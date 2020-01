Honejsek skóroval, ale padl: Jsem strašně naštvanej. Hradec byl hratelný | iSport.cz

Dobře věděli, že z dobrého úvodu se dalo vytřískat víc. Zlín měl větší šance, ale proměnil jen jednu, když se trefil Antonín Honejsek. Hradec postupně skóre otočil, těsný náskok pak udržel a vyšperkoval v power play na 4:2. „Nezačali jsme špatně. Ale co jsme předváděli pak? Na vítězství to nebylo,“ uznal Honejsek.

Hodně štve, že jste Hradec pod sebou v tabulce neodřízli?

„Jsem strašně naštvanej, strašně. Hradec má kvalitní mužstvo, je to výborný mančaft a pro každého bude v play off hodně těžký soupeř. Ale teď byl určitě hratelný. Myslím, že jsme neodehráli vůbec dobrý zápas, to je hlavní problém.“

Nebylo to třeba respektem k soupeři, který teď zazářil v Lize mistrů?

„Spíš naopak. Hradec odehrál strašně těžký zápas s Djurgaardenem, tak jsme si říkali, že nejlepší, co může přijít, že na ně vletíme. Potvrdilo se to, protože první třetinu jsme měli aktivnější. Strašně je poznat, že jsme na vlně. Měli jsme tady něco udělat. Nevím, jestli nejsem neskromný, ale cítím to tak, že body jsme tady ztratili.“

Říká se, že dobrý tým nikdy neprohraje třikrát po sobě. V tom případě dobrým týmem od října už jste. Vnímáte, jak vás už i liga bere jinak než v úvodu sezony?

„Výsledky nebyly poslední dobou špatné. Nebo si to řekněme na rovinu, byly dobré. (usměje se) Taky jsme byli jednu chvíli poslední a vypadalo to všelijak, hrajeme dobrý hokej, to nám nikdo nevezme. Teď v Hradci to byl jeden zápas, ze kterého se musíme poučit. Ještě musíme posbírat nějaké body, abychom se dostali do play off.“

Rozumím, z díry jste se vyhrabali, sestup vám nehrozí. Chcete víc, být v play off, to je úspěch. Je to tak?

„Po očku sledujeme šesté místo. Ale hlavně se díváme ne jedenácté, kde je Olomouc a kde Kladno. Oba dělají teď body. My musíme přidat, nesmíme hrát tak jako v Hradci.“

Mountfield HK - Zlín: Honejsek si obhodil Rosandiće a poslal hosty do vedení, 0:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:27. Jergl, 27:23. R. Pavlík, 35:43. Šalda, 59:45. Smoleňák Hosté: 10:54. Honejsek, 25:04. P. Sedláček Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Cibulskis, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pavlík, Lev, Klíma – Perret, Koukal, Žejdl – Miškář, Dragoun, Jergl. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Herman, Fořt, Claireaux – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček. Rozhodčí Bejček, Jeřábek – Komárek, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 36 22 4 1 9 125:88 75 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. M. Boleslav 37 17 5 5 10 113:90 66 5. Třinec 36 18 3 4 11 116:93 64 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 37 8 6 4 19 91:131 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup