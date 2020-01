SESTŘIHY: Božský Jágr! Spartu zničil čtyřmi body. Liberec smetl Brno 5:0 | iSport.cz

Jágrshow vidělo víc jak 14 tisíc diváků

Jágr si 29. listopadu v domácím utkání právě se Spartou zranil přitahovače a následně vynechal 12 utkání. Na straně Pražanů se po jednozápasové absenci vrátil Růžička.

První vzájemný duel v sezoně v O2 areně vytvořil díky 17.220 divákům extraligový rekord v zápase hraném v hale. Tentokrát se v libeňské hale sešlo 14.016 fanoušků, kteří viděli skvělý nástup domácích. Po 86 sekundách od úvodního buly skóroval ve čtvrtém utkání za sebou Košťálek, se 13 góly nejlepší střelec mezi obránci.

Kladno srovnalo v deváté minutě z přesilové hry. Jágr nejprve z kruhu Sedláčka neprostřelil, poté ale přihrál na modrou Austinovi, jehož střelu usměrnil do sítě Zikmund.

Domácí odpověděli za 83 sekund, poté co Řepík před brankou využil Tomáškovu nabídku. Rytíři zareagovali o necelé dvě minuty později. Sedláček nezkrotil Austinovu střelu a Melka z dorážky srovnal. Vedení vrátil sparťanům v 18. minutě Říčka, jenž po Růžičkově přihrávce propálil Godlu.

V 28. minutě navýšila Sparta náskok. Godla neudržel Kalinovu střelu a Říčka podruhé za sebou zaznamenal dvougólový zápas. Hosté ale poté nasázeli šest branek. Dvoubrankové manko smazali ještě v prostředním dějství. Jen 34 sekund po Říčkově zásahu propadlo Sedláčkovi za zády O'Donnellovo zakončení a ve 34. minutě vyrovnal Vampola, který tečoval Austinovu střelu.

Obrat Rytířů dokonal ve 44. minutě v početní výhodě Jágr, který překonal Sedláčka střelou z pravého kruhu do horního růžku. Potom skóroval z mezikruží Bláha a v polovině třetí části se z dorážky prosadil opět druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL Jágr. Čtyři body v extraligovém souboji zaznamenal poprvé od 30. prosince 2012. Konečný výsledek stanovil v oslabení do prázdné branky Strnad.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:26. Košťálek, 10:21. Řepík, 17:03. Říčka, 27:55. Říčka Hosté: 08:58. Zikmund, 12:20. Melka, 28:29. O'Donnell, 33:47. Vampola, 43:00. Jágr, 46:33. Š. Bláha, 49:42. Jágr, 53:17. J. Strnad Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Jurčina, Piskáček, Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech, Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad – Melka, T. Kaut, O'Donnell – Valský, Stach, Š. Bláha – Bílek. Rozhodčí Pražák, Micka – Frodl, Kajínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 14 016 diváků

Wolski poprvé v Třinci opět zářil, Oceláři však padli

Třinec otevřel skóre už ve třetí minutě. Z nenápadné akce vystřelil Hrňa zpoza pravého kruhu k bližší tyči a Lukášova lapačka máchla naprázdno. S hosty rychlý gól neotřásl. V úvodní třetině byli střelecky aktivnější, měli více šancí a zaslouženě vyrovnali. Přečíslení dva na jednoho sehráli ukázkově Klimek s Pavlem Musilem, který poslal puk za Štěpánkova záda.

Oceláři ze své první přesilové hry opět strhli vedení na svou stranu. Vrána našel křížným pasem Wolského, který rozvlnil síť z pravého kruhu střelou bez přípravy. Kanadský útočník si od příchodu do Třince připsal sedmý bod (5+2) ve třetím zápase.

Domácím ale radost dlouho netrvala. Štěpánek si za brankou neporozuměl s Rothem, puku se zmocnil Nahodil a po jeho přihrávce překonal z mezikruží Jaroměřský rozhozeného třineckého gólmana. Štěpánek později svou chybu odčinil, když vleže vyrazil gólovou šanci Strapáče.

Nerozhodný stav mohla ve třetině zlomit elitní formace Olomouce. Za domácí spálil v 55. minutě tutovku Adamský, zblízka trefil jen Lukáše. V prodloužení třinecká obrana zaspala, Klimek ale trefil tyč a z dalšího úniku Burian přestřelil. Oceláři poslední sekundy riskovali, dohrávali po vyhraném vhazování pět na tři, ale bez efektu.

