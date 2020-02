SESTŘIH: Boleslav - Plzeň 3:1. Domácí už jsou druzí, rozhodl Šťastný | iSport.cz

„Dobře jsme bruslili, dostávali jsme soupeře pod tlak a nenechávali jsme jim moc času na rozehrávku. Hráli jsme nátlakově a na puku,“ pochvaloval si Šťastný. „Doma nám to v poslední době docela jde a jsme rádi, že jsme to opět zvládli,“ řekl.

Domácí začali ve velké stylu a plzeňský brankář Frodl byl od začátku v permanenci. Poprvé ale kapituloval až v 8. minutě, kdy jej pět sekund před koncem úvodní přesilové hry překonal pohotově dorážející obránce Hrbas.

Až poté se ke slovu dostali i Západočeši. Gólman Peters si ale poradil s šancemi Zdráhala i Poura, na druhé straně se do slibné příležitosti dostal Najman. Místo střely ale volil ještě přihrávku.

I hosté se nakonec poprvé prosadili v přesilové hře. Ve 25. minutě fauloval v útočném pásmu Zbořil a Straka jeho nedovolený zákrok po osmi sekundách pohotovou dorážkou potrestal.

Mladá Boleslav - Plzeň: Parádní kombinace domácích, kterou zakončil Šťastný. 2:1

Středočeši si vzali vedení zpět po uplynutí poloviny zápasu. Ve 32. minutě skončila Ševcova střela jen na tyči, ale o několik sekund později nahrál kapitán domácích zcela volnému Šťastnému, který pohotově trefil odkrytou branku.

„Už z pásma jsme parádně vyvezli puk. Viděl jsem, že je to přečíslení, Martin to dostal do tandemu a věděl jsem, že moc nestřílí, takže jsem se připravoval na střelu. Dal mi to krásně a jsem rád, že jsem to trefil,“ řekl Šťastný.

Ve 41. minutě byl blízko vyrovnání Mertl, Peterse ale nepřekonal. Domácí mohl uklidnit v polovině třetí části Ševc, jenže trefil opět jen horní tyč. „Jestli těch tyček nelituju? Ani ne, možná už ani neumím dát gól,“ smál se Ševc. Bruslaře to nemuselo mrzet, jejich výhru potvrdil při power play Kašpar.

Plzeň venku prohrála popáté za sebou. „Už je to alarmující. Musíme se z toho ale ponaučit a hodit to za hlavu, v neděli hrajeme opět,“ řekl trenér hostů Ladislav Čihák. Indiány nyní přivítají doma Olomouc.

Hlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme odměněni gólem, když jsme dobře sehráli přesilovku. Ve druhé třetině Plzeň ukázala sílu a prvních deset dvanáct minut nás mačkala. Můžeme být rádi, že to bylo jen 1:1. Poté se hra vyrovnala a ve třetí třetině si myslím, že jsme byli lepší. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Věděli jsme, že Boleslav hraje doma velmi dobře a v posledních dvou zápasech dostala jen jeden gól. A vylámaly si tady zuby větší mančafty, než jsme my. Bohužel vstup do utkání nebyl podle našeho gusta, nicméně poté jsme v první třetině trošku srovnali krok. Hodně nám pomohlo, že jsme dokázali z přesilovky vyrovnat na 1:1, ale bohužel jsme poté po chybě inkasovali druhý gól. Ve třetí třetině hrála Boleslav zkušeněji, nebyli jsme schopni udržet se na puku a udělat soustavnější tlak. Naopak domácí nás kolikrát zavřeli v pásmu. Pro náš mladý mančaft je to ponaučení. Jedná se o xtý prohraný zápas venku, což je alarmující. Musíme se z toho ale ponaučit a hodit to za hlavu, v neděli hrajeme opět.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 3:1. Boleslavští potvrdili svou domácí formu, Plzeň prohrála páté venkovní utkání v řade

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:55. Hrbas, 31:37. Šťastný, 58:34. Kašpar Hosté: 24:14. Straka Sestavy Domácí: Peters (Krošelj) – Hrdinka, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Hrbas, Fillman, Bernad – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Frodl (Tomáš Král) – Budík, Čerešňák, Jánošík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Pulpán (A) – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Kantner, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman. Rozhodčí Šír, Pražák – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 778 diváků