je těžké takhle držet, uvidíme, kde se zastaví. Ale všichni mu to přejeme.“

Jak můžou dvě trefy pomoct vám osobně?

„Každý gól je příjemný. Musím to jen dál potvrzovat. Dva každý zápas asi nedám, ale měl bych přispívat pravidelněji. Každý zápas je jiný, přál bych si, aby takových bylo co nejvíc.“