V rozstřelu se prosadili v první sérii hostující Nahodil a na druhé straně Polanský. Oceláři vystřídali gólmany, Kváča nahradil Štěpánka a vychytal Strapáče, ale nestačil na Irgla. Domácí srovnali ve třetím kole Wolským, který musel svůj nájezd zopakovat, protože mu při zakončení vhodil pod nohy hůl Lukáš.

Do branky domácích se vrátil Štěpánek, trefil se až v sedmé séri Wolski, který provedl dokonale Forsbergovu kličku. Pevné nervy prokázal Nahodil, který vyzrál na Štěpánka i podruhé, a proto domácí opět měnili na jedno kolo gólmany. Rozhodl až v deváté sérii Irgl.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Olomouc nás přestřílela, protože jsme si s pukem hráli a situace jsme přehrávali. Místo, abychom zakončovali a tlačili se víc do brány, tak jsme pořád někoho hledali přihrávkou a chtěli udělat krásnou akci. A protože Olomouc výborně brání, měli to kluci těžké. Nemůžou to hrát na krásu, ale účelně. To se nám nepodařilo. Chtěli jsme vyhrát za tři body, nechtěli jsme zápas nechat dojít do prodloužení ani nájezdů, ale prostě se to tak vyvinulo. Nájezdy jsou taková loterie. Je to o provedení hráčů a myslím si, že jsme je neměli špatné, ale prohráli jsme. Střídání gólmanů v nájezdech je podle pocitu trenéra. Kuba Štěpánek je vítkovický kluk a v Olmíku je taky pár kluků z Vítkovic."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Vyrovnaný zápas. Kromě první pětiminutovky v úvodní třetině jsme byli aktivní, dobře jsme bruslili. Domácí jsme přestříleli, takže si myslím, že si v konečném důsledku dva body zasloužíme. Pravidla připouštějí střídání gólmanů v nájezdech, neřešili jsme to. Jen u jedné situace si myslím, že Tonda Jeřábek pískl, a až pak se gólmani vyměnili. To by asi nemělo být. Zajímavý byl i ten možná faul, možná nefaul Honzy Lukáše na Wolského. Ještě jsme uvažovali, že vezmeme u toho Forsberga výzvu kvůli nedovolenému bránění na gólmana. Možná ho (Wolski) bruslí štrejchnul, dostal ho mimo bránu a potom jednou rukou zakončoval. Nájezdy byly prostě zajímavé a důležité je, že vítězné. Proti Třinci s plejádou parádních zakončovatelů vyhrát na nájezdy je úspěch."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:16. Hrňa, 24:45. Wolski Hosté: 10:13. P. Musil, 26:19. Jaroměřský, . Irgl Sestavy Domácí: Štěpánek (s.n.–s.n., s.n.–s.n. Kváča) – M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Chmielewski – Szturc. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Vodný, Skladaný. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Bryška, Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 106 diváků

Verva prohrála popáté v řadě

První šanci utkání měl ve třetí minutě domácí Kašpar, který se řítil na Kašíka, na poslední chvíli mu ale stačil puk vypíchnout obránce Nosek. Další příležitost měl Hanzl, bohužel pro domácí ani na dvakrát nedokázal Kašíka propálit. Následovala Lukešova bomba od modré a Jarůškova dorážka, zlínský gólman ale chytal výborně. První příležitost hostujícího týmu přišla v desáté minutě, Nosek našel rozjetého Okála, který střelou z první provětral betony domácího Januse.

V druhé části se střelcům dařilo mnohem více a hosté zápas rozhodli ve svůj prospěch. Nejprve v 26. minutě v přesilové hře otevřel skóre po pěkné kombinaci Ferenc. O čtyři minuty později zvýšil po chybě v domácí obraně Dufek. Třetí gól přidal Okál a čtvrtý Claireaux. A bylo rozhodnuto.

Ve 48. minutě se podařilo snížit Jarůškovi, ale žádný obrat se nekonal. Klid zpět na zlínské hokejky vrátil Okál. Litvínov zásluhou přesilovkové branky Mahboda snížil ještě jednou, poslední slovo měl ale v přesilovce pět na tři hostující Nosek. Litvínov tak potřetí v sezoně prohrál pět utkání v řadě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:08. Jarůšek, 56:43. Mahbod Hosté: 25:42. Ferenc, 29:07. Dufek, 31:17. Okál, 34:28. Freibergs, 52:37. Okál, 59:08. Nosek Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – L. Doudera, Jánošík (A), Kudla, Kubát, J. Říha, Ščotka, T. Pavelka – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Kašpar, Gerhát, Válek – Helt, Zygmunt, Trávníček. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Köhler, Fořt, Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Herman, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Hodek, Lacina – Komárek, Pešek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 865 diváků

Demolici Energie odstartoval Chalupa

Domácí chtěli napravit páteční zaváhání, o výhru nad Mladou Boleslaví přišli v posledních deseti minutách. Proto začali útočně. Prosazovala se především první formace, která v posledních utkáních táhne hradeckou ofenzivu. V 5. minutě měl velkou šanci kapitán Smoleňák, jenže pálil vedle. Po něm jel sám na bránu Lev, brankář Novotný však zasáhl lapačkou.

