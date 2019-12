Litvínov má náhradu za Šlégra. Zkušený Kýhos podepsal do konce sezony | iSport.cz

"Očekáváme, že se pokusíme společně odpíchnout ode dna tabulky a půjdeme směrem do playoffových pater. Proto jsme toho rozhodnutí po mém odchodu učinili," řekl Šlégr novinářům na večerní tiskové konferenci. "Přeji mu hodně štěstí, protože si myslím, že ho budeme potřebovat," doplnil.

Třiašedesátiletý kouč už v Litvínově působil jako hráč i jako trenér, naposledy v sezoně 2011/12. V extralize Kýhos vedl také Kometu Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové a Mladou Boleslav, kde působil do loňského října.

"Prožil jsem tady celou hráčskou kariéru, pár roků jako trenér a na hokej tady chodím a sleduju ho. Situace, která tady vznikla, mě nenechávala chladným. Byl bych nerad, kdyby Litvínov měl nějaké záchranářské problémy. Když jsem dostal nabídku, tak jsem samozřejmě neváhal a řekl, že do toho půjdu," uvedl Kýhos.

Litvínov v posledních třech zápasech včetně dnešního vítězného souboje proti Vítkovicím (6:2) vedli dosavadní asistenti Radim Skuhrovec a Jindřich Kotrla, kteří budou u týmu pokračovat i s Kýhosem. Verva má tříbodový náskok na poslední Pardubice.

"Myslím si, že to není první případ, kdy jdu k mužstvu za takové situace. Naposledy, když jsem tady byl v roce 2011, tak to bylo podobné. Je to hokej, uvidíme, co bude," řekl Kýhos. Premiéra na střídačce ho čeká již v úterý, kdy se Litvínov představí v Mladé Boleslavi.

SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 6:2. Verva využila trápení soupeře a brala tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:30. Jarůšek, 24:41. F. Lukeš, 32:38. T. Pavelka, 35:30. Gerhát, 45:35. Baránek, 59:12. J. Mikúš Hosté: 02:57. Lakatoš, 30:00. Schleiss Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík (A), L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Myšák, Helt, Gerhát – Válek, J. Mikúš, Trávníček – Zygmunt. Hosté: Dolejš (Piták (C)) – Výtisk, Kvasnička, Trška, Bodák, Šidlík, Gregorc, Černý (A) – Dej, Lakatoš, Mallet – Roberts Bukarts, O. Roman, Razgals – Schleiss (A), Š. Stránský, P. Zdráhal – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Pešina, Šindel – Brejcha, Jelínek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3 267 diváků