Jágr poprvé o podivném zranění: Snad mi pomůže chytrý trénink… | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Původní zpráva o zranění třísel se ukázala jako lichá. Jaromír Jágr vystoupil z extraligového kolotoče kvůli jiným zdravotním trablům, těžko specifikovatelným. „Něco mi tam ruplo, nevím, co to je a ani jak dlouho bude trvat léčení,“ netuší, na čem přesně je kladenský útočník, který napříč republikou vyprodává hokejové arény.

Bezprostředně po nedělní porážce v Brně kladenský kouč David Čermák zmínil, že klubová ikona odstoupila z páteční partie se Spartou kvůli potížím s třísly. Podle všeho nechtěl detailně vylíčit, co prémiového hráče trápí. Jaromír Jágr pak v rozhovoru pro iSport Premium zevrubně popsal, co ho odstavilo ze soupisky. A byť nezná datum návratu do boje, je si jistý, že s Kladnem ještě všem zatopí. „Chci jít na titul,“ říká vážně.

Nedělní duel s Kometou jste sledoval doma, mimo tým, jak pozici nehrajícího lídra vstřebáváte?

„Štve mě, že jsem zraněný, samozřejmě bych radši hrál. Věděl jsem předem, že to budeme mít těžký, protože se nám naplnila marodka. Měli jsme strašně moc hráčů mimo, navíc docela zkušených. Kuba Valský, Láďa Zikmund, Denis Godla a i Martin Réway. Všechno kluci, co mají zkušenosti s extraligou nebo se zahraničím. Měli jsme kombinovanou sestavu, prohráli jsme.“

S vaší účastí v Brně to bylo od začátku bez šance?

„No jasně. Kdybych jen trochu mohl, v pátek jsem to se Spartou dohrál a pak vyrazil v neděli do Brna. Jenže bohužel přesně nevím, co se mi stalo. Tříslo to každopádně není. Ale nevím, co to je a ani jak dlouho bude trvat léčení.“

Jak přesně ke zranění došlo vaším pohledem?

„Nechci to moc rozebírat, ale jak jsem v souboji padnul na kolena, ucítil jsem křupnutí a bolest v určité oblasti. Dál bych to nespecifikoval. Nevím, nikdy předtím se mi něco takového nestalo, takže těžko odhadovat, jak se to bude chovat dál, jestli to vyřeší klid nebo co s tím. Když jsem viděl zpomalený záběr, protihráč (obránce Adam Polášek) na mě