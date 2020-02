Orsava po výprasku v Třinci: Šílený zápas. Ani jsme si nezasloužili dát gól | iSport.cz

Jak vám je po takovém večeru?

„Byli jsme ve všem horší. Šílený zápas. Řekli jsme si, že chceme začít pozorně z obrany, že na nás Třinec vletí. Ale darovali jsme jim po našich chybách góly a bylo to 3:0.“

Vy jste navíc ve velké šanci trefil tyčku…

„Momentálně se necítím úplně komfortně. Ta tyčka to asi podtrhla. Teď mi to moc nelepí. Musím to odpracovat, zlomit. Je pár zápasů do konce základní části. Musím to vypilovat a připravit se na konec sezony.“

Co říkáte na debakl Komety v Karlových Varech?

„Výsledek jsem nevěděl, to mi říkáte první. Tam to asi nebude moc pěkný.“ (úsměv)

Čím to bylo, že jste se vůbec neprosadili?

„Mně osobně se proti Třinci hraje hrozně. Už bych tady chtěl zažít pořádný zápas.“

O čem byl proslov kouče Růžičky v kabině?

„Něco nám k tomu řekl. My hráči jsme věděli, jak jsme hráli. Skóre je ještě pro nás milosrdné. Musíme se výrazně zlepšit. S takovou bychom nevyhráli ani jeden zápas.“

Čekal jste, že vás Kometa vytrejduje?

„Netušil jsem to. Přišlo to zčistajasna. Takový je náš život.“

Těšíte se na nadcházející venkovní duel v Brně?

„Hrajeme tam až v úterý. Doufám, že budeme hrát o sto procent lépe než v Třinci. Kdybychom tam přijeli se stejným výkonem, vypráskají nás stejně jako tady.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:19. O. Kovařčík, 10:47. Wolski, 14:38. Hrňa, 36:23. Marcinko, 49:46. Chmielewski, 59:51. Adamský Hosté: Sestavy Domácí: Štěpánek (L. Daneček) – Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Chmielewski, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Hrňa. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Žejdl, Cingel, Smoleňák (C) – M. Chalupa, Lev, Orsava – Perret, Klíma, Jergl – R. Pavlík, Koukal, Kubík. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 367 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 44 26 5 2 11 156:109 90 2. Plzeň 43 23 2 7 11 140:117 80 3. Třinec 44 23 3 4 14 140:110 79 4. Sparta 46 18 12 1 15 150:132 79 5. M. Boleslav 44 20 6 6 12 132:105 78 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. K. Vary 45 16 8 4 17 153:130 68 8. Mountfield 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 45 18 3 4 20 137:128 64 10. Olomouc 45 16 5 6 18 107:117 64 11. Vítkovice 46 11 8 4 23 116:158 53 12. Kladno 45 13 3 6 23 108:148 51 13. Pardubice 45 11 3 9 22 103:147 48 14. Litvínov 43 12 2 7 22 119:148 47 Generali Play-off

Třinec - Mountfield HK: V samotném závěru uzavřel skóre Adamský, 6:0

Třinec - Mountfield HK: V přesilovce přidal pátou domácí trefu Chmielewski, 5:0

Třinec - Mountfield HK: Růžička objel branku a vybídl ke skórování Marcinka, 4:0

Třinec - Mountfield HK: Chmielewski našel Hrňu, který vymetl pavučiny v rohu Lukešovy branky, 3:0

Třinec - Mountfield HK: Wolski se uvolnil z klinče v rohu kluziště a skóroval, 2:0