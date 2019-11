Kváčův vzkaz pro Bartošáka: Drž se, já ti věřím! Teď je jedničkou Třince | iSport.cz

Petr Kváča, který se v 18. kole Tipsport extraligy proti Mladé Boleslavi blýsknul svou první extraligovou nulou a gólovou asistencí na třetí branku, pořádně nevěděl, co by měl o problémech Bartošáka říct. Vzkaz pro něho ale měl: „Ať se drží! Je to náš spoluhráč a doufám, že se mu bude dařit. Já v něj věřím, je to super parťák, naučil jsem se od něj spoustu věcí. Můžu mu jen děkovat.“

Jak se vám nastupovalo do zápasu s tím, co se děje kolem vašeho brankářského kolegy?

„Nevím, co bych měl k tomu říct. Dostal jsem teď šanci a trenéři mi řekli, že jdu do brány. To bylo jediné, na co jsem myslel. Snažil jsem se připravit na sto procent.“

Z hodiny na hodinu se z vás stala jednička Ocelářů. Byl to šok?

(krčí rameny) „Jsem rád, že tu můžu být a že jsem dostal důvěru. Že mám tu šanci. Na každý zápas se připravím na sto procent, každý zápas půjdu vyhrát. To je pro mě cíl.“

Překvapilo vás, jak situace kolem Patrika Bartošáka vygradovala?

„Tak vygradovala... Abych řekl pravdu, to je jeho osobní věc a já se k tomu nebudu vyjadřovat. Ani nevím, co se přesně stalo. Věřím v něj, naučil jsem se od něj spoustu věcí.“

Teď máte pro změnu mladšího kolegu za zády vy (na střídačce byl sedmnáctiletý Nick Malík z partnerského Frýdku-Místku). Budete mít roli mentora?

„Dá se to takhle říct. Nick je taky super kluk, prošel spoustou týmů a chytá výborně v první lize, máme si toho spoustu co říct. Koukáme na sebe, on je v něčem lepší, já jsem v něčem lepší, takže se doplňujeme. To je super, když se takhle můžeme učit od sebe.“

Co byste řekl k vítězství nad Mladou Boleslaví 3:0?

„Je radost chytat za takovýma klukama, byl to další týmový výkon. Kluci mi neuvěřitelně pomohli, je paráda za nimi chytat. Radost pro každého gólmana. Kluci padali do střel, další týmový výkon, tohle nás teď zdobí v extralize.“

Jednu střelu blokoval zkušený Jiří Polanský dokonce obličejem. Co na to říkáte?

„To je přesně ta týmová hra, o které jsem mluvil. To nás zdobí. Jirkovi můžu jen děkovat, ale bylo tam spousta jiných neuvěřitelných bloků. Za to jsem velmi rád.“

Nakolik vás těší nula? A gólová přihrávka?

„Na tohle nekoukám, tohle je jen třešnička na dortu. Jsem rád, že mi kluci pomohli, abych svou první extraligovou nulu vychytal. Jsem za to rád, doufám, že na to navážeme. Hlavní jsou tři body do tabulky, to se na konci sezony počítá.“

Měl jste i slušně postavené tyčky, dvakrát za vámi cinkly... Je to tak?

„To je štěstíčko, člověk tomu musí jít naproti. Ve sportu ho potřebujete a občas to takhle zacinká.“

Při dlouhé soupeřově power play za stavu 2:0 jste jednou rychle vyklepával puk z lapačky, byla šance na střelu přes celé?

„Problesklo mi to hlavou, za stavu 2:0 se to občas zkouší. Vím, že to nedávno zkoušel Pavel Francouz v NHL. Ale David Musil byl v lepší pozici, měl to na forhend a přeci jen hráči mají větší ránu. A taky s tím mám špatnou zkušenost. Už jsem to několikrát zkoušel a inkasovali jsme z toho. Viděl jsem Davida, že to má na forhend, tak jsem mu puk dal. Byla z toho asistence, aspoň něco.“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:22. Chmielewski, 46:44. Novotný, 59:15. Dravecký Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Kundrátek, Gernát, Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Novotný, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský (A). Hosté: Krošelj (Haas) – Hrbas, Ševc (A), Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Kurka – Vondrka (C), Zbořil, Skalický – Klepiš, Žejdl (A), Šťastný – J. Stránský, Bičevskis, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Mrkva, Stolc – Hlavatý, Tschrepitsch Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 497 diváků

