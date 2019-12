SESTŘIH: Třinec - Kometa 1:4. Loupež u mistra řídil Zaťovič a střelec Mueller | iSport.cz

Po reprezentační pauze si Jihomoravané pořádně zařádili. Hokejisté Komety Brno v předehrávce 28. kola Tipsport extraligy vydrancovali Třinec 4:1. Úřadující mistr tak znovu přišel o možnost dohnat bodově vedoucí Spartu. Na vyloupení Ocelářů se výrazně podílel brněnský kapitán Martin Zaťovič a americký střelec Peter Mueller, který se vrátil do sestavy po vleklém zranění. V dresu hostů rovněž hrál útočník Tomáš Vincour poprvé od návratu z Hradce Králové.

Na lavičce Třince scházel trenér Varaďa, který připravuje české juniory na domácí mistrovství světa. Úřadující mistr také postrádal Krajíčka a Vránu, ale poprvé nastoupil s posilou Szturcem, který plnil roli třináctého útočníka. Za hosty hrál poprvé v sezoně Tomáš Vincour, jehož si Brno předčasně stáhlo z hostování v Hradci Králové.

Brno udeřilo už ve čtvrté minutě v oslabení. Zaťovič vystihl na obranné modré čáře přihrávku Kundrátka, vyměnil si v přečíslení puk s Muellerem a z mezikruží skóroval pod břevno.

Ve stejném oslabení vyrazili hosté do dalšího brejku dva na jednoho, tentokrát ale Vincourovu přihrávku přečetl Gernát. Nejproduktivnější obránce soutěže (4+18) se blýskl i na druhé straně. Ve druhé přesilové hře Třince se prosadil střelou z první mezi Vejmelkovy betony. Brněnský gólman v té době neměl hokejku, kterou mu vyrazil spoluhráč.

Třinec se v prostřední části tlačil dopředu, ale také propadal a pustil soupeře do pěti brejků. Brno dva využilo. V prvním případě Plekanec nic nevymýšlel a přesnou střelou do růžku strhl vedení opět na stranu hostů. V další šanci Holík předložil Zaťovičovi puk před odkrytou branku. Kváča první pokus brněnského kapitána fantasticky vykryl, ale na dorážku už neměl nárok.

Třinecké plány na zdramatizování zápasu narušil v úvodu třetí třetiny útočný faul Marcinka. Potrestal ho Mueller střelou z mezikruží. Domácí ve zbytku utkání bez úspěchu ostřelovali Vejmelkovu branku ze všech pozic. Na druhé straně ještě Kváča kryl sólový únik Hrušky, který na něho nevyzrál s bekhendovým blafákem.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Vstup se nám nepodařil a inkasovali jsme po chybě v přesilové hře. Dostali jsme soupeře na koně. Po prvních deseti minutách jsme vyrovnali hru a v přesilové hře i skóre. Druhému gólu zase předcházela ztráta na útočné modré čáře, ujeli nám a skórovali. Při třetím jsme byli nedůrazní v našem brankovišti. Kluci makali, snažili se, ale neměli jsme v předbrankovém prostoru důraz a hlad po gólech. Neprosadili jsme se tam, dali jsme jen jeden gól a na ten nemůžeme vyhrát."

Kamil Pokorný (Kometa): "Vstoupili jsme do utkání lépe, byli jsme aktivnější a dali jsme ve vlastním oslabení gól, který nám hodně pomohl. Od desáté minuty se hra vyrovnala. Důležité bylo, že jsme se poučili z nedávného vzájemného utkání, kdy jsme tady prvních deset minut neustáli tlak Třince. V druhé třetině si obě mužstva vytvářela šance. Nám se ale podařily dva góly z brejků, kdy Třinec byl až příliš aktivní v našem obranném pásmu a ujeli jsme. Za celý zápas musím pochválit naši obrannou hru. Ve třetí třetině to opticky vypadalo lépe pro Třinec, ale vyhrávali jsme osobní souboje, dostávali jsme se k odraženým kotoučům a co prošlo, pochytal dnes výborný Karel Vejmelka. Za vítězství jsme rádi, myslím si, že jsme mu šli naproti."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:03. Gernát Hosté: 03:59. Zaťovič, 33:28. Plekanec, 36:36. Zaťovič, 42:18. Mueller Sestavy Domácí: Kváča (Štěpánek) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – M. Stránský, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrehorčák – O. Kovařčík, Polanský, Hrňa – Martynek, Novotný, Adamský (C) – Szturc. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – O. Němec (A), Bartejs, Glover, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – Orsava, Plekanec (A), Hruška – Vincour, Lev, Svačina – Kucsera, Kusko, L. Horký. Rozhodčí Pešina, Micka – Bryška, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 443 diváků

