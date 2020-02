Naštvaný Lakatoš: Nedal jsem šance a fauloval. Týmu jsem nepomohl | iSport.cz

Klíčový duel pro větší klid do závěrečných bojů o udržení v Tipsport extralize Vítkovičtí nezvládli. Ve 45. kole doma podlehli Pardubicím 3:5 a bitva o sestup je stále otevřená pro Litvínov, Pardubice, Kladno i Vítkovice. Emoce plály na obě strany, vytočený byl především vítkovický útočník Dominik Lakatoš. „Nedal jsem asi šest šancí, co jsem měl, pak byl zlom ještě z mých faulů. To je celé,“ hlásil naštvaně.

Na trestnou šel Lakatoš třikrát, ve 36. minutě poslal svůj tým do tří. V oslabení vystartoval na Roberta Kousala, který osekával brankáře Miroslava Svobodu. Na trestnou šel za hrubost pouze Lakatoš a Pardubičtí v pěti proti třem srovnali na 3:3. Poslední třetinu pak zvládli a ustáli lépe.

Lakatoš jenom zklamaně krčil rameny. „To je na posouzení rozhodčích, byl to faul, bohužel. Nepomohl jsem týmu. Nezvládli jsme to.“ Co přesně se z jeho pohledu před bránou stalo? „Nevím, nejdřív se na to musím podívat sám doma, abych viděl situaci, za kterou jsem šel ven. Pak bych asi mohl něco říkat. Teď takhle s domněnkou, jak jsem to viděl, to je blbost. Musím se podívat, jak to opravdu bylo, než abych tady emočně plácal blbosti.“

Zdrženlivý byl i pardubický útočník Robert Kousal. „Já jsem zkoušel dorážet puk, někdo mě tam chytnul zezadu, asi Lakatoš, pak se tam připletl ještě jeden jejich hráč, tak byli dva na jednoho,“ popisoval ze svého pohledu. „Emoce byly na obou stranách, hodně vyloučení, to k těm zápasům o záchranu patří. Myslím, že jsme to zvládli lépe než domácí, chodili jsme taky do těch strkanců, ale nenechali jsme se vyprovokovat natolik, abychom byli vylučovaní.“

Lakatoše mrzely i nevyužité šance. Dvakrát se dostal do úniku, jednou se šikovně utrhnul z trestné lavice. Gól nedal. „Těžko se mi hledají slova. Měli jsme to perfektně rozehrané, pak přišly hloupé fauly a dostávali jsme góly v oslabení. Strašně nás to mrzí. Připravovali jsme se na to, chtěli jsme doma vyhrát. Atmosféra byla výborná… Je to těžké.“

I tak dál věří, že Ostravané situaci ve finiši zvládnou. „Neznamená to vůbec nic, pořád je to v našich rukách a musíme se o to prát,“ říkal Lakatoš. „Akorát jsme mohli mít klid, ale bohužel. Karty se zase trošku zamíchaly. Teď nás v neděli čeká další těžký zápas (v Třinci), ale věříme si, že odvezeme nějaké body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:19. Šišovský, 28:21. Hruška, 32:12. Mallet Hosté: 10:19. Poulíček, 11:16. J. Kolář, 37:28. Svačina, 47:16. Látal, 59:45. Poulíček Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Dočekal, Werbik, T. Kubalík – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Šišovský, Hruška, Schleiss – Dej (A), R. Veselý, Mallet. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), T. Voráček, Holland, Ivan – Vondrka, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Kusý, Harju, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Pešina, Pražák – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 039 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 44 26 5 2 11 156:109 90 2. Plzeň 43 23 2 7 11 140:117 80 3. Třinec 44 23 3 4 14 140:110 79 4. Sparta 46 18 12 1 15 150:132 79 5. M. Boleslav 44 20 6 6 12 132:105 78 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. K. Vary 45 16 8 4 17 153:130 68 8. Mountfield 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 45 18 3 4 20 137:128 64 10. Olomouc 45 16 5 6 18 107:117 64 11. Vítkovice 46 11 8 4 23 116:158 53 12. Kladno 45 13 3 6 23 108:148 51 13. Pardubice 45 11 3 9 22 103:147 48 14. Litvínov 43 12 2 7 22 119:148 47 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

