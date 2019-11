Kouč Varaďa o Bartošákovi: Dostal několik šancí. Takhle to dál nešlo! | iSport.cz

Pochází ze stejného města, znají se roky, jeho nejlepší přítel Radek Bonk je strýcem brankáře Patrika Bartošáka. Třinecký trenér Václav Varaďa prožívá osobní problémy a ukončení smlouvy s reprezentačním gólmanem intenzivně. „Znám celou jeho rodinu, moje dcera chodí s jeho sestrou do třídy... Pro mě je to...,“ hledal slova Varaďa po vítězství nad Mladou Boleslaví (3:0). „Už dlouhou dobu nad tím přemýšlím a k nějakému rozuzlení muselo dojít. Jsem rád, že se to rozseklo. Jemu se najde pomoc a my se taky můžeme soustředit pouze na hokej.“

Jaký je váš pohled na situaci, ke které došlo u Patrika Bartošáka?

„Dostali jste vyjádření klubu? Můj pohled je obdobný. U Patrika došlo k opětovnému, hrubému porušení životosprávy a týmových pravidel a nastavení. Už to takhle dál nešlo. Proto jsme se s Patrikem rozloučili a přejeme mu, ať si vyřeší své věci. A dá se dohromady. Protože pořád je to velmi dobrý brankář, když je nastavený správně. Možná pro něj bude pauza delší, ale je pořád mladý a má to před sebou.“

Dá se říct, že jste mu dal několik šancí?

„Řekl jsem, že došlo k opětovnému hrubému porušení životosprávy. Takže jsem mu dal několik šancí.“

Jak těžké a složité je pro trenéra přijít takhle o gólmana, se kterým jste počítali jako s jedničkou?

„Pro mě to je ještě speciální. On pochází z Kopřivnice, já taky. Nejlepší můj kamarád je Radek Bonk, který je taky z Kopřivnice a je to jeho strejda. Znám celou jeho rodinu, moje dcera chodí s jeho sestrou do třídy... Pro mě je to... Už dlouhou dobu nad tím přemýšlím a k nějakému rozuzlení muselo dojít. Jsem rád, že se to rozseklo nějakým způsobem. Jemu se najde pomoc a my se taky můžeme soustředit pouze na hokej a náš tým, který tady teď je.“

Snažil jste se to narovnat i přes Radka Bonka?

„Určitě jsme spolu hovořili, několikrát. Ale situace, kterou si prochází Patrik... Musí sám chtít a teď vidíme, že chce. Že si chce pomoct.“

Rozešli jste se s tím, že je šance na jeho případný návrat, až se dá do kupy?

„Jeho smlouva byla přerušená, takovou mám informaci od vedení klubu. Rozvázali jsme s ním smlouvu, v tuhle chvíli není našim hráčem, možná že vlastníme jeho práva, ale budeme se teď soustředit na tým, který tady je.“

Má definitivně zavřené dveře do Třince?

„Nikdo nemá zavřené dveře. Já mu fandím, ať se dá brzy do kupy a není pro něho pauza dlouhá.“

Je to čerstvé, ale budete požadovat doplnění brankářského tandemu? Dvojkou Petra Kváči teď byl Nick Malík, který chytá ve Frýdku-Místku.

„Určitě dostane prostor Nick Malík, hrajeme co druhý den, nějakých sedm utkání za dvanáct dní. Nick dostane prostor v těchto zápasech. Myslím, že Petr (Kváča) dokazuje tuto sezonu, že zaslouží šanci. Já bych si spíš přál posílení kádru na pozicích útočníků. Tam to budu dál směřovat.“