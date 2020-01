Wolski baví Třinec: gól, „forsbergovka“ v nájezdu a zájezd z Polska | iSport.cz

Kladenský matador Jaromír Jágr se vrátil zpět do akce po doléčení zranění • Pavel Mazáč / Sport

Tři zápasy, 7 bodů za pět gólů a dvě přihrávky. Kanadský útočník s polskými kořeny Wojtek Wolski se předvedl i v prvním domácím duelu za Třinec. Oceláři sice padli s Olomoucí 2:3 po nájezdech, Wolski jednu branku v přesilovce vstřelil a proměnil dva ze tří nájezdů. Jeden zakončil ve stylu Petera Forsberga. Po zápase ho přišly společně s Aronem Chmielewským pozdravit zhruba čtyři desítky polských fanoušků. Sám už na pondělí plánuje výjezd za babičkou do rodného Zabrze.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:16. Hrňa, 24:45. Wolski Hosté: 10:13. P. Musil, 26:19. Jaroměřský, . Irgl Sestavy Domácí: Štěpánek (s.n.–s.n., s.n.–s.n. Kváča) – M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Chmielewski – Szturc. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Vodný, Skladaný. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Bryška, Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 106 diváků

„Cítím se tady hodně dobře, střílím branky a první dva zápasy jsme vyhráli,“ pochvaloval si Wolski. „Teď jsme sice prohráli, ale hráli jsme dobře. Všechno jde fajn.“

Těší vás i výborná individuální bilance? Z prvních tří zápasů máte 7 bodů (5+2).

„Ano. Nějak se mi nedařilo střílet branky v Číně v KHL (v Kunlunu Red Star), ale tady se mi daří. Budu dál tvrdě pracovat a věřím, že další ještě přidám.“

Cítíte se v Třinci trochu jako doma?

„Rozhodně víc než v Číně (usmívá se). Blízko odtud jsem se narodil, zítra ráno vyrazím za babičkou do Zabrze, takže se tady cítím opravdu dobře.“

Třinec - Litvínov: Wolski jako Forsberg! Nová akvizice zazářila při nájezdech

Nájezdy jste jel vlastně čtyři (jeden se opakoval po faulu brankáře Lukáše), co k nim říct?

„Dobré, ale prohráli jsme, nepodařilo se mi proměnit ten poslední. Nějak mi to nevyšlo, jsem za to na sebe naštvaný trochu.“

Jeden nájezd jste proměnil kličkou ve stylu Petera Forsberga, je to váš oblíbenec?

„Vždycky jsem se na něho díval, líbil se mi jeho styl. Tohle mi vyšlo, ale musím ještě dál pracovat, abych proměnil i ostatní.“

Jak se vám hraje se Stránským a Vránou?

„Jsou výborní, hodně držíme puk a daří se nám i střílet branky.“

Dá se po třech zápasech říct, jaká je česká liga?

„Velmi dobrá, hráči jsou trénovaní, liga se dá porovnat s ostatními. Není to tady jednoduché.“

Jak vás potěšilo přivítání fanoušků? V ochozech byl transparent: Witaj Wojtku, po zápase za vámi přišly čtyři desítky fandů z Polska.

„Příjemné, potěšilo mě to. Je milé hrát v takovém prostředí.“

Atmosféra na vás působila jak?

„Mnohem lepší než v Číně. (usmívá se) Tam když přišlo na zápas tisíc lidí, tak bylo dobře.“

Říkal jste, že pojedete za babičkou, co říkali na přestup do Třince rodiče?

„Byli rádi, přijedou se taky podívat. Možná i bratr. Tady jsem vlastně nejblíže Polsku, co jsem mohl být.“

Pomáhá vám s adaptací polský útočník Chmielewski?

„Ano, hodně mi pomáhá od první chvíle. V šatně sedím vedle něho, je to mnohem lepší, mít ho tady u sebe.“

Číslo 8, vaše oblíbené, vám Chmielewski nepustí?

(usměje se) „Ne, je to jeho číslo, byl tady dřív. Nevadí mi to.“

