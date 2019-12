Veterán Skuhravý o sporech se sudími: Klidně se obhájím na detektoru lži | iSport.cz

Naposledy se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s inzultací čárového sudího v utkání v Mladé Boleslavi zkraje prosince. Za povalení arbitra Rampíra po buly Václav Skuhravý nafasoval volno na tři zápasy a srážku 10 procent z měsíční mzdy. Dnes se po pauze znovu navleče do dresu v Pardubicích. „Na videu to vypadá hrozně, strašně, ale přímo v tu chvíli jsem si vůbec neuvědomil, co se stalo,“ líčil v rozhovoru pro iSport Premium.

Už jste za tu dobu strávil postih od disciplinárky?

„Už jo. Stalo se, je to pryč, beru věci tak, jak jdou. V hlavě už to neřeším, soustředím se na páteční zápas v Pardubicích.“

Na záznamu vypadal střet se sudím všelijak, váš pohled na incident je jaký?

„Když jsem šel z ledu s trestem do konce zápasu, říkal jsem si: Dobrý, beru, ale nic hrozného to nebylo. Podíval jsem se na video a tam to vypadalo docela ošklivě. Ale pak jsem to pustil zpomaleně a připomněl si, co tomu předcházelo. Na buly jsem dostal hokejkou do obličeje, to mě rozhodilo, přede mnou rozhodčí, chtěl jsem si ho odstrčit rukou bokem, ale jak byl v záklonu, spadl na zem. No, spíš odlítl. Přiznávám, vypadá to hrozně, strašně, ale přímo v tu chvíli jsem si vůbec neuvědomil, co se stalo. V reálu a na videu mi ty situace přišly každá úplně jinak.“

Šéf disciplinárky Viktor Ujčík v odůvodnění postihu napsal, že jste zcela vědomě atakoval rozhodčího. S tím se ztotožňujete?

„Vědomě to nebylo. Kdybych chtěl záměrně ublížit rozhodčímu, trefím ho pukem nebo jinak ve chvíli, kdy to nevidí. Takže ne, vědomě to určitě nebylo, ale v zápalu boje ano. Nechci se omlouvat, zodpovídám za svoje jednání, byla to chyba, za kterou jsem pykal a dostal zasloužený trest.“

V listopadu jste inkasoval oficiální napomenutí za nesportovní chování vůči sudím. Aby se vás nezačali bát...

„To napomenutí byl divný případ. Sudí napsal do zápisu k mojí desítce, že jsem byl vůči němu vulgární. Přitom jsem mu neřekl jediné sprosté slovo. Šlo o to, že mě kouč jako kapitána poslal za rozhodčím, aby nám vysvětlil vyloučení, ale on mě poslal pryč. Reagoval jsem slovy, že mám céčko na dresu a vyhodí mě, zatímco s hráči soupeře se normálně baví, aniž by céčko měli. Tak jsem se pouze zeptal, zda to jsou jeho kamarádi. A dostal jsem desítku. Mezi třetinami mi zopakoval, že se se mnou nebude bavit. Až když mi volal Viktor Ujčík, zmínil se mi o větách v zápisu, že jsem arbitrovi sprostě nadával. Klidně na detektoru lži dokážu, že pravda je na mojí straně. Asi rozhodlo, jaké mám jméno.“

Tohle téma z extraligy asi hned tak nezmizí. Zkušení hráči si občas stěžují, že se s nimi arbitři odmítají bavit. Vybavují se mi slova Milana Mináře, bývalého špičkového sudího, podle nějž řada jeho nástupců vystupuje zbytečně arogantně.

„Dříve byli rozhodčí jiní, dalo se s nimi komunikovat, dokázali své verdikty vysvětlit. Dnes to nejde, nepustí vás k sobě, já ani jako kapitán nemůžu nic. Vadí mi to nastavení. Když jsou sprostí hráči, objeví se