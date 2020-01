Souboj střelců ze zámoří: Mueller vs. Wolski. Co vše mají společného? | iSport.cz

Zaklesly do sebe těžké váhy. Otestovaly si, jak to bude chodit v bitvách o titul. Bitva Komety s Třincem měla grády i bez gólů. Pardon, s jedním gólem. Ten se vymkl všemu, co se na ledě šedesát minut dělo. Přesilovka, kombinace do prázdné brány a na konci zvednuté ruce střelce Petera Muellera. „Bylo to úplně jako v play off,“ souhlasil americký bomber, díky němuž domácí přetlačili Oceláře 1:0. A Mueller v minisouboji předčil Wojtka Wolského, zámořské eso soupeře.