Karlovarští hru postupně vyrovnali, mohli se dokonce dostat do vedení. Rachůnek trefil zblízka boční síť, Koblasu zase zastavil Mazanec. Také Novotný ale chytal dobře, předvedl se například proti Rosandičovi, jehož ránu zblízka vytlačil nad břevno ramenem.

Zlomová chvíle přišla ve 13. minutě. Při hře čtyři na čtyři měl hostující Koblasa velkou příležitost, vystřelil však vedle. Hned z protiútoku domácí udeřili. Cingel prohodil puk mezi obránci na rychlého Chalupu, ten udělal Novotnému blafák a skóroval. Navíc hned za minutu ujel Cingel a Novotného pokořil ranou mezi betony. Do úniku poslal centra prvního útoku famózní přihrávkou Mazanec.

Náskok Východočechy uklidnil a dál byli lepší. Během prvních šesti minut druhé třetiny měli minimálně čtyři možnosti přidat třetí branku. Klíma a Dragoun netrefili branku, Radovana Pavlíka vychytal výborný Novotný. Když karlovarský brankář chyboval a Chalupa pohotově střílel, zastavil letící puk svým tělem obránce Rohan.

Hosté tak nebezpeční nebyli, Mazanec neměl tolik práce jako kolega Novotný. Ve druhé části ho mohli překonat Polák, který zblízka vystřelil nad, a Vondráček, jehož pokus odrazil brankář lapačkou. Hradečtí se ve druhé části nakonec utrhli do tříbrankového náskoku. Pěknou akci zvládli Koukal s Jerglem. První z nich zadovkou přihrál druhému na tvrdou ránu, Novotný vyrazil, jenže Koukal byl v dobré pozici a skóroval.

Začátek třetí třetiny pak definitivně určil vítěze utkání. Domácí dvakrát skórovali. Ve 42. minutě pokořil Novotného blafákem Lev, pro útočníka to byla první trefa po příchodu z Brna. O tři minuty později se potřetí prosadil první útok. Smoleňák zužitkoval Chalupovu přihrávku ranou z voleje.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. M. Chalupa, 13:59. Cingel, 35:31. Koukal, 41:41. Lev, 44:15. Smoleňák Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Nedomlel (A), Gaspar – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pavlík, Lev, Klíma – Perret, Koukal, Jergl – Miškář, Kubík, Dragoun. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Šik, Černoch, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Pešina, Obadal – Rožánek, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4133 diváků

Usednutí na trůn zpěčetil pro Bílé Tygry dvougólový Hudáček

Liberec vstoupil do utkání aktivně a hned od začátku se tlačil před Čiliaka. Brněnský brankář si poradil s průnikem Zachara i střelou Graborenka. Na opačné straně zahrozil Plášek, v dobré pozici ale přestřelil. Poté se ke slovu dostali znovu domácí, Čiliak měl plné ruce práce s ranou Knota i dorážkou Bulíře.

První přesilovku si v polovině úvodní třetiny zahráli Tygři a dokázali ji proměnit ve vedoucí gól. Marosz nabil na modrou čáru Kotvanovi a jeho dělovka se zastavila až v síti. Severočeši měli i nadále více ze hry, Bulířovu střelu ale zneškodnil Čiliak.

Do druhého dějství vstoupilo Brno v početní výhodě, Hrachovinu ale prakticky neohrozilo. Až po skončení přesilovky měl dobrou šanci Horký, mířil ale těsně mimo. Udeřili tak znovu domácí, na dvoubrankový rozdíl zvýšil tvrdou ranou obránce Knot.

Snížit mohl Kusko, samostatný únik ale neproměnil. Na druhé straně se do brejku dostal Marosz a při zakončení byl faulován Němcem. Rozhodčí nařídili trestné střílení, sám faulovaný hráč ale proti Čiliakovi neuspěl.

Poté byl blízko gólu Plekanec, Hrachovina s vypětím všech sil odolal. V závěru druhé třetiny měla Kometa k dispozici téměř minutu dlouhou přesilovku pět na tři, domácí se ale ubránili.

Třetí část začal náporem domácích, kteří záhy přidali třetí branku. Graborenkovu střelu vyrazil Čiliak pouze k nekrytému Musilovi, který dorážkou poslal Bílé Tygry do třígólového vedení.

A pro Kometu bylo ještě hůř. Po faulu Rákose hráli Severočeši další početní výhodu a Hudáček dorážkou vlastní střely přidal již čtvrtý gól domácích. Brněnští byli jako opaření a pátý gól Liberce měl na hokejce Najman, proti Čiliakovi ale neuspěl. Domácí se ale páté branky dočkali, po Bulířově přiťuknutí se podruhé v utkání prosadil Hudáček.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:51. Kotvan, 23:34. Knot, 41:28. A. Musil, 48:43. L. Hudáček, 53:36. L. Hudáček Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Žajdlík (A)) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Ordoš – Marosz, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Průžek – Najman. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Bartejs, O. Němec (A), Pyrochta, Baranka, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič (C), Hruška, Mueller – Plášek ml., Plekanec (A), M. Erat – Orsava, Rákos, L. Horký – Dočekal, Kusko, Kucsera. Rozhodčí Hradil, Veselý – Lučan, Kis Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 126 diváků

Demolici Dynama dokonal Gulaš 30. trefou

Domácí sice záhy promarnili přesilovou hru, ale krátce po jejím skončení si vyměnil rozjetý Kodýtek puk se Strakou a střelou k levé tyči nedal Kantorovi šanci. Hosté si navíc v 10. minutě situaci zkompilovali dvojím vyloučením za příliš mnoho hráčů na ledě a během dvojnásobné početní výhody zvýšil po přiťuknutí Gulaše Rob ranou bez přípravy na 2:0.

Lépe se pohybující Indiáni se tlačili dopředu, Dynamo ovšem držel gólman Kantor, jenž dokázal zastavit i pokus volného Eberleho z mezikruží. Na druhé straně jeho protějšek Frodl musel vážněji zasahovat jen proti ojedinělé šanci Kindla. V závěru úvodní části zblízka neuspěl Kantner a trefa Mertla nebyla uznána pro úmyslné kopnutí Gulašovy přihrávky do sítě.

Na začátku druhé třetiny při přečíslení dvou na jednoho Rob po nabídce Němce neuspěl tváří v tvář Kantorovi s bekhendovým blafákem. Hosté poté zpevnili defenzivu, přesto po individuální akci Gulaše Kantner ve 29. minutě přidal pohodlně třetí gól. Po polovině utkání náznak pardubického zlepšení pokazil faulem Jan Zdráhal a jeho jmenovec v plzeňském dresu Patrik po přesné křížné nabídce Roba zvýšil na 4:0. Domácí kontrolovali hru a zaváhání při rozehrávce zachránil zákrokem proti střele Tybora Frodl.

Po pauze se hosté vrhli směrem dopředu, explzeňský Vlach však bekhendem trefil pouze levou tyčku. Následně hráči Dynama nevyužili přesilovku a udeřilo na druhé straně. Ve 47. minutě totiž rozehrávajícímu Látalovi vzal kotouč Gulaš a zblízka přidal svůj jubilejní třicátý gól sezony. Od ještě většího debaklu uchránila hosty po bombě Janka branková konstrukce.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:54. Kodýtek, 09:46. Rob, 28:10. Kantner, 35:51. P. Zdráhal, 46:23. Gulaš Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – Rob, V. Němec, Přikryl – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), Ivan, T. Voráček, Holland, Nedbal – Svačina, Mandát (A), Tybor – Látal, R. Vlach, D. Kindl – Machač, Harju, Matýs – M. Beran, Poulíček (A), Blümel. Rozhodčí Šindel, Šír – Ganger, Klouček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6085 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 33 21 4 1 7 113:80 72 2. Sparta 37 17 10 1 9 130:98 72 3. Plzeň 34 19 2 6 7 117:85 67 4. M. Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 36 16 3 5 12 107:106 59 6. Třinec 34 16 3 4 11 109:88 58 7. K. Vary 36 13 6 3 14 120:104 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Mountfield 35 13 4 4 14 88:86 51 10. Kladno 36 12 3 5 16 90:116 47 11. Olomouc 36 10 5 4 17 81:101 44 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 35 9 2 5 19 94:123 36 14. Pardubice 36 8 1 7 20 78:125 33 Generali Play-off

