Plzeň, Moskva, Třinec? Kluci dřeli a já byl na wellnessu, smál se Zaťovič | iSport.cz

Zářil v reprezentaci i v extraligové bitvě posledních dvou mistrů. Zkušený útočník Martin Zaťovič z Komety Brno zvládl přesuny mezi Českou republikou a Ruskem bez problémů. V národním týmu si při výhře proti Finsku (4:3p) v Plzni a prohře s Ruskem (3:4sn) v Moskvě na Channel One Cupu připsal dva body (1+1), v předehrávce 28. kola Tipsport extraligy pomohl Kometě k vítězství v Třinci (4:1) hned třemi body (2+1).

Spoluhráč Tomáš Vincour v nadsázce říkal, že jste si v reprezentaci odpočinul a proto vám to šlapalo. Bylo to tak?

(směje se) „Jo, byl jsem na wellnessu. Kluci tady dřeli a já byl na wellnessu. Ne, vyčistil jsem si hlavu trošku a vrátil jsem se v plné síle. Dostal jsem v neděli volno, to se na tom podepsalo.“

V sobotu jste hrál s národním týmem v Moskvě, v pondělí extraligu v Třinci, jaké to bylo?

„Logisticky to bylo výborně vyřešené, odletěli jsme (se spoluhráčem Pyrochtou) hned po zápase a přiletěli domů o půl deváté večer, takže jsem měl dost času zregenerovat. Byl jsem spokojený, vyčistil jsem hlavu, byl s rodinou a to bylo důležité.“

S Pyrochtou jste probírali, jak se cítíte?

„Ani ne, já se cítil výborně. A on myslím taky. Jezdil, takže spokojenost.“

V Třinci jste zápas zvládli, jaký byl?

„Těžký, Třinec hraje doma výborně, je to další kvalitní mančaft ze šestky, tyhle zápasy jsou vyrovnané. Dneska jsme vyhráli my, připravovali jsme se na to a jsme rádi. Jsou to zlaté body pro nás. Jsme rádi, že jsme se zase chytili.“

První gól jste dali v oslabení už ve 4. minutě, dá se říct, že vám ho Oceláři chybou sami nabídli?

„Jo, byl tam Kundrc (Kundrátek, který je stejně jak Zaťovič z Přerova), já si na něho zařval, známe se. Byl strašně rád (usmívá se). Asi mu musím něco zaplatit.“

Do týmu se vám po zranění vrátil Peter Mueller, z Hradce přišel Tomáš Vincour. Je to velká pomoc?

„Ano. Víme, jací to jsou hráči. Zvedla se zase konkurence, věřím, že tým bude šlapat nahoru, tohle jsou kluci, kteří nám pomůžou. Důležití jsou i pro oslabení, pomůžou všude, umí dát góla, oba praváci.“

Nakolik vás osobně těší tři body (2+1) v osobních statistikách?

„Na to nehledím, důležité jsou pro nás tři body. Jdeme dál, musíme udělat nějakou šňůru zápasů, abychom se chytili trošku vršku tabulky a drželi se tam.“

Co říkáte na výkon brankáře Vejmelky?

„Karel výborný! Nevypadávaly mu puky, výborný.“

Třinec - Kometa Brno: Zaťovič skóroval podruhé a poslal hosty do dvoubrankového vedení, 1:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:03. Gernát Hosté: 03:59. Zaťovič, 33:28. Plekanec, 36:36. Zaťovič, 42:18. Mueller Sestavy Domácí: Kváča (Štěpánek) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – M. Stránský, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrehorčák – O. Kovařčík, Polanský, Hrňa – Martynek, Novotný, Adamský (C) – Szturc. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – O. Němec (A), Bartejs, Glover, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – Orsava, Plekanec (A), Hruška – Vincour, Lev, Svačina – Kucsera, Kusko, L. Horký. Rozhodčí Pešina, Micka – Bryška, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 443 diváků

