Kdo nehrabe, narazí, říká Smoleňák. Popsal, co se dělo po facce v Třinci | iSport.cz

Kometa musí, Hradec to samé. Bude to velká a neúprosná bitva?

„Je pravda, že musíme všichni. Brno dostalo vatu, my jsme dostali vatu. Oba týmy nehrají v posledních zápasech nic extra, zároveň proti sobě hrajeme o šestku. Tím víc to bude zajímavé. Jet ven a ještě na Kometu, nevím, co víc bychom si v tuhle chvíli měli přát. Vážně nevím, kde by nás to mělo víc nakopnout. Navíc na trase Brno – Hradec Králové putovalo oběma směry pár kluků, spousta kluků bude mít speciální motivaci.“

A i vám to v Brně sedí, máte výraznou vzájemnou interakci s publikem Komety...

„V Brně mě to vždycky bavilo, Kometa má výborný tým, navíc hraje i tvrdě. K tomu ti diváci... Ať jsou všelijací, pořád patří k nejlepším v republice. Chodí ve velkém počtu a povzbuzují. A když si na mě zakřičí, jsem jenom rád, aspoň je vidět, jak je hokej baví a pohlcuje. Jak říkám, v téhle situaci není nic lepšího, než se sbalit a vyrazit do Brna.“

Jak jste v týmu přijímali páteční debakl 0:6 v Třinci?

„No, jeli jsme tam asi dvě stě hodin a pak jsme tam předvedli, co jsme předvedli... Nejlepší, co jsme mohli udělat, bylo všechno naštvání nechat v Třinci a odjet domů s čistou hlavou. Z naší strany tam nebylo nic pozitivního, čeho bychom se mohli chytit. Nic, žádné nasazení... Jako by nás nabrali do autobusu někde u Šternberka a vypustili nás na zimáku. Hrůza. Až tedy na Lukyho (Štěpána Lukeše) v bráně, který i přes šestku vyčapal hromadu dalších gólů.“

Jak se to může stát?

„Je to jen v hlavách. Vyhráli jsme na Spartě a nejspíš jsme si mysleli, že to v Třinci odehrajeme v suchém triku. Což je samozřejmě velký omyl. Kdo nehrabe a nesoustředí se na to dělat to, co má, dopadne to vždycky blbě. Narazí. Byla to facka jako blázen.“

Co následovalo?

„Radši jsme se den neviděli, abychom se v kabině nepozabíjeli. Pak jsme si nalili čistého vína. Kdybychom v tomhle duchu pokračovali dál, v půlce března můžeme jet na zájezd na Hurghadu.“

Jinak řečeno, pořád trvá, že když jdete na zápas Hradce, nikdy nevíte, co uvidíte...

„Abych se přiznal, už mě to sere. Dokážeme odehrát super zápasy, poplácáme se po ramenou, jak je to super. A pak přijdou zápasy, jaký byl ten v Třinci.“

Jak to vypadalo u čistého vína?

„Bylo to několik pohárů vína... Bylo na čase přiznat si, jak se věci mají, už to chtělo nelhat si do vlastní kapsy. Ať už jako tým, tak i jako individuality. Někdo si myslí, že je lepší, než ve skutečnosti je, někdo se cítí moc cool dělat černou práci. Šlo o věci, které hráč neposlouchá rád, nejsou to příjemné věci, ale někdy je potřeba a nutnost říci si fakta. Jedeme dál, já jsem optimista. Měli jsme dva super tréninky, možná dva úplně nejlepší, jaké jsme v sezoně měli. Opravdu jsme si fyzicky mákli, padlo to na úrodnou půdu. Ale pořád to jsou jenom tréninky, ty věci potřebujeme ve stejné nasazení převést i do zápasu s Kometou.“

Dostane se druhý nejlepší tým Evropy do elitní české šestky?

„Záleží jenom na nás, pokud vyhrajeme všechny poslední zápasy, co nás čekají, nevidím důvod, proč bychom se do šestky neměli dostat. Ale to je zatím daleko, já se koukám jen na Brno, zrovna to je zápas, který nás na play off dobře připraví. Kdyby se to náhodou nepovedlo, musíme být perfektně připravení na předkolo. Jestliže chceme být úspěšným klubem, který důstojně reprezentuje Mountfield a město, dané soupeře musíme stejně přejet.“

