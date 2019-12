SE SIMONOU: Mazanec zahrál na kytaru, do kapely by chtěl Smoleňáka | iSport.cz

Mountfield po mizerném vstupu do sezony zabral a aktuálně s 39 body okupuje osmou příčku extraligové tabulky. Ze čtyř prosincových utkání vydoloval sedm bodů a naposledy ve středu prohrál s Libercem 2:3 po samostatných nájezdech.

A chvála letí za novým koučem Vladimírem Růžičkou i brankářem Mazancem, který si udržuje solidní čísla 2.26 inkasované branky na duel s úspěšností zákroků 90.96%. To vše jsou veřejně dostupné informace. Co jste o něm ale možná nevěděli, doma má sedm kytar...

"První jsem dostal od bráchy k Vánocům, když mi bylo asi 18 let. Nešlo mi to, nebavilo mě to. Nebyl jsem dost vytrvalý. Až když jsem se pak hodně nudil v Americe, tak jsem se k hraní vrátil. Byl jsem tam bez přítelkyně, takže tehdy to vlastně všechno začalo," přiznal 190 centimetrů vysoký sympaťák.

Co bylo dál? A kdyby si mohl založit kapelu, koho by do ní obsadil? Na to vše a mnohem více odpověděl majitel 31 startů v NHL (Nashville Predators) reportérce iSport TV Simoně Kubišové.

